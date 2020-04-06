AW Heiken Ashi EA MT5

Multifunktionaler automatisierter Berater, der mit den Signalen des Trendindikators AW Heiken Ashi arbeitet. Mit erweiterten und flexiblen Einstellungen für das Management von Risiken, Volumen, Einstiegslogik und Positionsunterstützung. Bei Bedarf nutzt er Mittelwertbildung, anpassbare Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, eine integrierte Überlappungsfunktion und dynamische Schritte zwischen Orders.

AW Heiken Ashi Indikator - HIER / MT4 Version des Advisors - HIER

Hauptfunktionen:

Arbeiten mit dem AW Heiken Ashi Indikator – Der Berater eröffnet automatisch Trades, wenn sich die Richtung des Indikatorsignals ändert. Alle Indikatorparameter (Periode, Filterung usw.) werden direkt in den Beratereinstellungen festgelegt.
    Automatische Volumenberechnung (Autolot) – Möglichkeit, mit einem festen Lot zu handeln oder ein an die Einzahlungsgröße gekoppeltes Autolot zu verwenden.
      TP/SL (Take Profit und Stop Loss) – Unterstützt: Virtueller TP in Punkten, berechnet für eine Gruppe von Aufträgen ab Breakeven. SL für einzelne Aufträge (ab dem Eröffnungspreis), für ein Auftragsraster SL – berechnet ab Breakeven für die gesamte Auftragsgruppe in der Richtung.
        Dynamischer Schritt zwischen Orders – der Advisor eröffnet die erste Order entsprechend dem Trend. Der Schritt zwischen ihnen kann dann fest oder dynamisch sein – mit einem Schrittmultiplikator nach einer bestimmten Anzahl von Orders (z. B. um die Aggressivität der Mittelwertbildung zu kontrollieren).
          Volumenmultiplikation für Basket-Orders - Optionale Lot-Erhöhung beim Öffnen neuer Orders im Basket.
            Überlappung – Die Funktion, die erste Bestellung mit der letzten zu überlappen. In einigen Fällen, wenn der Gewinn nicht ausreicht, um alle Bestellungen im Warenkorb zu schließen, werden nur zwei Bestellungen (die erste und die letzte) geschlossen.
              Richtungsfilterung – Sie können die Kauf- oder Verkaufsrichtung deaktivieren, um nur in eine Richtung zu handeln (praktisch für die manuelle Steuerung des Trend- oder Nachrichtenhintergrunds).
                Benachrichtigungen – Der Berater sendet Warnungen/Benachrichtigungen, wenn Positionen geschlossen werden (kann deaktiviert werden).
                  Integriertes Bedienfeld – Informatives Bedienfeld im Diagramm: aktuelle Transaktionen, Drawdown, Gewinn, Schaltflächen zum schnellen manuellen Schließen der Kauf- oder Verkaufsrichtung.

                    Vorteile:

                    • Die Indikatorsignale (Periode, Filterung usw.) werden in den Advisor-Einstellungen bearbeitet.
                    • Vollautomatischer Handelsroboter mit einer vollständigen Strategie,
                    • Geeignet für alle Zeitrahmen und Symbole (optimal - M15 und höher),
                    • Flexible, intuitive Einstellungen mit einem praktischen Bedienfeld auf dem Diagramm.

                        Eingabeeinstellungen:

                        HAUPTEINSTELLUNGEN

                        Size_of_the_first_order – Variable, die die Größe der ersten Bestellung definiert
                        Enable_Autolot_calculation - Mit dieser Funktion können Sie die Risikoeinstellungen beim Ändern der Einzahlung speichern
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - Einzahlungsbetrag für jeweils 0,01 bei Verwendung von Autolot
                        Maximum_size_of_orders – Maximales Volumen für eine Bestellung, gemessen in Lots

                        EINSTELLUNGEN FÜR GEWINNTAKE

                        Take_Profit - Die Größe des virtuellen Take-Profits. Sie wird für die aktuelle Auftragsgruppe vom Break-Even-Preis berechnet, gemessen in Punkten

                        Overlap_Recovery_Algorithm - Nutzen Sie die Überlappung der ersten Bestellung mit der letzten, um einen Teil der Position schneller zu schließen
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Overlap nach einer bestimmten Anzahl offener Aufträge verwenden

                        STOP-LOSS-EINSTELLUNGEN

                        Use_StopLoss – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Stop-Loss-Funktion.
                        StopLoss_in_points_(0-not_used) - Geben Sie den Wert für den Stop-Loss in Punkten ein. Bei Orderkörben wird er aus dem Break-Even-Kurs berechnet, bei Einzelorders aus dem Eröffnungskurs.

