Urban Pulse
- Experten
- Fajar Dicky Firmansyah
- Version: 4.80
- Aktualisiert: 13 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Auf einem einzigen Chart ausführen: An GBPUSD im Timeframe H1 anhängen. Das war's. Ein Chart. Eine Waffe.
Wichtig: Diese Version ist zu einem reduzierten Preis erhältlich. Endpreis: 399 $. Der frühe Zugang endet bald.
Kanal link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
Kernvorteile
- Auto-Risikologik: Berechnet die Lotgröße basierend auf Ihrer Kontogröße und SL-Distanz
- Manuelles oder fixes Lot unterstützt: Sie kontrollieren den Modus – konservativ oder aggressiv
- Drawdown-Schutz: Automatische Abschaltung, wenn der schwebende Verlust Ihren vordefinierten Prozentsatz überschreitet
- One-Chart-Design: Handelt mehrere Symbole, intern verwaltet – keine Notwendigkeit, Ihre Plattform zu überladen
Strategieausführung
Multi-Trend-Modell: Richtet die Trendrichtung über mehrere Zeitrahmen aus, bevor eine Eingabe in Betracht gezogen wird.
Setup-Checkliste
|Parameter
|Wert
|Chart
|GBPUSD
|Timeframe
|H1
|Verwaltete Symbole
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
Nach dem Kauf: Kontaktieren Sie uns direkt, um Ihren Telegram-Zugang zu erhalten. Private Updates, Setfiles und exklusive Tipps werden nur mit verifizierten Kunden geteilt.
Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!