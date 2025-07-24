Urban Pulse

Keine auffälligen Tricks. Keine gebrochenen Versprechen. Urban Pulse ist für Trader konzipiert, die sich um eine Sache kümmern: Konsistenz. Ob Sie nun eine Prop-Herausforderung meistern oder Kundengelder verwalten, dieser EA bleibt innerhalb der Grenzen – und liefert.

Auf einem einzigen Chart ausführen: An GBPUSD im Timeframe H1 anhängen. Das war's. Ein Chart. Eine Waffe.

Wichtig: Diese Version ist zu einem reduzierten Preis erhältlich. Endpreis: 399 $. Der frühe Zugang endet bald.

Kanal link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Kernvorteile

  • Auto-Risikologik: Berechnet die Lotgröße basierend auf Ihrer Kontogröße und SL-Distanz
  • Manuelles oder fixes Lot unterstützt: Sie kontrollieren den Modus – konservativ oder aggressiv
  • Drawdown-Schutz: Automatische Abschaltung, wenn der schwebende Verlust Ihren vordefinierten Prozentsatz überschreitet
  • One-Chart-Design: Handelt mehrere Symbole, intern verwaltet – keine Notwendigkeit, Ihre Plattform zu überladen


Strategieausführung

Multi-Trend-Modell: Richtet die Trendrichtung über mehrere Zeitrahmen aus, bevor eine Eingabe in Betracht gezogen wird.

 

Setup-Checkliste

Parameter Wert
Chart GBPUSD
Timeframe H1
Verwaltete Symbole GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Nach dem Kauf: Kontaktieren Sie uns direkt, um Ihren Telegram-Zugang zu erhalten. Private Updates, Setfiles und exklusive Tipps werden nur mit verifizierten Kunden geteilt.

Bewertungen 3
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Auswahl:
