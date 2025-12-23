Derist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf der Synergie zwischenundaufbaut und Momentum und Trendstärke kombiniert, um zuverlässige, regelbasierte Handels-Setups zu liefern. Anstatt auf Geräusche zu reagieren, wartet er auf die Übereinstimmung von gleitenden Durchschnittsübergängen und MACD-Momentumverschiebungen und stellt so sicher, dass der Einstieg sauber, entschlossen und absichtlich erfolgt.

DerNova MAC Trader ist sowohl in Trend- als auch in Übergangsumgebungen erfolgreich, filtert falsche Signale heraus und konzentriert sich auf Trades mit hoher Überzeugungskraft. Diese Strategie wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Timing, Struktur und risikogesteuerte Ausführung legen.

Dieser EA rät nicht - er reagiert auf bewährte Momentum-Strukturen mit Disziplin und Klarheit.

Warum Händler den Nova MAC Trader wählen

Momentum trifft auf Struktur:

Kombiniert MACD-Crossovers mit EMA-Ausrichtung, um qualitativ hochwertige, durch Trend und Geschwindigkeit gestützte Einstiegsmöglichkeiten zu finden.

Hochwahrscheinlichkeitsfilterung:

Intelligente Logik stellt sicher, dass nur vollständig bestätigte Signale gehandelt werden - so wird Rauschen reduziert und Overtrading vermieden.

Strenge Risikokontrolle:

Jede Position wird mit einem definierten Stop und eingebautem Trailing eröffnet - kein Grid, kein Martingale, kein Risk Stacking.

Leichtgewichtig und vielseitig:

Optimiert für eine effiziente Ausführung auf verschiedenen Zeitrahmen und Währungspaaren mit minimalem Ressourcenbedarf.

Klare, transparente Logik:

Kein unvorhersehbares Verhalten oder obskure Strategien - Nova MAC Trader ist regelbasiert, testbar und zuverlässig.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Der Nova MAC Trader ist Ihr strukturiertes Werkzeug für den momentumbasierten Handel - er verbindet Timing mit taktischer Präzision.

Probieren Sie die Demoversion aus und sichern Sie sich den günstigen Preis, bevor er steigt.



