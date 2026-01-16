Ai Breakout X

LIVESIGNAL VON EINEM ECHTEN TRADING-KONTO:

Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, gewähre ich Ihnen Zugang zu einem Live-Investorenkonto,

das es Ihnen ermöglicht, dessen Wertentwicklung in Echtzeit und ohne Manipulation zu überwachen.

Live signal MT5
Account: 253147390
Password: Goldbreaker777$
Server: Exness-MT5Real34


Schreiben Sie mir unbedingt nach dem Kauf, um die Installationsanleitung für den Expert Advisor zu erhalten!

Wir empfehlen, dass wir die Installation des Expert Advisors selbst durchführen. Senden Sie uns dazu einfach die Zugangsdaten Ihres VPS, und wir führen die korrekte Installation durch.

Ai Breakout X — Ihr bester Assistent im Goldhandel.

Ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen erfordert und für den Handel mit dem Goldpaar (XAUUSD) im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Die Strategie basiert auf dem Durchbruch wichtiger Levels (schnelles Scalping).

Dies ist ein echter Handelsalgorithmus. Das Ergebnis ist eine sehr stabile Wachstumskurve.


Empfehlungen:

    • Handelspaar: GOLD (XAUUSD)

    • Zeitrahmen: M5

    • Mindesteinzahlung: $100

    • Hebelwirkung: 1:20 oder höher

    • Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads

    • VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der Expert Advisor rund um die Uhr läuft.

Kaufen Sie zum niedrigsten Preis – der Preis des Expert Advisors wird nur steigen!!


Risikowarnung: Der Handel birgt erhebliche Risiken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Viel Erfolg beim Traden!


