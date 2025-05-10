NeuroForex

Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neuronales Netzwerk verwaltet werden. Sie können Symbole, Zeiträume und Prozessrisikokontrollen konfigurieren. Es enthält einen Stop-Loss-Mechanismus, der auf Preisschwankungen basiert, und ermöglicht die einfache Konfiguration der Anzahl von Neuronen und Schichten der neuronalen Netzwerke, die die Operationen jedes Symbols verwalten, wobei jedes über sein eigenes separates Lernen verfügt. Es beinhaltet auch eine Zeitsteuerung, bei der es von 00:00 bis 00:00 Uhr immer arbeitet, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren. Mit der inkrementellen Loskontrolle können Sie das Risiko bei großen Losgrößen angemessen begrenzen. Sie können auch die Wahrscheinlichkeitswerte für den Einstieg oder die Schließung von Trades sowie die Anzahl der Stop-Losses ändern, die Sie als Mindestmarge für den Einstieg in Trades wählen. Lernen Sie XAU selbst. Wählen Sie bei Ihren Optimierungen Konfigurationen mit einem Z-Score von etwa 90 % aus und warten Sie auf die Ergebnisse. Und denken Sie daran: „Ein Schaf, das blökt, verliert seinen Biss.“