AlphaNet AI EUR Pro

AlphaNet AI EUR Pro - KI-gesteuertes Trading für EURUSD H1

Spezialisiertes AI System für den EURUSD H1 Handel

AlphaNet AI EUR Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den EURUSD H1 Handel entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche neuronale LSTM-Netzwerktechnologie mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau. Dieser AI EA wurde anhand von 6 Jahren historischer Daten (2020-2025) entwickelt und getestet.

Wichtiger Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.

Wichtigste Merkmale

AI Neural Network Technologie

  • LSTM-Architektur: Fortgeschrittenes neuronales Netzwerk mit langem Kurzzeitgedächtnis
  • Adaptives Lernen: AI analysiert mehrere technische Indikatoren
  • Fokus auf Qualität: Selektive Handelsausführung (502 Trades über 6 Jahre gegenüber 1.241 typischen Trades)
  • Dynamische Anpassung: Reagiert auf sich ändernde Marktbedingungen

Historische Backtest-Ergebnisse (2020-2025)

6-Jahres-Backtest-Daten - EURUSD H1

Kennzahl Historisches Ergebnis
Gesamt-Nettoergebnis +120,30 USD
Gewinn-Faktor 1.280
Gesamte Trades 502
Handelsselektivität 0,24 USD/Geschäft
Bruttogewinn +549,21 USD
Brutto Verlust -428,91 USD

Historischer Vergleich (Backtest-Daten):

Traditioneller Ansatz: 1.241 Trades → 104 USD (0,08/Trade) AlphaNet AI: 502 Trades → 120 USD (0,24/Trade) Ergebnis: 3x höhere Selektivität bei 60% weniger Trades

Wichtig: Dies sind nur historische Backtest-Ergebnisse. Die zukünftige Performance kann erheblich abweichen.

Kerntechnologie

1. LSTM Neuronales Netzwerk

Fortgeschrittene KI analysiert:

  • Kursmuster (Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs)
  • RSI (Relative Stärke Index)
  • MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz)
  • ATR (Durchschnittliche wahre Spanne)
  • Bollinger Bänder
  • EMA-Trends

Ausgabe: BUY/SELL/HOLD-Signale mit Konfidenzniveau

2. Dynamisches Risikomanagement

Adaptiver Stop Loss / Take Profit:

  • Basierend auf der Echtzeit-Marktvolatilität (ATR)
  • SL: ATR × 3,5 Multiplikator (optimal getestet)
  • TP: SL × 0,35 Verhältnis (optimal getestet)
  • Bereich: 50-100 Pips SL

Historische Performance:

  • Dynamischer SL/TP: +120,30 USD
  • Fester SL/TP: +104,67 USD
  • Abweichung: +15.63 USD Verbesserung im Backtest

3. Zeitfilter - Verlustreduzierung

Trades nur während hoher Liquidität:

  • London Session: 8:00-17:00 GMT
  • NY-Sitzung: 13:00-22:00 Uhr GMT
  • Überschneidung: Zeitraum mit maximaler Liquidität

Historische Ergebnisse:

  • Mit Zeitfilter: -428,91 USD Gesamtverlust
  • Ohne Filter: -1.383,72 USD Gesamtverlust
  • 69% Verlustreduzierung im historischen Test

4. Intelligenter Trailing-Stop

Gewinnschutz:

  • Aktiviert bei +12 Pips
  • Wird bei 7 Pips Abstand nachgezogen
  • 2 Pip-Anpassungsschritte
  • Sichert Gewinne dynamisch ein

Technische Daten

Anforderungen:

  • Symbol: Nur EURUSD
  • Zeitrahmen: Nur H1
  • Mindesteinlage: $10.000 (für 0,01 Lot)
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher
  • Ausführung: Marktaufträge mit sofortiger Ausführung

Enthalten:

  • Einzelne .ex5-Datei (alle Ressourcen eingebettet)
  • Vollständiges Benutzerhandbuch (PDF)
  • Installationshandbuch (PDF)
  • Parameter-Referenz (PDF)

Konfigurations-Parameter

Wichtige Einstellungen (Optimiert für EURUSD H1):

Parameter Voreinstellung Zweck
AI_MinKonfidenz 0.45 Minimale Signalstärke
Dynamisches_SLTP verwenden wahr Adaptives Risikomanagement
ATR_SL_Multiplikator 3.5 Stop Loss Berechnung
TP_SL_Verhältnis 0.35 Take-Profit-Berechnung
Zeit-Filter einschalten wahr Nur London/NY-Sitzungen
Max_Daily_Trades 7 Risiko-Kontrolle
Los_Größe 0.01 Positionsgröße

Hinweis: Die Parameter wurden durch historische Tests optimiert. Änderungen können die Leistung beeinflussen.