Empfohlene Produkte
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Experten
Der Buffalo Trader BOT ist die umfassendste QUANT-Lösung auf dem Markt. Mit ihm können Sie jede Strategie erstellen, die Sie wollen, und zwar besser, ohne sich an spezialisierte Modelle zu binden, die nur bestimmte Aufgaben erfüllen. Mit Buffalo haben Sie einen echten Verbündeten für Ihre Operationen, da Sie die Freiheit haben, die besten quantitativen Handelsmodelle mit einem einzigen und leistungsstarken Tool zu definieren, zu testen und zu trainieren. Sehen Sie, was Sie mit Ihrem Buffalo-Ro
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie auf Bybit mit MT5/MT4 EAs und Indikatoren! GRat_BybitImport ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich JEDEM verfügbaren EA, JEDER Kryptowährung auf einer der beliebtesten Kryptobörsen Bybit 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Bybit Instrumente sind verfügbar. 2. Importieren (automatisches Kopieren) aller Trades (manuell oder durch einen EA) von einem MT5-Konto (einschließlich Demo) mit dem angegebenen Symbol und/oder der magischen Zahl in die angegebene Bybi
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
Experten
Keine auffälligen Tricks. Keine gebrochenen Versprechen. Urban Pulse ist für Trader konzipiert, die sich um eine Sache kümmern: Konsistenz. Ob Sie nun eine Prop-Herausforderung meistern oder Kundengelder verwalten, dieser EA bleibt innerhalb der Grenzen – und liefert. Auf einem einzigen Chart ausführen: An GBPUSD im Timeframe H1 anhängen. Das war's. Ein Chart. Eine Waffe. Wichtig: Diese Version ist zu einem reduzierten Preis erhältlich. Endpreis: 399 $. Der frühe Zugang endet bald. Kanal link = 
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Boom 500 Players - Professioneller Expertenratgeber Überblick Boom 500 Players ist ein spezialisierter Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem synthetischen Paar Boom 500 Index auf der Deriv-Plattform optimiert ist. Dieses automatisierte System wurde mit einer Hochfrequenz-Handelsstrategie entwickelt, die sich die einzigartigen Eigenschaften synthetischer Volatilitätsindizes zunutze macht. Backtesting-Ergebnisse Ein umfangreiches Backtesting, das von Januar 2024 bis November 2025 durchg
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Algo Scalper EA ist ein Daytrading-Roboter, der Marktaufträge verwendet und während der Handelssitzungen handelt. Der EA übt sich in Konsistenz und Risikomanagement, er hat 2 Einstiegssignale, die von gleitenden Durchschnitten (90 & 120) erzeugt werden, um das Beste aus dem Trendmarkt herauszuholen (im automatischen Modus). Es ist in der Lage, Ihnen zu erlauben, jedes Symbol zu handeln, das Sie wollen und während der Zeit, die Sie wollen. Gewinne können nur durch Take-Profit-Level gesichert werd
Trendi
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Experten
Dieser Expert Advisor ist ein Handelsprogramm, das für den Handel auf dem Forex-Markt programmiert ist. Dieses Programm arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Handelsstrategie, die auf der Analyse der technischen Indikatoren und der Marktbedingungen basiert. Das Ziel dieses Programms ist es, kontinuierliche Gewinne zu erzielen, indem es Handelsgeschäfte zum richtigen Zeitpunkt eröffnet und schließt. Dieser Expert Advisor verwendet technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Fibon
Cyberdyne System
Giordan Cogotti
5 (2)
Experten
Pricing Schedule: First 5 Copies @ $199   [SOLD OUT: 5/5]   (80% OFF) Next 5 Copies @ $349   [OVERSOLD: 8/5 Claimed!]   (65% OFF) Current Price: $499   (50% OFF — Next 5 Copies) 0/5 Next Price: $699 Final Price: $999 Cyberdyne System - Autonome KI-Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau Die Entwicklung des algorithmischen Handels hat verschiedene Phasen durchlaufen: von starren, regelbasierten Systemen, die in frühen EAs für den Einzelhandel vorherrschend waren, bis hin zur Integration v
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Experten
Limiter Drawdown EA – Automatischer Kontoschutz Limiter Drawdown EA ist ein leichtgewichtiges Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5. Es überwacht den Kontorückgang in Echtzeit und schließt automatisch alle Positionen, sobald der von Ihnen definierte Grenzwert erreicht ist. Eine einfache und zuverlässige Sicherheitsmaßnahme für jede Handelsstrategie. Was er macht Überwacht kontinuierlich Eigenkapital vs. Kontostand Schließt alle Positionen, sobald der festgelegte Drawdown erreicht ist Kann Pen
FREE
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Dynamische Pips: Ein innovativer Multi-Währungs-Bot für den automatisierten Devisenhandel Dynamic Pips ist ein Hightech-Tool für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, das sich an Händler aller Niveaus richtet. Dieser Multiwährungsroboter, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse zeitlicher Informationsflüsse basiert, bietet einzigartige Möglichkeiten, von Währungsschwankungen zu profitieren. Da er in jedem Zeitrahmen und mit einer Vielzahl von Währungspaaren arbeitet, wird er
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Experten
STFusion Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie-Handelssystem "Die perfekte Fusion von Strategien, um Ihr Trading zu maximieren." 1. Überblick STFusion Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der 8 unabhängige technische Strategien mit dynamischem und ausgefeiltem Risikomanagement integriert. Er ist ideal für den Handel mit Aktien, Devisen, Kryptowährungen und Futures. Dank seines Multi-Strategie-Ansatzes passt er sein Verhalten je nach Marktbedingungen, Volatilität und T
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
Experten
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor Ich bin AURUM AXIS EA , ein professioneller Gold-Handelsroboter (XAUUSD EA) , der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, kontrolliertes Risiko und Beständigkeit im automatisierten Handel verlangen. Ich kombiniere Scalping- und Swing-Trading-Strategien in einem leistungsstarken Expert Advisor , der es Ihnen ermöglicht, sich mit minimalen Eingaben und maximaler Kontrolle an wechselnde Bedingungen auf dem Goldmarkt anzupassen.
