CCI Multi Currency EA MT5

CCI Multi-Currency EA MT5 implementiert robuste Strategien des Commodity Channel Index (CCI), die umfassend auf verschiedenen Währungspaaren und Zeitrahmen getestet wurden. Dieser Expert Advisor bietet umfassende Handelsfunktionen, darunter Grid-Recovery, Hedging-Optionen und Martingale-Strategien (konfigurierbar, standardmäßig deaktiviert). Er verfügt über präzise Einstiegsmethoden (Breakouts, Umkehrsignale, Trendfolgestrategien) und flexible Ausstiegsregeln (indikatorbasiert, zeitbasiert oder gewinnbasiert). Zusätzlich sind fortschrittliche Funktionen wie Drawdown-Schutz, Spread-/Slippage-Filter und ressourcenschonende, verzögerungsfreie Indikatoren enthalten, die Trades effizient und schnell ausführen.

Das System beinhaltet Tages- und Zeitfilter zur Kontrolle der Handelssitzungen und unterstützt Backtests mit historischen Daten zur Leistungsvalidierung. Ein Dashboard in Echtzeit zeigt offene Trades, Kontostand und Systemmetriken an, während intuitive Eingabemenüs die Konfiguration erleichtern. Für alle Einstellungen steht eine ausführliche Dokumentation zur Verfügung.

Ausführliche Dokumentation: Allgemeine Einstellungen | Indikator-Einstellungen | Backtests & Set-Dateien

Sie können die MT4 -Version hier herunterladen

Hauptmerkmale

  • Handelssystem für die Commodity Channel Index (CCI) Indikatorstrategie mit vollständig anpassbaren Perioden.

  • Multicurrency-Handel über alle wichtigen Währungspaare

  • Vielfältige Risikomanagement-Optionen: Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stop

  • Fortschrittliches Positionsmanagement und Drawdown-Schutz

  • Zeit-/Tagesfilter für kontrollierte Handelssitzungen

  • Echtzeit-Monitoring-Dashboard

  • Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen

  • Kompatibel mit MQL5 VPS für 24/7-Betrieb

Hinweis: Alle risikoreichen Strategien (Martingale/Grid) sind optional und standardmäßig deaktiviert.

Wichtige Hinweise

Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein garantiertes Gewinnsystem. Normale Marktschwankungen sind zu erwarten:

  1. Immer zuerst auf einem Demokonto testen

  2. Beginnen Sie mit geringem Risiko (0,5–1 % pro Trade)

  3. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können

Regelmäßige Updates und optimierte Set-Dateien werden vierteljährlich veröffentlicht. Für aktuelle Empfehlungen sehen Sie bitte im MQL5-Blog im obigen Dokumentationsbereich nach.

Alle meine Produkte finden Sie hier:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Wenn Sie eine kostenlose Testversion für 7 Tage ausprobieren möchten, kontaktieren Sie mich einfach über mein Profil.




