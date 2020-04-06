ICT Quant Flow

ICT Quant Flow ist ein automatisiertes Handelssystem, das moderne ICT-Konzepte mit einem sauberen quantitativen Ausführungsmodell verbindet. Anstatt sich auf Zufälligkeiten oder aggressive Lot-Manipulationen zu verlassen, folgt der EA einem strukturierten Prozess: Verstehen, wohin der Preis zu gehen versucht, warten auf effiziente Retracements und diszipliniertes Risikomanagement. Das Ziel ist Konsistenz, nicht Rauschen.

Die Strategie konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Marktstruktur, Fair Value Gaps und Liquiditätsverhalten. ICT Quant Flow analysiert die letzten Swing-Punkte, um die Richtung zu bestimmen, sucht nach gültigen FVGs und wartet, bis der Preis in einen sinnvollen Bereich zurückkehrt, bevor ein Einstieg in Betracht gezogen wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das System auch auf Liquiditätsschwankungen prüfen und Eingaben mit einfachen Orderblöcken verfeinern, was dem System einen selektiveren und kontextbewussten Ansatz verleiht. Ein RSI-Filter hilft dabei, Einstiege zu vermeiden, wenn der Markt bereits angespannt ist, und macht die Logik in volatilen Perioden geschmeidiger.

Das Risikomanagement wurde so konzipiert, dass es sich professionell und vorhersehbar anfühlt. Der EA kann Stop-Losses und Ziele mit Hilfe von ATR berechnen, so dass er sich auf natürliche Weise an die sich ändernde Volatilität anpassen kann. Er unterstützt Teilgewinne, Break-even-Bewegungen mit benutzerdefiniertem Offset und optionales Trailing nach dem Break-even. Die Positionsgröße kann fest oder auf Basis des Risikoprozentsatzes festgelegt werden, wobei das Risiko oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts reduziert werden kann, falls gewünscht.

ICT Quant Flow bietet außerdem eine robuste Sitzungssteuerung. Sie können das Programm nur während der Londoner und New Yorker Stunden unter Verwendung der Serverzeit des Brokers laufen lassen, oder Sie können den Zeitfilter für Spanien (Madrid) aktivieren, der sich automatisch an die MEZ und MESZ unter Verwendung der GMT anpasst. Das bedeutet, dass Sie nur das gewünschte Madrider Handelsfenster auswählen und der EA die Zeitzonenumstellung intern vornimmt - unabhängig davon, welchen Broker Sie verwenden. Tägliche Schutzregeln sind ebenfalls verfügbar, einschließlich maximaler Trades pro Tag und eines maximal zulässigen täglichen Drawdowns.

Um Clustering zu verhindern, kann der EA einen Mindestabstand zwischen den Trades erzwingen, einen Cooldown nach einem Stop-Loss anwenden, Eingänge auf jeweils eine Richtung beschränken und sicherstellen, dass nur ein Trade pro Bar durchgeführt wird. Ein EMA-Filter für einen höheren Zeitrahmen kann aktiviert werden, um den Handel an der breiteren Richtung auszurichten, wenn die Bedingungen unruhig werden.

Obwohl der EA flexibel genug ist, um auf vielen Instrumenten eingesetzt zu werden, zeigt er seine beste Leistung bei den wichtigsten Devisenpaaren und beliebten Indizes auf kurzen Intraday-Zeitfenstern wie M5, M15 und M30. Alle Parameter sind vollständig konfigurierbar, so dass es einfach ist, sie entsprechend der Liquidität und den Spread-Bedingungen Ihres Brokers zu optimieren.

ICT Quant Flow ist kein Martingal-, Grid- oder Tick-Scalping-System. Es basiert auf regelbasierter Ausführung, strukturierter Analyse und kontrolliertem Risiko. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten die Benutzer ihre bevorzugte Konfiguration vor der Erweiterung im Backtesting und Forward-Testing testen.


