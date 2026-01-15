FRAMA Strategy Scalper

FRAMA STRATEGY SCALPER ist ein für MetaTrader 5 entwickelter Expert Advisor (EA), der eine einfache und visuelle Handelsstrategie implementiert, die auf dem Indikator Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) basiert. Dieser EA konzentriert sich auf reine Kaufgeschäfte (Long-Trades) in Trendmärkten, erkennt Gelegenheiten, wenn der Kurs unter ein berechnetes FRAMA-Niveau fällt, und schließt Positionen schnell, sobald ein prozentuales Gewinnziel erreicht ist. Er ist ideal für Händler, die einen automatisierten Ansatz mit Echtzeit-Visualisierung suchen, und eignet sich perfekt für Scalping oder Intraday-Handel mit volatilen Währungspaaren wie EURUSD oder GBPUSD.

Wie die Strategie funktioniert:

  • Einstieg kaufen: Der EA überwacht den aktuellen FRAMA-Wert (berechnet auf dem Höchstkurs mit einer konfigurierbaren Periode). Wenn der Briefkurs um einen bestimmten Prozentsatz (z. B. 0,1 %) unter den FRAMA-Wert fällt, eröffnet er eine Kaufposition mit einer festen Losgröße.
  • Ausstieg: Es werden keine traditionellen Stop-Loss- oder Take-Profit-Kurse verwendet; stattdessen wird die Position automatisch geschlossen, wenn der Geldkurs einen Gewinnzielprozentsatz (z. B. 0,3 %) über dem Einstiegskurs erreicht. Auf diese Weise können schnelle Marktbewegungen erfasst werden.
  • Visualisierung: Eine gepunktete horizontale Linie in Aquafarbe auf dem Chart markiert das Kaufniveau und hilft bei der Fehlersuche und Echtzeitüberwachung.
  • Positionsverwaltung: Erlaubt jeweils nur eine offene Position pro Symbol und magischer Zahl, um unnötige Anhäufungen zu vermeiden.

Diese Strategie ist an verschiedene Zeitrahmen anpassbar, aber es wird empfohlen, sie auf H1 oder M15 zu testen, um bessere Ergebnisse in Umgebungen mit hoher Liquidität zu erzielen.

Konfigurierbare Eingabeparameter:

  • InpFRAMAPeriod (Standardwert: 27): FRAMA-Indikator-Periode. Niedrigere Werte machen ihn empfindlicher für schnelle Veränderungen; höhere Werte glätten ihn für längerfristige Trends.
  • InpBuyBelowPct (Voreinstellung: 0,1): Prozentsatz unterhalb des FRAMA, um einen Kauf auszulösen. Ein niedriger Wert erzeugt mehr Signale; ein hoher Wert verringert die Häufigkeit, sorgt aber für größere Abschläge.
  • InpProfitPct (Voreinstellung: 0,3): Gewinnziel in Prozent zum Schließen der Position. Passen Sie diesen Wert je nach Ihrer Risikotoleranz für kürzere oder längere Trades an.
  • InpMagic (Standardwert: 1401): Eindeutige magische Zahl zur Identifizierung von EA-Positionen, nützlich, wenn mehrere EAs auf demselben Konto laufen.
  • InpLotSize (Voreinstellung: 0,01): Feste Losgröße für jeden Handel. Stellen Sie sicher, dass sie zu Ihrem Risikomanagement und Kontostand passt.

Anforderungen und Empfehlungen:

  • Plattform: MetaTrader 5.
  • Empfohlene Symbole: Wichtige Forex-Paare mit niedrigen Spreads.
  • Backtesting: Bevor Sie live gehen, führen Sie Tests mit dem MT5-Strategietester durch. Bei EURUSD H1 (2020-2025) mit den Standardeinstellungen zeigte sich beispielsweise ein moderater Drawdown und ein positiver Erholungsfaktor, aber die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Performance.
  • Demo-Signal: Sie können ein Signal auf MQL5 Signals erstellen, um seine Leistung auf einem Demokonto zu demonstrieren (Link nach dem Kauf verfügbar).

Risikowarnungen:

Der automatisierte Handel birgt erhebliche Risiken, einschließlich der Möglichkeit eines totalen Kapitalverlusts. Diesem EA fehlt ein Stop-Loss, so dass er in schwankenden Märkten oder bei Gaps Verluste erzeugen könnte. Testen Sie immer in der Demoversion, verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (z. B. nicht mehr als 1-2 % pro Handel) und überwachen Sie die Leistung. Gewinne sind nicht garantiert; der Markt ist unberechenbar. Ziehen Sie bei Bedarf einen Finanzberater zu Rate.

Optimieren Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil und schließen Sie sich der MQL5-Community an, um Erfahrungen auszutauschen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie mich über die Kommentare im Markt.


