JPY Trend EA ProTrading
- Experten
- Flora Rosa Seeholzer
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY)
JPY Trend EA ProTrading ist ein professioneller USDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen.
Dieser EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurde für USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die einen disziplinierten, automatisierten Ansatz mit klaren Einstellungen und vorhersehbarem Verhalten wünschen.
Wichtigste Highlights
-
Optimiert für USDJPY (H1)
-
Ausschließliche Long-Trend-Strategie
-
Breakout-Entrys mit Pending Orders bei wichtigen Levels
-
Volatilitätsangepasster Stop Loss
-
Eingebaute optimierte Ausstiegslogik
-
ATR-basierte Gewinnabsicherung
-
Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung
-
Übersichtliches, benutzerfreundliches Kontrollpanel
Backtested Performance (2015-2025)
Historische Testergebnisse zeigen stabile langfristige Leistungsmerkmale:
-
+380% Gesamtrendite
-
1,66 Gewinn-Faktor
-
3,88 Sharpe-Ratio
-
18,64% Maximaler Rücksetzer
-
555 Trades
-
100% historische Qualität
Backtests sind historische Simulationen. Reale Ergebnisse können aufgrund von Spreads, Slippage, Liquidität und Ausführungsbedingungen abweichen.
Strategie-Übersicht
Der EA wurde entwickelt, um die Trendfortsetzung im USDJPY zu handeln, indem:
-
Erkennung einer zinsbullischen Trendausrichtung auf H1
-
Identifizierung von wichtigen Ausbruchszonen
-
Platzierung von ausstehenden Buy Stop-Orders
-
Verwendung einer volatilitätsadaptiven Risikokontrolle
-
Verwaltung der Position mit einem optimierten Take-Profit-Ziel und einem dynamischen ATR-basierten Schutz
Dieser Ansatz zielt auf strukturierte, regelbasierte Einstiege anstelle von reaktiven Marktaufträgen ab und trägt dazu bei, impulsive oder späte Einstiege während schneller Bewegungen zu reduzieren.
Benutzereinstellungen (Einfach & Transparent)
Sie können das Handelsverhalten mithilfe der verfügbaren Eingaben anpassen:
Strategie-Modus
-
Signal-Empfindlichkeit: Hoch / Normal / Niedrig
Steuern Sie, wie selektiv der Einstiegsfilter ist.
-
Stop-Loss-Modus: Eng / Normal / Weit
Passen Sie die Risikotoleranz unter Volatilitätsbedingungen an.
-
Auftragsgültigkeit: Schnell / Standard / Erweitert
Definieren Sie, wie lange schwebende Aufträge aktiv bleiben.
-
Haltedauer: Kurz / Standard / Lang
Steuert das Zeitverhalten in Szenarien, in denen die Zeitmanagementlogik angewendet wird.
Risiko-Einstellungen
-
Risiko pro Handel (%)
-
Saldomodus:
-
Kontostand
-
Fester Saldo
-
-
Fester Saldo (wenn ausgewählt)
Andere
-
Magische Zahl (für Multi-EA-Setups)
-
Panel anzeigen
Empfohlene Einstellung
-
Symbol: USDJPY
-
Zeitrahmen: H1
-
Risiko: 1-2% pro Handel
-
Mindestguthaben: $200+
-
Geeignet für Händler, die einen strukturierten USDJPY-Trend-EA ohne Martingale oder Grid-Verhalten suchen.
Für wen dieser EA geeignet ist
-
Händler, die trendfolgende Systeme mit logischen Ausbruchsmöglichkeiten bevorzugen
-
Anwender, die eine einfache Konfiguration mit professionellen Risikokontrollen wünschen
-
Jeder, der einen speziellen USDJPY EA sucht, der auf H1 optimiert ist