Secura Gold Wave

Secura Gold Wave EA v1.0
Institutionelles Pullback-Handelssystem für höhere Timeframes

Handeln Sie im Rhythmus des Marktes mitSecura Gold Wave EA, einem professionellen Expert Advisor, der für geduldige Trader mit höherem Zeitrahmen entwickelt wurde. Er identifiziert systematisch hochwahrscheinliche Pullback-Einstiege innerhalb eines bestätigten Trends und verwendet einen Multi-Moving-Average-Rahmen für Präzision.

Kernstrategie:

  • Identifiziert Kursrücksetzer auf einen dynamischen gleitenden Durchschnitt und wartet auf eine starke Bestätigungskerze, um einen Einstieg zu signalisieren.

  • Setzt einendreistufigen gleitenden Durchschnittsfilter ( 5, 20, 50)ein, um den Einstieg, die Stopp-Platzierung und die übergreifende Trendausrichtung zu bewerten.

  • Entwickelt fürH1-, H4- und Tages-Charts, um nachhaltige Bewegungen zu erfassen und Marktstörungen zu vermeiden.

Fortschrittliches Risiko- und Handelsmanagement:

  • Die Positionsgröße wird auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes des Kontokapitals berechnet.

  • MitBreak-Even-Triggern, Trailing Stops und optionaler Teilgewinnschließung zur Maximierung von Gewinntrades und zum Schutz des Kapitals.

  • UmfassendeTages-, Simultanhandels- und Spread-Filter gewährleisten eine disziplinierte Ausführung.

Hauptmerkmale:

  • Vollständig automatisierter Einstieg, Risikoberechnung und Ausstiegsmanagement.

  • Anpassbare Filter für Momentum, schwankende Märkte, ATR-basierte Volatilität und Handelszeiten.

  • Integriertes visuelles Dashboard mit Echtzeit-Performance, Statistiken und Handelsstatus.

  • Unterstützt Warnungen (Ton, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) für Handelssignale und wichtige Ereignisse.

Ideal für:
Händler, die einen systematischen, regelbasierten Ansatz für Trend-Pullbacks suchen und höhere Zeitrahmen bevorzugen, um den Stress zu reduzieren und das Verhältnis von Ertrag zu Risiko zu verbessern.


