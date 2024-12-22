Synapse Trader MT5

Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet

Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Netzwerk, das denkt, vorhersagt und sich weiterentwickelt.

Einführungspreis: Synapse Trader EA ist während der Feiertage für nur 399 USD erhältlich. Danach wird der Preis erheblich steigen. Verpassen Sie nicht Ihre Chance!

Es sind nur noch 5 Kopien zu 399 USD verfügbar.

Mission von Synapse Trader
Synapse Trader wurde entwickelt, um das volle Potenzial neuronaler Netzwerke im Trading zu nutzen. Es bietet Tradern ein Tool, das den Markt tiefer analysiert als je zuvor und dabei hilft, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage hunderter Faktoren zu treffen. Das ist nicht nur ein Algorithmus – es ist das neuronale Gehirn des Tradings.

Hauptmerkmale:

  • Synaptic Neural Core™: Eine leistungsstarke multilayer-neuronale Netzwerkarchitektur, die versteckte Muster erkennt, Marktzyklen analysiert und mit jedem Trade genauer wird.
  • Dynamic Neural Evolution: Diese Technologie passt das Netzwerk an Marktschwankungen an, analysiert komplexe Muster, erkennt emotionale Trends und reagiert auf zeitliche Veränderungen.
  • Temporal Neural Memory (TNM): Speichert Schlüsselmomente vergangener Marktereignisse und nutzt sie für zukünftige Prognosen, unter Berücksichtigung langfristiger Trends und historischer Daten.

Strategie-Module:

  • Gold Precision Module (XAU/USD): Entwickelt speziell für den Gold-Dollar-Handel. Erkennt Muster, analysiert Volatilität und liefert präzise Anpassungen für diesen dynamischen Markt.
  • Euro Insight Module (EUR/USD): Optimiert für das Währungspaar EUR/USD. Feinabstimmung der Strategien für zuverlässige Performance in der weltweit meistgehandelten Paarung.
  • Sterling Dynamics Module (GBP/USD): Konzentriert auf GBP/USD, mit spezifischen Anpassungen für die Volatilität und Marktcharakteristiken dieses Paares.

Technische Spezifikationen:

  • Handelspaare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestkapital: 200 USD
  • Empfohlener Kontotyp: ECN oder Raw Spread
  • Hebelwirkung: 1:30 bis 1:1000

Besonderheiten:

  • Jede Position ist durch einen Stop Loss geschützt.
  • Automatische Lot-Berechnung für optimales Risikomanagement.
  • Einfache Installation mit Voreinstellungen, die für die meisten Broker optimiert sind.
  • Testergebnisse stimmen perfekt mit der Live-Performance überein.
  • Kompatibel mit allen proprietären Trading-Firmen.
  • Geeignet für Anfänger und erfahrene Trader gleichermaßen.
  • Unterstützt von Synaptic Neural Core™ und arbeitet reibungslos mit jedem Broker zusammen.

Hinweis: Obwohl vergangene Ergebnisse das Potenzial des Systems zeigen, können zukünftige Ergebnisse je nach Marktbedingungen variieren.


Bewertungen 6
Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
5 (1)
Experten
NEXOR-Q: Adaptive Intelligenz im algorithmischen Handel Bereit für Transparenz? NEXOR-Q ist eine Investition in Disziplin und langfristige Konsistenz, validiert durch reale Marktdaten. Überzeugen Sie sich selbst: Live-Signal: Überwachen Sie die tatsächliche Performance, die kontrollierten Drawdowns und die Glätte der Eigenkapitalkurve von NEXOR-Q in Echtzeit. NEXOR-Q LIVE-SIGNAL ANZEIGEN Preis: Ab $299 . Einleitung Die Mehrheit der Expert Advisors (EAs) basiert auf statischen, historisch optimie
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst.   Synapse Trader   ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Experten
Paradox Flux Trader: Eine Revolution im Goldhandel (XAU/USD) Stellen Sie sich ein Tool vor, das nicht nur den Markt analysiert, sondern die Art und Weise des Tradings völlig neu definiert.   Paradox Flux Trader   ist nicht nur ein Expert Advisor (EA), sondern ein hochmodernes Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Es nutzt einzigartige Technologien, die es von allen anderen Lösungen auf dem Markt unterscheiden. Zeitlich begrenztes Angebot Paradox Flux Tr
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
Experten
Executor AI Ultra X ist ein Expert Advisor, der für den algorithmischen Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde und drei unabhängige Handelsstrategien verwendet. Seine Architektur integriert fortschrittliche Deep-Learning-Algorithmen wie Deep Q-Learning (DQN) und Time-Delay-Neuronale Netze (TDNN), was eine hohe Anpassungsfähigkeit und analytische Präzision bietet. DQN , das auf Techniken des Reinforcement Learning basiert, optimiert die Entscheidungsalgorithmen durch die Simulation historische
Auswahl:
BamBem
29
BamBem 2025.04.22 16:58 
 

