DerNova VID Trader basiert auf dem Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - einem intelligenten, adaptiven gleitenden Durchschnitt, der in Echtzeit auf die Marktbedingungen reagiert. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der adaptiven Glättung, um Trends zu folgen, wenn sie stark sind, und zur Seite zu treten, wenn das Rauschen dominiert.

Im Gegensatz zu traditionellen MAs, die hinterherhinken oder überschießen, verwendet Nova VID Trader eine dynamische Volatilitätsgewichtung, um seine Sensibilität anzupassen - so kann er Trends früher folgen und diszipliniert aussteigen. Das Ergebnis ist eine sanfte, kalkulierte Strategie, die sowohl in Trend- als auch in Übergangsmärkten gedeiht.

Nova VID Trader wurde für Händler entwickelt, die eine adaptive Logik gegenüber statischen Indikatoren schätzen. Er liefert einen konsistenten Vorteil, indem er sich an das anpasst, was der Markt tut - und nicht an das, was er früher getan hat.

Warum Trader Nova VID Trader wählen

Echtes adaptives Trend Following:

VIDYA reagiert auf Marktschwankungen in Echtzeit und hilft Ihnen, sich an den stärksten Bewegungen zu orientieren - ohne Taumelbewegungen.





VIDYA reagiert auf Marktschwankungen in Echtzeit und hilft Ihnen, sich an den stärksten Bewegungen zu orientieren - ohne Taumelbewegungen. Klare Einstiegs- und Ausstiegslogik:

Präzise Zeitpunkte für den Einstieg und disziplinierte Ausstiege basieren auf dynamischen Durchschnittswerten - nicht auf statischen, veralteten Filtern.





Präzise Zeitpunkte für den Einstieg und disziplinierte Ausstiege basieren auf dynamischen Durchschnittswerten - nicht auf statischen, veralteten Filtern. Kein Martingale oder Grid:

Jeder Handel wird mit voller Transparenz, Risikokontrolle und optionalem Trailing-Management ausgeführt.





Jeder Handel wird mit voller Transparenz, Risikokontrolle und optionalem Trailing-Management ausgeführt. Klügere Signale, weniger Rauschen:

VIDYA passt sich an, um unruhige Marktzonen zu vermeiden, filtert minderwertige Trades heraus und maximiert die Trendklarheit.

Gebaut für Stabilität und Geschwindigkeit:

Effizienter Code, schlanke Ausführung und robuste Leistung bei Devisen, Kryptowährungen und Indizes.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert zukünftige Ergebnisse - aber Nova VID Trader bietet ein intelligentes, flexibles Toolset für den trendbasierten Handel über reale Marktzyklen hinweg.

Testen Sie die Demoversion und sichern Sie sich noch heute Ihre vergünstigte Lizenz.



