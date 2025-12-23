DerNova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden.

Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein rationalisiertes und logikgesteuertes Handelssystem umgewandelt. Der EA filtert geduldig das Rauschen heraus, wartet auf die Übereinstimmung von Preisstruktur und Momentum und handelt nur, wenn die Chancen zu Ihren Gunsten stehen.

Nova RVI Trader wurde für Händler entwickelt, die eine konsistente Logik, kontrolliertes Risiko und Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen anstreben, und bietet disziplinierte Automatisierung, ohne sich auf übermäßige Parameter oder risikoreiche Taktiken zu verlassen.

Warum Trader Nova RVI Trader wählen

Momentum-bestätigte Einträge:

Basierend auf dem Relative Vigor Index - ein wenig genutztes, aber leistungsstarkes Werkzeug, um das reale Momentum hinter Kursbewegungen zu messen.

Klare, kontrollierte Logik:

Jede Position wird mit Absicht eingegangen. Kein Raster. Kein Martingal. Nur eine präzise Logik mit definierten Stopps und Trailing-Regeln.

Transparenz an erster Stelle:

Kein "Black Box"-Verhalten. Sie wissen, was er tut und warum, mit eindeutigen Signalen, die auf bewährter technischer Analyse basieren.

Geringe Auswirkungen, schnelle Ausführung:

Optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dank des schlanken Codes können Sie das Programm effizient auf mehreren Charts und Paaren ausführen.

Entwickelt für reale Bedingungen:

Stabil in trendigen und schwankenden Umgebungen. Entwickelt, um eine Überanpassung zu vermeiden und bei Volatilitätsspitzen stabil zu bleiben.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester zum Testen verfügbar. Obwohl keine automatisierte Strategie jede Bewegung vorhersagen kann, bietet Nova RVI Trader einen fundierten und logischen Rahmen, um Ihren Handelsvorteil zu unterstützen.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich den Discountpreis, bevor er steigt.



