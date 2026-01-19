AlphaOne Aureus Prime X



AlphaOne Aureus Prime X ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für das Paar XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert die technische Trendanalyse mit einem dynamischen Grid-Management-System.

Handelsstrategie

Das System verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um potenzielle Markteinstiege zu identifizieren:

Trendanalyse: Der EA überwacht den Trend des H1-Zeitrahmens mithilfe der Indikatoren Gleitender Durchschnitt und ADX.

Einstiegslogik: Positionen werden auf der Grundlage von Preisabweichungen eingeleitet, die durch Bollinger Bands und den Relative Strength Index (RSI) identifiziert werden.

Grid-Management: Das System arbeitet mit einem asymmetrischen Raster. Der Abstand zwischen den Gitterebenen ist nicht festgelegt, sondern wird dynamisch anhand der Average True Range (ATR) und der RSI-Werte berechnet, um sich an die wechselnde Marktvolatilität anzupassen.

Risikomanagement-Funktionen

Margin-Prüfung: Eine integrierte Funktion prüft die verfügbare Margin vor jeder Orderausführung, um fehlgeschlagene Anfragen zu verhindern.

Drawdown-Kontrolle: Der EA enthält einen Gruppen-Stop-Loss (Basket Stop Loss) und ein tägliches Drawdown-Limit, um das Aktienrisiko zu steuern.

Adaptiver Ausstieg: Das System nutzt die Logik des nachlaufenden Gewinns und der teilweisen Schließung, um offene Positionen zu verwalten.

Nachrichten-Filter: Ein integrierter Nachrichtenfilter wurde entwickelt, um die Handelsaktivitäten bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen zu unterbrechen.

Konto-Kompatibilität: Die interne Struktur ist so konzipiert, dass sie sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Kontotypen funktioniert.

Simulationsergebnisse (Backtest)

Basierend auf Simulationen mit historischen Daten (2025):

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Berechneter Profit-Faktor: 1.16 - 1.21

Berechnetes Sharpe-Ratio: 4.0 - 4.2

Beständiges Muster (Z-Score): Über 9,0 Hinweis: Diese Ergebnisse beruhen auf historischen Simulationen und stellen keine garantierte zukünftige Performance dar. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko.

Operative Anforderungen

Mindestguthaben: Empfohlen $500 für Standardkonten.

Zeitrahmen: M15.

Hebelwirkung: 1:500 oder höher wird empfohlen, damit die Grid-Logik wie vorgesehen funktioniert.

Voreinstellungen: Standardkonfigurationsdateien (.set) sind auf der Website des Entwicklers verfügbar.

Offizielle Voreinstellungen : Laden Sie die geprüften "Performance Turbo"-Voreinstellungen hier herunter: Download Official Presets oder https://alphaoneea.pro/preset-mql5/OfficialPresetAureusPrimeX.zip

WebAbfrage: Um den Nachrichtenfilter zu aktivieren, muss die folgende URL zu den Terminaleinstellungen hinzugefügt werden: https://alphaoneea.pro.

Anweisungen zur Verwendung

Installieren Sie den EA auf einem M15 XAUUSD-Chart. Vergewissern Sie sich, dass "Algo Trading zulassen" in Ihrem Terminal aktiviert ist. Fügen Sie die erforderliche URL in den WebRequest-Einstellungen hinzu. Wenden Sie die entsprechende Voreinstellungsdatei für Ihre spezifische Risikopräferenz an.



Schneller Zugang: Offizielle .SET-Dateien herunterladen: Klicken Sie hier zum Herunterladen

Support & Community: Senden Sie eine private Nachricht für Hilfe bei der Einrichtung.

Lizenz: Dieses Produkt ist durch MQL5 DRM geschützt. Keine externe Aktivierung erforderlich. Werden Sie Mitglied der AlphaOne Elite Wenn SieAureus Prime X kaufen, kaufen Sie nicht nur einen Bot; Sie investieren in ein Patch-für-Patch-geprüftes System, das für langfristige Stabilität entwickelt wurde. Support: Unser F&E-Team steht Ihnen per Privatnachricht für Einrichtungshilfe und Optimierungstipps zur Verfügung. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie immer mit einem Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko. Die historische Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.