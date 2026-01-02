QTS Gold Guardian AI





Institutioneller Gold Scalper mit neuronalem Netzwerk. Mit Smart Hedging, Aktienschutz und Volatilitätsanpassung. Kein gefährliches Martingale.





QTS Gold Guardian AI ist die ultimative Lösung für XAUUSD (Gold) Scalping, entwickelt um volatile Marktbedingungen zu überstehen. Anders als traditionelle Scalper, die Konten auffliegen lassen, konzentriert sich QTS zuerst auf die Kapitalerhaltung.

🚀 Hauptmerkmale:

Neuronale Netzwerklogik: Verwendet eine fortschrittliche Logik zur Erkennung von Mikrotrends auf M5/H1-Zeitrahmen.

Intelligente Wiederherstellung: Verwendet einen intelligenten Absicherungskoeffizienten, um schlechte Trades zu neutralisieren, ohne die Marge zu belasten.

Eigenkapital-Wächter: Eingebauter Hard-Stop-Mechanismus. Wenn der Drawdown ein kritisches Niveau erreicht, unterbricht der EA den Handel, um das Konto zu schützen (wichtig für Prop-Firmen!).

Nachrichten-Filter: Vermeidet automatisch den Handel während aufsehenerregender Nachrichten.

Dynamic Gap: Passt den Gitterabstand auf der Grundlage der Echtzeit-Marktvolatilität (ATR) an.

⚙️ Empfehlungen:

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M15 oder H1.

Mindesteinlage: $100 (Cent) oder $1000 (Standard).

Kontotyp: Niedriger Spread / ECN wird bevorzugt.

VPS: Sehr empfehlenswert für 24/7 Betrieb.

Hinweis: Dieser EA hat strenge Stresstests bestanden. Bitte verwenden Sie die empfohlenen Set-Dateien für eine optimale Leistung.