Unfortunately the bot is not profitable. It has made me huge losses as you can also see on the live channel(-85%). It trades like once per 14 days or 7 days and on every 1-2 months it makes a big loss. the Stop loss is huge so it will make also huge losses(about 3900 points), while the trailing stop loss is so tight it will many times kick you out of the trade even if the initial trade and take profit is good and eventually reached (without hitting SL). I am using this EA from the start and it made 3 losses, needed 2 months to get out of the red and today it made another huge loss... it is not good it is not reliable or protected (with the last update the only protection is that you will not blow up the account probably just loose mostly everything) The history is being manipulated and while it does represent the actual trades it is missing the losses, because all the losses are taken out eventually with the updates. But i can confirm the bot had at least 3 losses (almost once per month) while it does not have enough time to recover if it trades once per week or once per 2 weeks, it is really more of a gamble if you ask me. There is nothing to set up really(everything is a secret), no setup files or manual. You can set the "risk", while it actually does not change anything except the leverage(position sizes) and can blow up your account even on backtesting. If you set the prop firm mode it is 100% making losses and blow up account every year of testing really fast...i wouldnt reccomend the EA. It is completely something else based on what is written and showed here and probably all the real reviews are taken down eventually. The "bot AI projection" on the chart is fake. It always shows bearish trend, even in this highly bullish market. While analyzing the trades it most likely use bollinger band crossover and some other indicators, so the AI, neural network, adaptations and similar is all bullshit. The trades are not adapted, but always the same like position size based on the % size of account, take profit 900 points, BE at 150 points and trailing stop loss at 250points, while having a SL of 3900 points or similar. This are aproximate numbers since the real values are hidden from us for some reason. This is not adapting to market or volatility and have nothing smart about it. If you are smart look elsewhere, you will only loose the money.

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2025.04.22 21:16
Dear trader, Thank you for taking the time to share your experience — I truly value your feedback, even when it’s critical. It’s clear that you’ve been following the EA closely, and I appreciate your honesty. However, I would like to clarify a few points that may help put things into perspective. Firstly, the strategy employed by the advisor is not designed for high-frequency gains but rather for longer-term structural adaptation. While it may not trade daily, each signal is the result of a complex multi-layered model, including volatility mapping, context-aware SL/TP calibration, and a deep-market filter — not simply indicator crossovers as it may appear on the surface. Regarding the losses — yes, like any adaptive system operating in live market conditions, it is not immune to drawdowns. However, these are not random events but part of a broader recovery framework, and in many cases, the AI engages compensatory logic post-loss. That said, I fully understand the frustration when expectations and short-term results misalign. It’s worth noting that updates do not “remove” historical losses — rather, as the architecture evolves, older model versions may become less visible in testing environments due to core logic transitions. Live trades, however, remain untouched and transparently recorded. As for the prop firm compatibility — it’s a specific mode requiring correct risk calibration and external prop firm conditions (leverage, drawdown limits, execution latency) to be considered. Used incorrectly, even a sound system may produce unfavorable results. Finally, please don’t hesitate to reach out directly — I’d be glad to review your account setup, parameters, and broker conditions to ensure everything is running optimally. The advisor is still evolving, and I truly believe that, given the right alignment, it has the potential to deliver consistent results.
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

hedru
74
hedru 2025.01.10 14:49 
 

After writing with Andrei, he explained that his site was hacked by a scammer, which is an unfortunate situation for both of us. He has since made changes to ensure this does not happen again. I understand the challenges he faced if he was indeed hacked, and I appreciate his efforts to resolve the issue. As a result, I have changed my review accordingly.

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Willy
88
Willy 2024.12.24 11:30 
 

First TP second product that I have from author, good job, but I dont know if its bug or not, Order closing before hit TP and modify my SL, hope u can explain this advisor works.. anyway its nice EA wish a Merry Xmas :)

Andrei Vlasov
1948
Antwort vom Entwickler Andrei Vlasov 2024.12.24 15:22
Thanks for the feedback, it's not a bug my friend, it's a trailing stop working, that's how trading works, all is well and Merry Christmas to you )
