Quant Systems Portfolio könnte der nächste Schritt in Ihrer Handelskarriere sein, der Ihnen den endgültigen Schritt zum professionellen Handel ermöglicht.

Dieses Produkt ist nicht für jeden geeignet. Händler müssen verstehen, dass das Ziel eines Portfolios nicht darin besteht, eine 100%ige Gewinnrate zu erzielen oder in einem Monat reich zu werden. Das Ziel von Quant Systems Portfolio ist folgendes: eine Reihe von unkorrelierten Systemen über verschiedene Märkte hinweg zu haben, die in jedem von ihnen einen Vorteil aufweisen.

In dieser Hinsicht hat das Portfolio zwei Systeme, die Long und Short auf Nasdaq, Dax und Gold agieren. Dies ergibt insgesamt sechs Anlagevektoren. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Parameter der einzelnen Systeme oder das Risikomanagement zu machen. Das Portfolio umfasst alle Stufen des Risikomanagements und berücksichtigt dabei die Eigenschaften der einzelnen Systeme und Märkte.

Da es sich nicht um ein Portfolio für Scalping handelt, wird es nicht besonders von Spreads oder Provisionen beeinflusst. Auch werden die Geschäfte in der Regel nicht über viele Tage hinweg offen gehalten, so dass die Kosten für Swaps kein Problem darstellen sollten. Dennoch ist es empfehlenswert, mit einem Broker oder Dienst mit guten Handelsbedingungen zu arbeiten. Alle Optimierungen und Backtests wurden mit höheren als den realistischen Kosten durchgeführt.

Keines der Systeme verwendet Martingale, Grid Trading, KI-basierte Trades oder hält Verlustpositionen, bis sie sich erholen. Sie können dies überprüfen, indem Sie den Strategy Tester verwenden und die Trades und die Aktienkurve analysieren.

Sie können mit mindestens 4 Aktualisierungen pro Jahr, d. h. pro Quartal, rechnen. Die Anzahl der Aktualisierungen kann jedoch bei Bedarf auch höher sein. Eine Aktualisierung kann erfolgen aufgrund von:

Code-Verbesserungen oder Fehlerbehebungen Änderung von Systemparametern Regelmäßige Überprüfung Hinzufügung neuer Systeme [Ein neues System wird voraussichtlich im Jahr 2026 hinzugefügt werden]. Hinzufügung neuer Märkte [Zu den bestehenden Systemen werden 2026 voraussichtlich zwei neue Märkte hinzukommen].

Ich bitte Sie dringend, mit dem Portfolio vorsichtig umzugehen und erste Tests durchzuführen, bevor Sie es auf einem echten Konto einsetzen. Alle Trader sollten ein System sorgfältig prüfen, bevor sie ihr Geld riskieren. Ich gebe keine Empfehlungen bezüglich der Demozeit oder des Risikos pro Handel. Es liegt in Ihrem Ermessen, wie Sie das Portfolio nutzen.

Erläuterung der Systemparameter:

Nasdaq verwenden [Gibt an, ob Trades an der Nasdaq erlaubt sind] Use Dax [Zeigt an, ob im Dax gehandelt werden darf] Use Gold [Zeigt an, ob der Handel auf Gold erlaubt ist] Nasdaq mapping [Zeigt das spezifische Nasdaq-Ticket bei Ihrem Broker an] Dax mapping [Zeigt das spezifische Dax-Ticket bei Ihrem Broker an] Gold mapping [Zeigt das spezifische Gold-Ticket bei Ihrem Broker an] Erwartetes Risiko in Prozent [Gibt das durchschnittliche Risiko pro Trade an]

Wichtige Hinweise:

Wenn Sie aus irgendeinem Grund eines der Symbole deaktivieren, beachten Sie bitte, dass das Portfolio nicht die erwarteten 100% erreichen wird. Das erwartete Risiko in Prozent ist nicht das maximale Risiko pro Handel, sondern eine Schätzung des durchschnittlichen Verlusts bei negativen Handelsgeschäften. Dies ermöglicht es der Risiko-Engine, das Handelsvolumen korrekt anzupassen. Es ist ratsam, im Demo-Modus mit verschiedenen Risikowerten zu testen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Portfolio funktioniert und wie es sich an Ihre Kontogröße anpasst.

Viel Glück und erfolgreichen Handel!