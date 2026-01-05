AlphaNet AI EUR Pro - KI-gesteuertes Trading für EURUSD H1

Spezialisiertes AI System für den EURUSD H1 Handel

AlphaNet AI EUR Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den EURUSD H1 Handel entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche neuronale LSTM-Netzwerktechnologie mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau. Dieser AI EA wurde anhand von 6 Jahren historischer Daten (2020-2025) entwickelt und getestet.

Wichtiger Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.

Wichtigste Merkmale

AI Neural Network Technologie

LSTM-Architektur: Fortgeschrittenes neuronales Netzwerk mit langem Kurzzeitgedächtnis

Adaptives Lernen: AI analysiert mehrere technische Indikatoren

Fokus auf Qualität: Selektive Handelsausführung (502 Trades über 6 Jahre gegenüber 1.241 typischen Trades)

Dynamische Anpassung: Reagiert auf sich ändernde Marktbedingungen

Historische Backtest-Ergebnisse (2020-2025)

6-Jahres-Backtest-Daten - EURUSD H1

Kennzahl Historisches Ergebnis Gesamt-Nettoergebnis +120,30 USD Gewinn-Faktor 1.280 Gesamte Trades 502 Handelsselektivität 0,24 USD/Geschäft Bruttogewinn +549,21 USD Brutto Verlust -428,91 USD

Historischer Vergleich (Backtest-Daten):

Traditioneller Ansatz: 1.241 Trades → 104 USD (0,08/Trade) AlphaNet AI: 502 Trades → 120 USD (0,24/Trade) Ergebnis: 3x höhere Selektivität bei 60% weniger Trades

Wichtig: Dies sind nur historische Backtest-Ergebnisse. Die zukünftige Performance kann erheblich abweichen.

Kerntechnologie

1. LSTM Neuronales Netzwerk

Fortgeschrittene KI analysiert:

Kursmuster (Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs)

RSI (Relative Stärke Index)

MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz)

ATR (Durchschnittliche wahre Spanne)

Bollinger Bänder

EMA-Trends

Ausgabe: BUY/SELL/HOLD-Signale mit Konfidenzniveau

2. Dynamisches Risikomanagement

Adaptiver Stop Loss / Take Profit:

Basierend auf der Echtzeit-Marktvolatilität (ATR)

SL: ATR × 3,5 Multiplikator (optimal getestet)

TP: SL × 0,35 Verhältnis (optimal getestet)

Bereich: 50-100 Pips SL

Historische Performance:

Dynamischer SL/TP: +120,30 USD

Fester SL/TP: +104,67 USD

Abweichung: +15.63 USD Verbesserung im Backtest

3. Zeitfilter - Verlustreduzierung

Trades nur während hoher Liquidität:

London Session: 8:00-17:00 GMT

NY-Sitzung: 13:00-22:00 Uhr GMT

Überschneidung: Zeitraum mit maximaler Liquidität

Historische Ergebnisse:

Mit Zeitfilter: -428,91 USD Gesamtverlust

Ohne Filter: -1.383,72 USD Gesamtverlust

69% Verlustreduzierung im historischen Test

4. Intelligenter Trailing-Stop

Gewinnschutz:

Aktiviert bei +12 Pips

Wird bei 7 Pips Abstand nachgezogen

2 Pip-Anpassungsschritte

Sichert Gewinne dynamisch ein

Technische Daten

Anforderungen:

Symbol: Nur EURUSD

Zeitrahmen: Nur H1

Mindesteinlage: $10.000 (für 0,01 Lot)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Ausführung: Marktaufträge mit sofortiger Ausführung

Enthalten:

Einzelne .ex5-Datei (alle Ressourcen eingebettet)

Vollständiges Benutzerhandbuch (PDF)

Installationshandbuch (PDF)

Parameter-Referenz (PDF)

Konfigurations-Parameter

Wichtige Einstellungen (Optimiert für EURUSD H1):

Parameter Voreinstellung Zweck AI_MinKonfidenz 0.45 Minimale Signalstärke Dynamisches_SLTP verwenden wahr Adaptives Risikomanagement ATR_SL_Multiplikator 3.5 Stop Loss Berechnung TP_SL_Verhältnis 0.35 Take-Profit-Berechnung Zeit-Filter einschalten wahr Nur London/NY-Sitzungen Max_Daily_Trades 7 Risiko-Kontrolle Los_Größe 0.01 Positionsgröße

Hinweis: Die Parameter wurden durch historische Tests optimiert. Änderungen können die Leistung beeinflussen.

