DerNova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt.

Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setups. Er steigt nur dann ein, wenn die Trendstärke wichtige Schwellenwerte überschreitet, und stellt so sicher, dass jeder Handel mit echtem Marktmomentum ausgerichtet ist - nicht mit Rauschen oder Seitwärtsbewegungen.

Der Nova ADX Trader wurde für Trader entwickelt, die Klarheit dem Chaos vorziehen und bietet einen präzisen, nüchternen Ansatz für die trendbasierte Ausführung.

Warum Händler Nova ADX Trader wählen

Momentum-gefilterte Trades:

Entwickelt, um starke Trends anhand von ADX-Werten und Richtungsbestätigungen zu erkennen - und abgehackte, minderwertige Setups herauszufiltern.

Strenge Einstiegskriterien:

Wartet geduldig auf aussagekräftige Signale, bevor es zur Ausführung kommt, um Overtrading zu minimieren und einen frühen Einstieg zu vermeiden.

Kein Martingale, kein Grid:

Alle Trades sind durch ein definiertes Risiko abgesichert, einschließlich Stop-Loss und optionaler Trailing-Logik. Kein Glücksspiel, nur Struktur.

Multi-Timeframe, Multi-Asset-kompatibel:

Effektiv bei Devisen, Indizes und Kryptowährungen - vom Intraday- bis zum Swing-Trading, dank der anpassungsfähigen Logik von ADX.

Transparent und leichtgewichtig:

Sauberer, effizienter Code, der auf Geschwindigkeit, Klarheit und konsistentes Verhalten Wert legt - keine Blackbox-Elemente.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Während kein EA zukünftige Ergebnisse garantiert, gibt Ihnen Nova ADX Trader eine strukturierte, momentumgestützte Strategie, um reale Marktbedingungen diszipliniert zu navigieren.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz zu einem vergünstigten Preis.



