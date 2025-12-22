Nova OSM Trader nutzt die analytische Stärke des OsMA (Moving Average of Oscillator) - ein hybrider Momentum-Indikator, der Veränderungen der Marktstimmung durch die Konvergenz und Divergenz der gleitenden Durchschnitte erfasst. Indem er den Puls der Preisdynamik unter der Oberfläche liest, identifiziert dieser EA optimale Handelszonen mit Präzision und Klarheit.

Nova OSM Trader konzentriert sich auf Momente, in denen sich das Momentum synchron zur Preisstruktur aufbaut oder abschwächt. Anstatt auf zufällige Fluktuationen zu reagieren, bewertet er sowohl die Richtung als auch das Ausmaß der Veränderung - und steigt nur dann ein, wenn ein klares Momentum das Signal bestätigt.

Nova OSM Trader wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Timing und Bestätigung legen und vereint Struktur, Geschwindigkeit und Einfachheit in einer einzigen, sauberen Ausführungsmaschine.

Warum Händler Nova OSM Trader wählen

Momentum trifft auf Struktur:

Handelt nur, wenn der OsMA das Momentum hinter der Kursrichtung bestätigt - und vermeidet so emotionale oder zufällige Einstiege.

Kalibrierung der Signalstärke:

Verwendet mehrere Filter, einschließlich Histogramm-Steilheit und schwellenwertbasierte Einstiegslogik, um die Zuverlässigkeit der Signale zu erhöhen.

Kontrollierte Ausführung:

Kein Martingal, kein Raster. Jeder Handel umfasst feste Stopps und ein optionales Trailing-System für intelligente Ausstiege.

Entwickelt für den marktübergreifenden Einsatz:

Performt gut auf Devisen, Metallen und Kryptowährungen - mit anpassbaren Parametern für verschiedene Zeitrahmen und Asset-Verhalten.

Minimalistisches Design:

Saubere Logik, geringe Leistung und volle Transparenz - keine Überanpassung, keine versteckte Komplexität.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Während kein EA Erfolg garantiert, bietet Nova OSM Trader ein fokussiertes, momentum-basiertes Framework für disziplinierte Ausführung in realen Märkten.

Testen Sie die Demoversion und nutzen Sie das Rabattangebot, bevor es vergriffen ist.



