Nova SMA Trader ist ein disziplinierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) basiert - einem bewährten Instrument zur Erfassung von Richtungsmomenten mit Klarheit und Beständigkeit. Während viele komplexe Indikatoren verfolgen, lebt dieser EA von der Kraft der Einfachheit und wartet auf saubere Crossovers und Preisbestätigungen, bevor er aktiv wird.

Nova SMA Trader wurde für Händler entwickelt, die an die Stärke einer strukturierten Trendlogik glauben, und vermeidet verrauschte Signale und Overfitting. Seine Handelsentscheidungen sind klar, zielgerichtet und risikobewusst - und geben Ihnen einen stabilen, regelbasierten Vorteil in trendigen Märkten.

Dieser EA bringt die klassische Methodik in einen modernen Rahmen, mit eingebauten Schutzmechanismen und adaptiver Ausführung.

Warum Händler den Nova SMA Trader wählen

Reine Trendlogik:

Konzentriert sich auf SMA-Crossovers und direktionale Kursbewegungen - für klare, strukturierte Einstiege, die der Stärke folgen.

Minimalistische, leistungsstarke Strategie:

Keine Überkomplikation, keine verzögerten Indikatoren. Nur eine geradlinige Logik, die reale Preisbewegungen respektiert.

Disziplinierte Risikomaschine:

Jeder Handel wird mit einem strikten Stop-Loss und dynamischem Trailing eröffnet. Kein Raster, kein Martingal, keine Verdopplung.

Zuverlässig und effizient:

Geringer Bedarf an Systemressourcen, Stabilität über alle Zeitrahmen und Vermögenswerte hinweg.

Transparente Ausführung:

Keine versteckten Algorithmen oder Rätselraten - Nova SMA Trader macht genau das, wofür er entwickelt wurde, jedes Mal.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Nova SMA Trader bietet eine saubere, professionelle Trendstrategie, die auf bewährten Prinzipien beruht - jetzt automatisiert.

Testen Sie die Demoversion und nutzen Sie den Rabattpreis, bevor er steigt.



