Nova ICH Trader basiert auf der zeitlosen Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems - überarbeitet zu einer vollautomatischen Handelslösung, die Trend, Momentum und Gleichgewicht in einem zusammenhängenden Rahmen versteht. Dieser Expert Advisor folgt nicht nur dem Preis - er interpretiert Struktur, Raum und Stimmung mit Präzision.

Durch die Analyse der Wolkendynamik, der Crossovers und der Entfernung vom Gleichgewicht identifiziert Nova ICH Trader hochwahrscheinliche Chancen, bei denen Trend und Timing übereinstimmen. Er steigt mit Klarheit ein, verwaltet das Risiko intelligent und verlässt den Markt zielgerichtet - genau so, wie es das Ichimoku-System vorsieht.

Egal, ob Sie mit Trendfortsetzungen oder Ausbrüchen durch die Wolke handeln, Nova ICH Trader bietet Ihnen einen disziplinierten, ganzheitlichen Ansatz für Preisaktionen.

Warum Trader Nova ICH Trader wählen

Vollständige Ichimoku-Logik, voll automatisiert:

nutzt alle fünf Komponenten des Ichimoku-Systems - Tenkan, Kijun, Senkou Span A/B und Chikou - um präzise, synchronisierte Handels-Setups zu liefern.

Trades mit Struktur, nicht mit Hoffnung:

Vermeidet zufällige Signale und schwache Trends, indem es den Einstieg durch mehrere Ebenen der Marktausrichtung bestätigt.

Starker Risikorahmen:

Kein Martingal, kein Raster. Jeder Handel enthält einen definierten Stop-Loss und eingebaute Ausstiegsbedingungen, die auf der Ichimoku-Logik basieren.

Multi-Asset, Multi-Timeframe Ready:

Anpassbar an Währungspaare, Rohstoffe und Kryptowährungen - ideal für 1H- bis tägliche Handelsstile.

Klarheit vor Komplexität:

Ichimoku ist mächtig, aber manuell schwer zu beherrschen. Nova ICH Trader automatisiert die Komplexität und hält die Logik transparent und backgetestet.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert zukünftige Ergebnisse - aber Nova ICH Trader gibt Ihnen einen strukturierten, bewährten Rahmen für den Handel mit Disziplin und Vertrauen.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor das Rabattangebot endet.



