Nova ENV Trader basiert auf der Grundlage eines klassischen Trendfolgetools - dem Envelopes-Indikator. Indem obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt gelegt werden, helfen Envelopes Händlern, optimale Einstiegszonen zu identifizieren, wenn der Preis zu weit von seiner Basislinie abweicht, und signalisieren potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungs-Setups mit Klarheit.

Dieser Expert Advisor nutzt die Einfachheit des Envelopes-Konzepts und verfeinert es zu einem dynamischen Handelssystem. Er versucht, Kursbewegungen in Richtung des Mittelwerts zu nutzen und passt sich gleichzeitig an Momentumverschiebungen an, die aus der typischen Spanne ausbrechen, und bietet strategische Einstiegsmöglichkeiten auf der Grundlage volatilitätsangepasster Schwellenwerte.

Ganz gleich, ob Sie mit Trend- oder Schwankungsmärkten handeln, Nova ENV Trader passt seine Logik an den Preisfluss an - und das alles, ohne die Ausführung zu verkomplizieren oder Ihr Konto einem übermäßigen Risiko auszusetzen.

Warum Händler Nova ENV Trader wählen

Klassische Reversionsstrategie:

Basiert auf dem bewährten Prinzip, dass der Preis oft zu seinem Durchschnitt zurückkehrt. Der Envelopes-Indikator bietet Struktur und Timing, ohne dem Preis hinterherzulaufen.

Ausgewogene Handelslogik:

Trades werden nach Volatilität und Marktverhalten gefiltert. Kein Raster, kein Martingal - nur logisch gesteuerte Einstiege und risikokontrollierte Ausstiege.

Dual-Environment-Fähigkeit:

Funktioniert sowohl unter Trend- als auch unter Schwankungsbedingungen. Passt sich dynamisch an die Entfernung des Preises von der Umhüllung des gleitenden Durchschnitts an.

Anpassbar und leichtgewichtig:

Geringe CPU-Auslastung, schnelle Ausführung und anpassbare Parameter. Passt zu einer Vielzahl von Symbolen und Handelsstilen.

Getestet auf Konsistenz:

Backtested mit realistischen Einstellungen und konservativen Annahmen. Nova ENV Trader bietet Stabilität, ohne sich auf kurvenangepasste Setups zu verlassen.

Eine kostenlose Demoversion steht zum Testen im Strategy Tester zur Verfügung.

Bitte denken Sie daran, dass die Performance der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, aber eine solide Strategie kann den Unterschied ausmachen.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich den Rabattpreis, bevor er steigt.