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Experten
Die Strategie, die auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt angewendet wird, ist als CTA-Strategie bekannt. Ein erfolgreicher CTA beinhaltet immer Multi-Strategien, Multi-Instrumente und Multi-Timeframe. Die Serie des Multi Instruments TrendSystem (MITS) bietet eine profitable Strategie, die in verschiedenen Instrumenten mit verschiedenen Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Multi Instruments TrendSystem 6 CP (Central Power ) MT5 ist ein vollautomatischer Multi-Instrument Expert Advisor. Dieser EA
AlphaNet AI EUR Pro
Hideki Nakajima
Experten
AlphaNet AI EUR Pro - KI-gesteuertes Trading für EURUSD H1 Spezialisiertes AI System für den EURUSD H1 Handel AlphaNet AI EUR Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den EURUSD H1 Handel entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche neuronale LSTM-Netzwerktechnologie mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau. Dieser AI EA wurde anhand von 6 Jahren historischer Daten (2020-2025) entwickelt und getestet. Wichtiger Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit i
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
Experten
Die Mean-Reversion-Strategie basiert auf der Idee, dass die Preise von Finanzanlagen nach einer erheblichen Abweichung zu ihrem durchschnittlichen oder "normalen" Wert zurückkehren. Diese Abweichung kann durch externe Faktoren, Marktemotionen oder unerwartete Bewegungen verursacht werden. Die Strategie zielt darauf ab, diese Momente der Abweichung auszunutzen, um in den Markt einzusteigen und darauf zu warten, dass der Preis zu seinem Mittelwert zurückkehrt. Hauptbestandteile einer Kursumkehrstr
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem NASDAQ M15 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf EXPANSION AUF DEM TÄGLICHEN CHART . Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung steigt .Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen ist eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie. EA wurde auf mehr al
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experten
Ich stelle vor:   Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet arbeitet mit fünf verschiedenen, unabhängigen Strategien im USDJPY. Dies führt zu einer bereits breiten Diversifizierung im EA selbst. Der Unterschied zum Quant Fleet EA 1.0 ist, dass er sechs zusätzliche untergeordnete Strategien enthält. Dies unterstützt die Performance und bietet eine höhere Handelsfrequenz. Start-Promo: Der Preis wird erhöht, sobald die ersten 20 Lizenzen verkauft wurden. Öffentliche Gruppe:  Join Dokumentation und Vorein
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experten
Ea verwendet keine Martingale oder Raster und hat einen Stop-Loss für jede Position. Symbole: EURCHF, EURCAD, USDCHF und andere. Zeitrahmen: M15 Beste Ergebnisse auf EURCAD M15. Live-Signale und andere Produkte hier - https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products Der EA sollte auf einem VPS kontinuierlich ohne Unterbrechung laufen. Multicurrency-Berater. Sie können in den EA-Einstellungen Paare für Tests eingeben. Ich empfehle die Standardeinstellungen. Sie können einen Advisor für jede
Vantage US500 Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
Englisch Vantage US500 Pulse: Institutionelle Hochgeschwindigkeitsausführung für US500 Endlich gibt es eine systematische Handelslösung, die speziell für das einzigartige Liquiditätsprofil des S&P 500 entwickelt wurde. Vantage S&P Pulse ist eine Hochfrequenz-Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um schnelle Preisausweitungen während der Hauptmarktzeiten zu erfassen und gleichzeitig strenge Kapitalerhaltungsprotokolle einzuhalten. Performance-Analyse : Basierend auf überprüften Backtesting-Daten
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
Utilitys
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Beschreibung Limiter Drawdown EA ist ein leichtgewichtiges Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5. Es überwacht den Drawdown Ihres Kontos in Echtzeit und schließt automatisch alle offenen Trades, sobald der von Ihnen festgelegte Schwellenwert erreicht ist. Dies bietet eine zuverlässige Absicherung für jede Handelsstrategie. Wichtigste Funktionen Überwacht kontinuierlich das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Kontostand Schli
FREE
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Experten
Range Brain AI - Neural Network Range Trading Expert Advisor KI-gestützter Range Breakout Expert Advisor, der volumenbasierte neuronale Netze verwendet, um vorbörsliche Konsolidierungsbereiche im US30 zu identifizieren und zu handeln. Handelsstrategie Range Brain AI ist ein volumenbasierter Expert Advisor mit neuronalen Netzwerken, der speziell für den Handel mit dem Dow Jones 30 (US30) unter optimalen Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA identifiziert Konsolidierungsbereiche während festg
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indikatoren
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Währungsstärke-Meter mit visuellem Dashboard Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein Indikator für MetaTrader 5 , der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit berechnet und bis zu 28 Forex-Paare analysiert (abhängig von den beim Broker verfügbaren Symbolen). Ziel des Tools ist eine schnelle und strukturierte Übersicht über Währungsstärke/-schwäche, um Paare für die Analyse auszuwählen (s
Institutional VWAP Reversal EA
Illia Hereha
Experten
Nutze institutionelle Strategien mit dem Institutional VWAP Reversal EA: Erfasse Umkehrungen über VWAP-Abweichungsbänder, Volumenspitzen und 200 EMA-Trendfilter. Zielt auf 5% monatlichen Gewinn mit 5% maximalem täglichem Drawdown ab, inklusive Gewinnobergrenzen, Breakeven-Stop-Loss und Signal-Umkehrungsoptionen – ideal für Prop-Trading-Herausforderungen. Passe TP/SL nach Prozentsätzen, RR oder Kerzen an; handle mit Trend oder auf beiden Seiten. Optimiert für Forex-Hauptpaare und Gold, mit zeitbe
