AlphaNet AI EUR Pro
- Experten
- Hideki Nakajima
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
AlphaNet AI EUR Pro - KI-gesteuertes Trading für EURUSD H1
Spezialisiertes AI System für den EURUSD H1 Handel
AlphaNet AI EUR Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den EURUSD H1 Handel entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche neuronale LSTM-Netzwerktechnologie mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau. Dieser AI EA wurde anhand von 6 Jahren historischer Daten (2020-2025) entwickelt und getestet.
Wichtiger Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.
Wichtigste Merkmale
AI Neural Network Technologie
- LSTM-Architektur: Fortgeschrittenes neuronales Netzwerk mit langem Kurzzeitgedächtnis
- Adaptives Lernen: AI analysiert mehrere technische Indikatoren
- Fokus auf Qualität: Selektive Handelsausführung (502 Trades über 6 Jahre gegenüber 1.241 typischen Trades)
- Dynamische Anpassung: Reagiert auf sich ändernde Marktbedingungen
Historische Backtest-Ergebnisse (2020-2025)
6-Jahres-Backtest-Daten - EURUSD H1
|Kennzahl
|Historisches Ergebnis
|Gesamt-Nettoergebnis
|+120,30 USD
|Gewinn-Faktor
|1.280
|Gesamte Trades
|502
|Handelsselektivität
|0,24 USD/Geschäft
|Bruttogewinn
|+549,21 USD
|Brutto Verlust
|-428,91 USD
Historischer Vergleich (Backtest-Daten):
Traditioneller Ansatz: 1.241 Trades → 104 USD (0,08/Trade) AlphaNet AI: 502 Trades → 120 USD (0,24/Trade) Ergebnis: 3x höhere Selektivität bei 60% weniger Trades
Wichtig: Dies sind nur historische Backtest-Ergebnisse. Die zukünftige Performance kann erheblich abweichen.
Kerntechnologie
1. LSTM Neuronales Netzwerk
Fortgeschrittene KI analysiert:
- Kursmuster (Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs)
- RSI (Relative Stärke Index)
- MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz)
- ATR (Durchschnittliche wahre Spanne)
- Bollinger Bänder
- EMA-Trends
Ausgabe: BUY/SELL/HOLD-Signale mit Konfidenzniveau
2. Dynamisches Risikomanagement
Adaptiver Stop Loss / Take Profit:
- Basierend auf der Echtzeit-Marktvolatilität (ATR)
- SL: ATR × 3,5 Multiplikator (optimal getestet)
- TP: SL × 0,35 Verhältnis (optimal getestet)
- Bereich: 50-100 Pips SL
Historische Performance:
- Dynamischer SL/TP: +120,30 USD
- Fester SL/TP: +104,67 USD
- Abweichung: +15.63 USD Verbesserung im Backtest
3. Zeitfilter - Verlustreduzierung
Trades nur während hoher Liquidität:
- London Session: 8:00-17:00 GMT
- NY-Sitzung: 13:00-22:00 Uhr GMT
- Überschneidung: Zeitraum mit maximaler Liquidität
Historische Ergebnisse:
- Mit Zeitfilter: -428,91 USD Gesamtverlust
- Ohne Filter: -1.383,72 USD Gesamtverlust
- 69% Verlustreduzierung im historischen Test
4. Intelligenter Trailing-Stop
Gewinnschutz:
- Aktiviert bei +12 Pips
- Wird bei 7 Pips Abstand nachgezogen
- 2 Pip-Anpassungsschritte
- Sichert Gewinne dynamisch ein
Technische Daten
Anforderungen:
- Symbol: Nur EURUSD
- Zeitrahmen: Nur H1
- Mindesteinlage: $10.000 (für 0,01 Lot)
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- Ausführung: Marktaufträge mit sofortiger Ausführung
Enthalten:
- Einzelne .ex5-Datei (alle Ressourcen eingebettet)
- Vollständiges Benutzerhandbuch (PDF)
- Installationshandbuch (PDF)
- Parameter-Referenz (PDF)
Konfigurations-Parameter
Wichtige Einstellungen (Optimiert für EURUSD H1):
|Parameter
|Voreinstellung
|Zweck
|AI_MinKonfidenz
|0.45
|Minimale Signalstärke
|Dynamisches_SLTP verwenden
|wahr
|Adaptives Risikomanagement
|ATR_SL_Multiplikator
|3.5
|Stop Loss Berechnung
|TP_SL_Verhältnis
|0.35
|Take-Profit-Berechnung
|Zeit-Filter einschalten
|wahr
|Nur London/NY-Sitzungen
|Max_Daily_Trades
|7
|Risiko-Kontrolle
|Los_Größe
|0.01
|Positionsgröße
Hinweis: Die Parameter wurden durch historische Tests optimiert. Änderungen können die Leistung beeinflussen.