Wichtige Handelswarnungen

EURUSD H1 Spezialist:

NICHT für andere Währungspaare verwenden

NICHT für andere Zeitrahmen verwenden

Nicht getestet auf M1, M5, M15, M30, H4, D1, etc.

Warum Spezialisierung wichtig ist:

Jedes Paar hat einzigartige Volatilitätsmerkmale

Der H1-Zeitrahmen bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Signalqualität und Häufigkeit

6 Jahre EURUSD-spezifische Optimierung

Andere Paare = ungetestet = unbekannte Ergebnisse

Risiko-Offenlegung

Bitte sorgfältig lesen:

1. Warnung zur vergangenen Performance

Historische Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance

Die Marktbedingungen ändern sich ständig

Frühere Renditen sind keine Vorhersage für zukünftige Renditen

2. Handelsrisiko

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko

Investieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren

Frühere Gewinner können zu Verlierern werden

Keine Strategie ist risikofrei

3. Keine Garantien

Wir machen keine Aussagen über die zukünftige Rentabilität

Die Ergebnisse variieren je nach Broker, Spread und Slippage

Individuelle Ergebnisse können abweichen

4. Ihre Verantwortung

Sie sind allein für Ihre Handelsentscheidungen verantwortlich

Testen Sie gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln

Verstehen Sie alle Parameter, bevor Sie handeln

Überwachen Sie regelmäßig die Leistung des EA

Dies ist ein Hilfsmittel, keine Garantie. Handeln Sie verantwortungsbewusst.

Schnellstart

Kauf und Download vom MQL5.com Markt Automatische Installation auf MT5 Öffnen Sie den EURUSD H1 Chart AlphaNet AI EUR Pro auf den Chart ziehen Überprüfen Sie die Einstellungen (verwenden Sie die Standardeinstellungen für die getestete Konfiguration) Klicken Sie auf OK zum Starten

Empfohlen: Testen Sie zuerst auf einem Demo-Konto, um das Verhalten zu verstehen.

Was Sie erhalten

Im Kauf inbegriffen:

AlphaNet_AI_EUR_Pro_v1.0.ex5 (Einzelne kompilierte Datei mit allen Ressourcen) Benutzerhandbuch (PDF) - Vollständige Dokumentation der Handelsstrategie Installationsanleitung (PDF) - Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung Parameter-Referenz (PDF) - Detaillierte Parameter-Erklärungen Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Nicht inbegriffen:

Quellcode (.mq5-Datei)

Separate Modelldateien (eingebettet in .ex5)

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Anforderungen:

Plattform: MetaTrader 5 (Build 3940 oder höher)

Betriebssystem: Windows 10/11, macOS oder Linux

RAM: 4GB Minimum, 8GB empfohlen

Netzwerk: Stabile Internetverbindung

Konto-Anforderungen:

Mindestkapital: $10.000 USD (für 0,01 Lot Größe)

Broker: Jeder MT5-Broker, der EURUSD anbietet

Konto-Typ: Demo oder Live (Netting oder Absicherung)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen

Warum AlphaNet AI EUR Pro wählen?

Vorteile:

Spezialisierter Fokus: EURUSD H1 Experte, nicht generisch

AI-Technologie: Fortgeschrittenes LSTM neuronales Netzwerk

Bewährte Tests: 6 Jahre historische Validierung

Dynamisches Risiko: Passt sich der Marktvolatilität an

Transparent: Vollständige Dokumentation enthalten

Keine versteckten Kosten: Einmaliger Kauf, lebenslange Updates

Beschränkungen (Ehrlichkeit):

Einzelne Paare: Nur EURUSD

Einzelner Zeitrahmen: Nur H1

Kapitalbedarf: $10,000 Minimum empfohlen

Keine Garantien: Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse

Überwachung erforderlich: Nicht 100 % freihändig

Zusammenfassung

AlphaNet AI EUR Pro bietet:

Spezialisierte EURUSD H1 AI Strategie

6-jährige historische Validierung

Dynamisches adaptives Risikomanagement

Vollständige Dokumentation

Ehrliche Kommunikation

Was es nicht bietet:

Garantierte Gewinne

Schnell-reich-werden-Versprechen

100% Gewinnrate

Risikofreier Handel

Handeln Sie klug. Handeln Sie verantwortungsbewusst.

RISIKOWARNUNG: Der Devisenhandel auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.

Produktversion: 1.0

Zuletzt aktualisiert: Januar 2026

Unterstützung: MQL5.com Kommentare zum Produkt