Wichtige Handelswarnungen

EURUSD H1 Spezialist:

  • NICHT für andere Währungspaare verwenden
  • NICHT für andere Zeitrahmen verwenden
  • Nicht getestet auf M1, M5, M15, M30, H4, D1, etc.

Warum Spezialisierung wichtig ist:

  • Jedes Paar hat einzigartige Volatilitätsmerkmale
  • Der H1-Zeitrahmen bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Signalqualität und Häufigkeit
  • 6 Jahre EURUSD-spezifische Optimierung
  • Andere Paare = ungetestet = unbekannte Ergebnisse

Risiko-Offenlegung

Bitte sorgfältig lesen:

1. Warnung zur vergangenen Performance

  • Historische Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance
  • Die Marktbedingungen ändern sich ständig
  • Frühere Renditen sind keine Vorhersage für zukünftige Renditen

2. Handelsrisiko

  • Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko
  • Investieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren
  • Frühere Gewinner können zu Verlierern werden
  • Keine Strategie ist risikofrei

3. Keine Garantien

  • Wir machen keine Aussagen über die zukünftige Rentabilität
  • Die Ergebnisse variieren je nach Broker, Spread und Slippage
  • Individuelle Ergebnisse können abweichen

4. Ihre Verantwortung

  • Sie sind allein für Ihre Handelsentscheidungen verantwortlich
  • Testen Sie gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln
  • Verstehen Sie alle Parameter, bevor Sie handeln
  • Überwachen Sie regelmäßig die Leistung des EA

Dies ist ein Hilfsmittel, keine Garantie. Handeln Sie verantwortungsbewusst.

Schnellstart

  1. Kauf und Download vom MQL5.com Markt
  2. Automatische Installation auf MT5
  3. Öffnen Sie den EURUSD H1 Chart
  4. AlphaNet AI EUR Pro auf den Chart ziehen
  5. Überprüfen Sie die Einstellungen (verwenden Sie die Standardeinstellungen für die getestete Konfiguration)
  6. Klicken Sie auf OK zum Starten

Empfohlen: Testen Sie zuerst auf einem Demo-Konto, um das Verhalten zu verstehen.

Was Sie erhalten

Im Kauf inbegriffen:

  1. AlphaNet_AI_EUR_Pro_v1.0.ex5 (Einzelne kompilierte Datei mit allen Ressourcen)
  2. Benutzerhandbuch (PDF) - Vollständige Dokumentation der Handelsstrategie
  3. Installationsanleitung (PDF) - Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung
  4. Parameter-Referenz (PDF) - Detaillierte Parameter-Erklärungen
  5. Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Nicht inbegriffen:

  • Quellcode (.mq5-Datei)
  • Separate Modelldateien (eingebettet in .ex5)

System-Anforderungen

MetaTrader 5 Anforderungen:

  • Plattform: MetaTrader 5 (Build 3940 oder höher)
  • Betriebssystem: Windows 10/11, macOS oder Linux
  • RAM: 4GB Minimum, 8GB empfohlen
  • Netzwerk: Stabile Internetverbindung

Konto-Anforderungen:

  • Mindestkapital: $10.000 USD (für 0,01 Lot Größe)
  • Broker: Jeder MT5-Broker, der EURUSD anbietet
  • Konto-Typ: Demo oder Live (Netting oder Absicherung)
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen

Warum AlphaNet AI EUR Pro wählen?

Vorteile:

  • Spezialisierter Fokus: EURUSD H1 Experte, nicht generisch
  • AI-Technologie: Fortgeschrittenes LSTM neuronales Netzwerk
  • Bewährte Tests: 6 Jahre historische Validierung
  • Dynamisches Risiko: Passt sich der Marktvolatilität an
  • Transparent: Vollständige Dokumentation enthalten
  • Keine versteckten Kosten: Einmaliger Kauf, lebenslange Updates

Beschränkungen (Ehrlichkeit):

  • Einzelne Paare: Nur EURUSD
  • Einzelner Zeitrahmen: Nur H1
  • Kapitalbedarf: $10,000 Minimum empfohlen
  • Keine Garantien: Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse
  • Überwachung erforderlich: Nicht 100 % freihändig

