Nova MBB Trader

DerNova MBB Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die die Indikatoren MACD und Bollinger Bands (BB) kombiniert und so Momentum, Trend und Volatilität in einem strukturierten Handelssystem vereint. Dieser EA wartet auf den Abgleich von MACD-Signalen mit dem Preisverhalten um die Bollinger Bänder, um hochwertige Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren.

Anstatt auf jede Marktbewegung zu reagieren, filtert Nova MBB Trader das Rauschen heraus und handelt nur, wenn Momentum, Trend und Volatilität die Bewegung bestätigen. Er konzentriert sich auf Setups mit klarem Kontext und Disziplin.

Warum Händler Nova MBB Trader wählen

  • MACD + Bollinger Bands, vollautomatisch:
    Kombiniert Momentum- und Volatilitätsindikatoren mit präzisen Ein- und Ausstiegsregeln.

  • Trend- und Volatilitätsbestätigung:
    Handelt nur, wenn das MACD-Momentum mit einer aussagekräftigen Preisbewegung relativ zu den Bändern übereinstimmt.

  • Eingebautes Risikomanagement:
    Jede Position enthält einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

  • Marktübergreifende Anwendbarkeit:
    Effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - optimiert für H1- bis Tages-Charts.

  • Klar, effizient, zuverlässig:
    Schnelle Ausführung, transparente Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova MBB Trader bietet einen strukturierten, dualen Indikator-Ansatz für diszipliniertes Handeln auf Basis von Trend, Momentum und Volatilität.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.