Wichtige Handelswarnungen
EURUSD H1 Spezialist:
- NICHT für andere Währungspaare verwenden
- NICHT für andere Zeitrahmen verwenden
- Nicht getestet auf M1, M5, M15, M30, H4, D1, etc.
Warum Spezialisierung wichtig ist:
- Jedes Paar hat einzigartige Volatilitätsmerkmale
- Der H1-Zeitrahmen bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Signalqualität und Häufigkeit
- 6 Jahre EURUSD-spezifische Optimierung
- Andere Paare = ungetestet = unbekannte Ergebnisse
Risiko-Offenlegung
Bitte sorgfältig lesen:
1. Warnung zur vergangenen Performance
- Historische Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance
- Die Marktbedingungen ändern sich ständig
- Frühere Renditen sind keine Vorhersage für zukünftige Renditen
2. Handelsrisiko
- Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko
- Investieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren
- Frühere Gewinner können zu Verlierern werden
- Keine Strategie ist risikofrei
3. Keine Garantien
- Wir machen keine Aussagen über die zukünftige Rentabilität
- Die Ergebnisse variieren je nach Broker, Spread und Slippage
- Individuelle Ergebnisse können abweichen
4. Ihre Verantwortung
- Sie sind allein für Ihre Handelsentscheidungen verantwortlich
- Testen Sie gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln
- Verstehen Sie alle Parameter, bevor Sie handeln
- Überwachen Sie regelmäßig die Leistung des EA
Dies ist ein Hilfsmittel, keine Garantie. Handeln Sie verantwortungsbewusst.
Schnellstart
- Kauf und Download vom MQL5.com Markt
- Automatische Installation auf MT5
- Öffnen Sie den EURUSD H1 Chart
- AlphaNet AI EUR Pro auf den Chart ziehen
- Überprüfen Sie die Einstellungen (verwenden Sie die Standardeinstellungen für die getestete Konfiguration)
- Klicken Sie auf OK zum Starten
Empfohlen: Testen Sie zuerst auf einem Demo-Konto, um das Verhalten zu verstehen.
Was Sie erhalten
Im Kauf inbegriffen:
- AlphaNet_AI_EUR_Pro_v1.0.ex5 (Einzelne kompilierte Datei mit allen Ressourcen)
- Benutzerhandbuch (PDF) - Vollständige Dokumentation der Handelsstrategie
- Installationsanleitung (PDF) - Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung
- Parameter-Referenz (PDF) - Detaillierte Parameter-Erklärungen
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
Nicht inbegriffen:
- Quellcode (.mq5-Datei)
- Separate Modelldateien (eingebettet in .ex5)
System-Anforderungen
MetaTrader 5 Anforderungen:
- Plattform: MetaTrader 5 (Build 3940 oder höher)
- Betriebssystem: Windows 10/11, macOS oder Linux
- RAM: 4GB Minimum, 8GB empfohlen
- Netzwerk: Stabile Internetverbindung
Konto-Anforderungen:
- Mindestkapital: $10.000 USD (für 0,01 Lot Größe)
- Broker: Jeder MT5-Broker, der EURUSD anbietet
- Konto-Typ: Demo oder Live (Netting oder Absicherung)
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen
Warum AlphaNet AI EUR Pro wählen?
Vorteile:
- Spezialisierter Fokus: EURUSD H1 Experte, nicht generisch
- AI-Technologie: Fortgeschrittenes LSTM neuronales Netzwerk
- Bewährte Tests: 6 Jahre historische Validierung
- Dynamisches Risiko: Passt sich der Marktvolatilität an
- Transparent: Vollständige Dokumentation enthalten
- Keine versteckten Kosten: Einmaliger Kauf, lebenslange Updates
Beschränkungen (Ehrlichkeit):
- Einzelne Paare: Nur EURUSD
- Einzelner Zeitrahmen: Nur H1
- Kapitalbedarf: $10,000 Minimum empfohlen
- Keine Garantien: Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse
- Überwachung erforderlich: Nicht 100 % freihändig
Zusammenfassung
AlphaNet AI EUR Pro bietet:
- Spezialisierte EURUSD H1 AI Strategie
- 6-jährige historische Validierung
- Dynamisches adaptives Risikomanagement
- Vollständige Dokumentation
- Ehrliche Kommunikation
Was es nicht bietet:
- Garantierte Gewinne
- Schnell-reich-werden-Versprechen
- 100% Gewinnrate
- Risikofreier Handel
Handeln Sie klug. Handeln Sie verantwortungsbewusst.
RISIKOWARNUNG: Der Devisenhandel auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.
Produktversion: 1.0
Zuletzt aktualisiert: Januar 2026
Unterstützung: MQL5.com Kommentare zum Produkt