Zusammenfassung

AlphaNet AI EUR Pro bietet:

  • Spezialisierte EURUSD H1 AI Strategie
  • 6-jährige historische Validierung
  • Dynamisches adaptives Risikomanagement
  • Vollständige Dokumentation
  • Ehrliche Kommunikation

Was es nicht bietet:

  • Garantierte Gewinne
  • Schnell-reich-werden-Versprechen
  • 100% Gewinnrate
  • Risikofreier Handel

Handeln Sie klug. Handeln Sie verantwortungsbewusst.

RISIKOWARNUNG: Der Devisenhandel auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.

Produktversion: 1.0
Zuletzt aktualisiert: Januar 2026
Unterstützung: MQL5.com Kommentare zum Produkt

Weitere Produkte dieses Autors
GOLD Edge PRO MT5
Hideki Nakajima
4.92 (12)
Experten
Gold Edge Pro ist ein EA, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kann auch für andere Währungspaare verwendet werden. Dieser EA handelt trendfolgend unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts und mehrerer Zeitrahmen-RSIs. Verwenden Sie den GRID-Handel. Nachrichtenfilter sind verfügbar. Dieser EA schließt mit der "DD Reduce"-Funktion, wenn er nach unten zieht. Sie können Trailing-Stops für den "GRID-Handel" und die "DD Reduce"-Funktion setzen. Zusätzliche Trades können über
Genius Edge MT5
Hideki Nakajima
5 (1)
Experten
Innovative Handelsstrategie mit Expert Advisor (EA) Dieser EA wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung von Handelsexperten entwickelt und ist nicht nur ein weiteres Rastersystem. Durch die Verwendung von Multi-Timeframe-Analysen mit gleitenden Durchschnitten auf D1- und H1-Ebene in Kombination mit RSI-Bollinger-Bändern erfasst er geschickt Markttrends und identifiziert erstklassige Handelsmöglichkeiten. Dieser EA wählt ein sichereres Timing, so dass die Anzahl der Trades deutlich geringer i
Ganesha Trend Viewer MT5
Hideki Nakajima
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die Richtung des Trends und der Trendänderung an. Ganesha Trend Viewer ist ein Trendindikator, der speziell für Gold entwickelt wurde und auch für jedes andere Finanzinstrument verwendet werden kann. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Empfohlener Zeitrahmen H1. Ganesha Trend Viewer ist perfekt für alle Meta Trader Symbole. (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes..) Parametereinstellung MA Short Period ----- Gleitender Durchschnitt kurze Periode MA L
FREE
Ganesha Trend Viewer
Hideki Nakajima
3.67 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die Richtung des Trends und der Trendänderung an. Ganesha Trend Viewer ist ein Trendindikator, der speziell für Gold entwickelt wurde und auch für jedes andere Finanzinstrument verwendet werden kann. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Empfohlener Zeitrahmen H1. Ganesha Trend Viewer ist perfekt für alle Meta Trader Symbole. (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes...) MT5 Version hier! Parametereinstellung MA Short Period ----- Gleitender Durchschnit
FREE
GOLD Edge PRO
Hideki Nakajima
4.86 (7)
Experten
Gold Edge Pro ist ein EA, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kann auch für andere Währungspaare verwendet werden. Dieser EA handelt trendfolgend unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts und mehrerer Zeitrahmen-RSIs. Verwenden Sie den GRID-Handel. Nachrichtenfilter sind verfügbar. Dieser EA schließt mit der "DD Reduce"-Funktion, wenn er nach unten zieht. Sie können Trailing-Stops für den "GRID-Handel" und die "DD Reduce"-Funktion setzen. Zusätzliche Trades können über
Genius Edge
Hideki Nakajima
Experten
Innovative Handelsstrategie mit Expert Advisor (EA) Dieser EA wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung von Handelsexperten entwickelt und ist nicht einfach nur ein weiteres Rastersystem. Durch die Verwendung von Multi-Timeframe-Analysen mit gleitenden Durchschnitten auf D1- und H1-Ebene in Kombination mit RSI-Bollinger-Bändern erfasst er geschickt Markttrends und identifiziert erstklassige Handelsmöglichkeiten. Dieser EA wählt ein sichereres Timing, so dass die Anzahl der Trades deutlich ge
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension