Nova CBO Trader basiert auf einer sauberen und taktischen Candle-Breakout-Strategie - eine Methode, die die Preisausweitung nach wichtigen Konsolidierungskerzen erfasst. Durch die Identifizierung von strukturierten Pausen im Preis und den Handel der Pause, diese EA konzentriert sich auf Momentum mit Disziplin, nicht Vermutungen.

Egal, ob es sich um Inside Bars, enge Bereiche oder Volatilitätskompressionen handelt, Nova CBO Trader überwacht die Preisstruktur in Echtzeit und schlägt zu, wenn der Preis entscheidend ausbricht - mit eingebauten Filtern, um falsche Bewegungen und Rauschen zu vermeiden.

Nova CBO Trader ist ideal für Breakout-Trader, die Wert auf Einfachheit, Struktur und strenge Risikokontrolle legen und verwandelt die Logik von Candlesticks in einen zuverlässigen, automatisierten Handelsvorteil.

Warum Trader Nova CBO Trader wählen

Saubere Ausbruchslogik:

Keine Indikatoren, kein Schnickschnack - nur preisaktionsbasierte Ausbrüche aus definierten Kerzenformationen und Strukturen.

Dynamic Range Filtering:

Vermeidet minderwertige Setups mit Volatilitäts- und Spread-Filtern und stellt sicher, dass nur die entscheidenden Schritte gemacht werden.

Risikodefinierte Ausführung:

Jeder Handel ist durch einen festen Stop und eine Trailing-Logik geschützt - keine Martingale, kein Grid, kein Doubling Down.

Einfach und effektiv:

Entwickelt für Händler, die Preise den Indikatoren vorziehen - läuft leicht, sauber und transparent über alle Märkte.

Funktioniert über alle Zeitrahmen hinweg:

Optimiert für Intraday-Scalps oder Momentum-Trades in höheren Zeitrahmen - bietet Ihnen Flexibilität ohne Komplexität.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Nova CBO Trader bietet einen klaren, strukturierten Ansatz für den Handel mit Ausbrüchen - mit Preisaktionen, nicht mit Vorhersagen.

Testen Sie die Demoversion und sichern Sie sich Ihr Exemplar, bevor das Rabattangebot endet.



