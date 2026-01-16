LIVESIGNAL VON EINEM ECHTEN TRADING-KONTO:

Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, gewähre ich Ihnen Zugang zu einem Live-Investorenkonto,

das es Ihnen ermöglicht, dessen Wertentwicklung in Echtzeit und ohne Manipulation zu überwachen.

Live signal MT5 Account: 253147390 Password: Goldbreaker777$ Server: Exness-MT5Real34





Schreiben Sie mir unbedingt nach dem Kauf, um die Installationsanleitung für den Expert Advisor zu erhalten! Wir empfehlen, dass wir die Installation des Expert Advisors selbst durchführen. Senden Sie uns dazu einfach die Zugangsdaten Ihres VPS, und wir führen die korrekte Installation durch.

Ai Breakout X — Ihr bester Assistent im Goldhandel.

Ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen erfordert und für den Handel mit dem Goldpaar (XAUUSD) im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Die Strategie basiert auf dem Durchbruch wichtiger Levels (schnelles Scalping).

Dies ist ein echter Handelsalgorithmus. Das Ergebnis ist eine sehr stabile Wachstumskurve.





Empfehlungen:

Handelspaar: GOLD (XAUUSD)



Zeitrahmen: M5



Mindesteinzahlung: $100



Hebelwirkung: 1:20 oder höher



Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads



VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der Expert Advisor rund um die Uhr läuft.

Risikowarnung: Der Handel birgt erhebliche Risiken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Viel Erfolg beim Traden!