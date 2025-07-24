Keine auffälligen Tricks. Keine gebrochenen Versprechen.

Urban Pulse ist für Trader konzipiert, die sich um eine Sache kümmern: Konsistenz. Ob Sie nun eine Prop-Herausforderung meistern oder Kundengelder verwalten, dieser EA bleibt innerhalb der Grenzen – und liefert.

Auf einem einzigen Chart ausführen: An GBPUSD im Timeframe H1 anhängen. Das war's. Ein Chart. Eine Waffe.

Wichtig: Diese Version ist zu einem reduzierten Preis erhältlich. Endpreis: 399 $. Der frühe Zugang endet bald. Kanal link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Kernvorteile

Auto-Risikologik: Berechnet die Lotgröße basierend auf Ihrer Kontogröße und SL-Distanz

Berechnet die Lotgröße basierend auf Ihrer Kontogröße und SL-Distanz Manuelles oder fixes Lot unterstützt: Sie kontrollieren den Modus – konservativ oder aggressiv

Sie kontrollieren den Modus – konservativ oder aggressiv Drawdown-Schutz: Automatische Abschaltung, wenn der schwebende Verlust Ihren vordefinierten Prozentsatz überschreitet

Automatische Abschaltung, wenn der schwebende Verlust Ihren vordefinierten Prozentsatz überschreitet One-Chart-Design: Handelt mehrere Symbole, intern verwaltet – keine Notwendigkeit, Ihre Plattform zu überladen





Strategieausführung

Multi-Trend-Modell: Richtet die Trendrichtung über mehrere Zeitrahmen aus, bevor eine Eingabe in Betracht gezogen wird.

Setup-Checkliste

Parameter Wert Chart GBPUSD Timeframe H1 Verwaltete Symbole GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD









Nach dem Kauf: Kontaktieren Sie uns direkt, um Ihren Telegram-Zugang zu erhalten. Private Updates, Setfiles und exklusive Tipps werden nur mit verifizierten Kunden geteilt.