Steady Gain Protector
Kuldeep Pradeep Nikam
Experten
Steady Gain Protector ist eine vereinfachte Einstiegsversion des Gold Rocket HFT-Handelssystems. Er wurde für Benutzer entwickelt, die eine grundlegende automatisierte Handelserfahrung mit festen Parametern und begrenzter Funktionalität wünschen. Dieser Expert Advisor eröffnet ausschließlich KAUFEN-Positionen und verwendet einen doppelten Exponential Moving Average (EMA) Crossover in Kombination mit einer kurzfristigen Preismomentum-Bestätigung. Das System ist für kleine Konten und Händler geda
FREE
Trade Utility Pro
Sovannara Voan
3.92 (78)
Utilitys
Trade Utility Pro ist ein Bot-Utility, das Ihnen helfen soll, Ihre Trades einfacher, schneller und genauer zu verwalten. Dieses Dienstprogramm verfügt über eine Control Panel-Schnittstelle und unterstützt ausschließlich MetaTrader 5. Dieses Dienstprogramm stellt keine Verbindung zu Kontoinformationen oder externen Quellen her, um die Sicherheit zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Unterstützung für offenen Handel: Berechnung der Losgröße Festes Lot: Benutzerdefinierte Lot-Eingabe erforderlich Geld-
FREE
Pro LTS TradeDashboard MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Utilitys
Pro LTS Trade Dashboard & Marktmanager Hören Sie auf zu rechnen. Beginnen Sie zu handeln. Das Pro LTS Trade Dashboard ist nicht nur ein Risikokalkulator - es ist ein komplettes Handelskommandozentrum, das als Ersatz für das Standard-Terminal MT5 entwickelt wurde. Es kombiniert professionelles Risikomanagement, Handelsausführung und einen einzigartigen Draggable Symbol Switcher in einer übersichtlichen, zusammenklappbaren Oberfläche. Dieses von Logic Trade Solution (LTS) entwickelte Tool wurde fü
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experten
BlackBox XAU — Fortschrittlicher Expert Advisor für Gold Überblick BlackBox XAU ist ein sorgfältig entwickeltes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, im Goldmarkt Gewinne zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown streng zu kontrollieren. Anstatt jeder Marktbewegung hinterherzujagen, verfolgt es einen disziplinierten, regelbasierten Ansatz, der sich an die Volatilität anpasst und ausschließlich hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auswählt. Der EA bewertet die Marktbedingungen in Echtzeit,
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
ADX HEDGE MASTER Fortgeschrittenes Hedging & Trend Following EA Revolutionäre Handelslösung für maximales Gewinnpotenzial Der ADX HEDGE MASTER ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Forex-Markt durch intelligente Hedging-Strategien in Kombination mit präzisen Trendfolge-Algorithmen zu dominieren. Dieser hochmoderne EA nutzt die Leistung des Average Directional Index (ADX), um optimale Marktbedingungen zu identifizieren und gleichzeitig dynamische Hedging-Positio
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System auf dem M1-Zeitrahmen als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf. Der Indikator 100% nicht neu malen!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust einer Einla
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
System Trend Pro - Das ist der beste Trendhandelsindikator!!! Der Indikator nicht repaint!!! Der Indikator verfügt über einen MTF-Modus , der das Vertrauen in den Handel mit dem Trend erhöht ( kein Repaint ) . Wie wird gehandelt? Alles ist sehr einfach, wir warten auf das erste Signal (großer Pfeil), dann warten wir auf das zweite Signal (kleiner Pfeil) und steigen in den Markt in der Richtung des Pfeils ein. (Siehe Bildschirme 1 und 2.) Beim entgegengesetzten Signal steigen Sie aus oder neh
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indikatoren
Gold Pro Scalper Präzise Einstiegspunkte für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Indikator 100% nicht nachgemalt!!! Wenn ein Signal erschienen ist, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können, und dann entfernen Sie es. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Warten Sie auf ein Signal des Indikators und tätigen Sie das Geschäft entsprechend dem Pfeil (Blauer Pfeil - Kaufen, Roter
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein leistungsstarkes System für binäre Optionen und Intraday-Handel. Der Indikator färbt sich weder neu, noch ändert er seine Messwerte. Binary Reverse wurde entwickelt, um die Punkte zu bestimmen, an denen sich der Preis umkehrt. Der Indikator fixiert sowohl Umkehrungen als auch Rollbacks und erweitert damit Ihre analytischen Möglichkeiten erheblich. Er zeigt nicht nur Korrektur- und Umkehrpunkte deutlich an, sondern verfolgt auch die allgemeine Trenddynamik. Handelsempfehlungen Das Zu
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Trendpfeil Super Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder verändert seine Daten. Ein professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal: Pfeil + Histogramm in roter Farbe, gehen Sie sofort auf den
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Globale Parabolika MT4 Indikator für Scalping auf M1-M5. Ein sehr guter Indikator für Ihr Handelssystem, er kann als eigenständiges System verwendet werden. Handelssystem verwendet werden, ich empfehle die Verwendung zusammen mit - System Trend Pro Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Einstellungen: Ändern Sie den FILTER-Parameter für genaue Markteintritte. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in private
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Berechnungen, um den Ausbruch genau zu bestätigen! Wenn ein Ausbruch erfolgt, erhalten Sie sofortig
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indikatoren
M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super Ich biete auch einen zusätzlichen Trendfilter-Indikator absolut kostenlos an - Filter Die Kombination dieser Indikatoren kann Ihnen h
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension