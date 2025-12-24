Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen.

Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, Nova SAR Trader passt sich an die sich ändernden Bedingungen an und behält dabei ein striktes Regelwerk für Einstieg, Ausstieg und Risikomanagement bei.

Er ist die ideale Wahl für Trader, die Wert auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und rechtzeitige Teilnahme an Trendmärkten legen.

Warum Händler den Nova SAR Trader wählen

Optimierte SAR-Logik:

Verwendet einen verfeinerten Ansatz für parabolische SAR-Signale, vermeidet verfrühte Umkehrungen und zielt auf ein anhaltendes Momentum.

Strukturierte Einstiegsfilterung:

Kombiniert SAR-Signale mit Volatilitäts- und Bestätigungsfiltern, um echte Trends zu validieren und falsche Auslöser zu reduzieren.

Definiertes Risiko, kein Martingale:

Trades werden mit klaren Stop-Loss-Niveaus und eingebauter Trailing-Logik eröffnet - keine Rastersysteme, kein gefährliches Scaling.

Sauber und effizient:

Das leichtgewichtige Design sorgt für eine geringe Ressourcennutzung und eine reibungslose Leistung über alle Paare und Zeitrahmen hinweg.

Transparentes, zuverlässiges System:

Kein Blackbox-Verhalten - Nova SAR Trader führt mit Klarheit, Vorhersagbarkeit und konsistenter regelbasierter Logik aus.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Nova SAR Trader bietet Ihnen einen intelligenten, strukturierten Weg, direktionale Märkte zu handeln, ohne dass Sie nachdenken müssen.

Testen Sie die Demoversion und sichern Sie sich Ihren Rabatt, bevor er verfallen ist.



