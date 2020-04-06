USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY)

JPY Trend EA ProTrading ist ein professioneller USDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurde für USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die einen disziplinierten, automatisierten Ansatz mit klaren Einstellungen und vorhersehbarem Verhalten wünschen.

Wichtigste Highlights

Optimiert für USDJPY (H1)

Ausschließliche Long-Trend-Strategie

Breakout-Entrys mit Pending Orders bei wichtigen Levels

Volatilitätsangepasster Stop Loss

Eingebaute optimierte Ausstiegslogik

ATR-basierte Gewinnabsicherung

Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung

Übersichtliches, benutzerfreundliches Kontrollpanel

Backtested Performance (2015-2025)

Historische Testergebnisse zeigen stabile langfristige Leistungsmerkmale:

+380% Gesamtrendite

1,66 Gewinn-Faktor

3,88 Sharpe-Ratio

18,64% Maximaler Rücksetzer

555 Trades

100% historische Qualität

Backtests sind historische Simulationen. Reale Ergebnisse können aufgrund von Spreads, Slippage, Liquidität und Ausführungsbedingungen abweichen.

Strategie-Übersicht

Der EA wurde entwickelt, um die Trendfortsetzung im USDJPY zu handeln, indem:

Erkennung einer zinsbullischen Trendausrichtung auf H1 Identifizierung von wichtigen Ausbruchszonen Platzierung von ausstehenden Buy Stop-Orders Verwendung einer volatilitätsadaptiven Risikokontrolle Verwaltung der Position mit einem optimierten Take-Profit-Ziel und einem dynamischen ATR-basierten Schutz

Dieser Ansatz zielt auf strukturierte, regelbasierte Einstiege anstelle von reaktiven Marktaufträgen ab und trägt dazu bei, impulsive oder späte Einstiege während schneller Bewegungen zu reduzieren.

Benutzereinstellungen (Einfach & Transparent)

Sie können das Handelsverhalten mithilfe der verfügbaren Eingaben anpassen:

Strategie-Modus

Signal-Empfindlichkeit: Hoch / Normal / Niedrig

Steuern Sie, wie selektiv der Einstiegsfilter ist.

Stop-Loss-Modus: Eng / Normal / Weit

Passen Sie die Risikotoleranz unter Volatilitätsbedingungen an.

Auftragsgültigkeit: Schnell / Standard / Erweitert

Definieren Sie, wie lange schwebende Aufträge aktiv bleiben.

Haltedauer: Kurz / Standard / Lang

Steuert das Zeitverhalten in Szenarien, in denen die Zeitmanagementlogik angewendet wird.

Risiko-Einstellungen

Risiko pro Handel (%)

Saldomodus: Kontostand Fester Saldo

Fester Saldo (wenn ausgewählt)

Andere

Magische Zahl (für Multi-EA-Setups)

Panel anzeigen

Empfohlene Einstellung

Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Risiko: 1-2% pro Handel

Mindestguthaben: $200+

Geeignet für Händler, die einen strukturierten USDJPY-Trend-EA ohne Martingale oder Grid-Verhalten suchen.

Für wen dieser EA geeignet ist