                        MITTELWERTEINSTELLUNGEN

                        Multiplikator für Auftragsgröße - Jeder nachfolgende Auftrag, der vom Berater im Auftragskorb eröffnet wird, ist um diesen Koeffizienten größer als der vorherige
                        Fixed_Step – Variable, die den Schritt zwischen Bestellungen steuert, gemessen in Punkten
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Dynamischen Schritt für jede nachfolgende Bestellung nach der angegebenen Anzahl von Bestellungen verwenden
                        Multiplikator für dynamischen Schritt – Geben Sie den Multiplikator für den dynamischen Schritt ein

                        SIGNALE

                        _Periode_ - Die Indikatorperiode. Je größer, desto weniger empfindlich sind die Indikatorsignale. (Je größer, desto weniger empfindlich sind die Indikatorsignale. Je kleiner, desto empfindlicher sind die Indikatorsignale.)
                        Smoothing_type - Die Art der Glättung der Indikatorkerzen beeinflusst die Glätte der Anzeige, die Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen und die Anzahl falscher Signale. Es stehen vier Optionen zur Auswahl: Einfach, Geglättet, Exponentiell, Linear gewichtet.
                        Candle_number_for_signal - Filtern Sie nach der Anzahl der Kerzen, die das Signal anzeigen sollen, um Marktrauschen und falsche Signale herauszufiltern. Nach Bestätigung des Signals wird das Einstiegssignal auf der angegebenen Anzahl von Kerzen angezeigt.
                        Maximum_bars – Die Anzahl der Kerzen, auf deren Grundlage die Indikatorberechnungen durchgeführt werden.

                          Beratereinstellungen

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Möglichkeit des Beraters, Kaufaufträge zu öffnen.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Möglichkeit des Beraters, Verkaufsaufträge zu öffnen.
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - Wenn der Handel beendet ist, können Sie diese Funktion deaktivieren. Der Berater kann dann keine neuen Aufträge mehr eröffnen, nachdem die vorherigen geschlossen wurden.
                          Magic_number - Die Hauptkennung der Aufträge des Beraters
                          Kommentare - Kommentare zu vom Berater eröffneten Aufträgen

                            SCHUTZEINSTELLUNGEN

                            Maximum_slippage_in_points - Maximal zulässiger Slippage in Punkten für Eröffnungs- und Schließaufträge
                            Maximum_spread_in_points - Maximal zulässiger Spread für Eröffnungsaufträge. Gemessen in Punkten
                            Maximum_number_of_orders – Maximal zulässige Anzahl von Bestellungen eines Typs

                              BENACHRICHTIGUNGSEINSTELLUNGEN

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - Ermöglicht das Senden von Benachrichtigungen an die mobile Version des Terminals. Briefe werden gesendet, wenn Bestellungen geschlossen werden
                              Send_mails_when_closing_orders - Ermöglicht das Senden von E-Mails an die E-Mail-Adresse des Benutzers. E-Mails werden gesendet, wenn Bestellungen abgeschlossen sind
                              Send_alerts_when_closing_orders - Ermöglicht das Senden von Popup-Benachrichtigungen auf dem Terminal des Benutzers. Benachrichtigungen werden gesendet, wenn Bestellungen geschlossen werden

                              PANEL-EINSTELLUNGEN

                              Show_panel_of_advisor - Beraterpanel ein- oder ausblenden
                              Size_for_panel - Passen Sie die Größe des Panels an
                              Font_in_panels – Schriftgröße des Panels anpassen
                              Buy_Lines_and_Text_Color - Farbe der Linien zur Anzeige des TakeProfit-Levels und zur Markierung der nächsten Kauforder
                              Sell_Lines_and_Text_Color - Farbe der Linien zur Anzeige des TakeProfit-Levels und zur Markierung der nächsten Verkaufsorder



