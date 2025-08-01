Goldplup
Donchian Kanal Ausbruch
Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt?
Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi an, die jeweils auf unterschiedliche Risikoniveaus und Marktverhalten abgestimmt sind. Dies ermöglicht es Händlern, sich an veränderte Bedingungen anzupassen, den Stil zu wechseln oder die Modi zu kombinieren und dabei eine konsistente Kernstrategie beizubehalten.
Goldplup ist für XAU/USD optimiert, mit Spread- und Gap-Schutz, der auf die Volatilität von Gold zugeschnitten ist. Er kann auch auf andere Symbole angewandt werden, was eine marktübergreifende Flexibilität ermöglicht.
Ein hybrider Ansatz kombiniert ein sicheres Breakout-Entry-System mit einer optionalen Martingale-Komponente mit geringem Drawdown für Konten mit kleinem Guthaben. In den historischen Tests hat das System über längere Zeiträume ein starkes Wachstumspotenzial gezeigt. (Hinweis: Die Ergebnisse der historischen Tests sind kein Indikator für die zukünftige Performance).
Hauptmerkmale
-
Donchian-Channel-Breakout-Logik mit 2 wählbaren Handelsmodi
-
Einstellbare Risikoeinstellungen für unterschiedliche Marktbedingungen
-
Optimiert für Gold, anpassbar an andere Symbole
-
Eingebaute Risikokontrollen: Spread-Filter, Gap-Schutz und optionale Zeitfilter
-
Entwickelt, um auch mit kleinen Einlagen und mäßigem Leverage zu funktionieren
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAU/USD (Gold)
-
Zeitrahmen: M15 oder H1
-
Empfohlene Einzahlung: $200
-
Konto-Typ: Raw Spread(derzeit verwendet)
-
Hebelwirkung: 1:500
Goldplup EA bietet einen strukturierten Ansatz für den Breakout-Handel mit klaren, einstellbaren Parametern, die es dem Händler ermöglichen, Strategie, Risiko und Stil auf seine eigenen Ziele abzustimmen.
Schnellstart
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel
-
Verbinden Sie den EA mit Ihrem XAU/USD-Chart
-
Wählen Sie Ihren bevorzugten Strategiemodus
-
Legen Sie Ihr Risikoniveau fest
-
Lassen Sie den EA selbstständig laufen
-
Verwenden Sie für das Backtesting immer 'Every tick based on real tick'.
Keine externen Indikatoren oder Set-Dateien erforderlich. Alle Steuerelemente sind in die EA-Oberfläche integriert.
NACHTEIL DIESES EAS :
- SCHLECHT FÜR SEITWÄRTS LAUFENDE MÄRKTE
- SCHLECHT FÜR SYMBOLE MIT GERINGER VOLATILITÄT
Wichtige Hinweise
-
Der Quellcode steht nicht zum Verkauf.
-
Mit dem Kauf des Produktes erwerben Sie nicht das Recht, den Quellcode zu besitzen (nicht zum Verkauf)
-
Testen Sie den Indikator immer in einer Demo, bevor Sie ihn in einer Live-Umgebung verwenden.
-
Sie sind allein verantwortlich für die Nutzung und die Ergebnisse dieses EA.
-
Nach dem Kauf, lassen Sie einen Kommentar auf Kommentare Abschnitt für die Unterstützung
Warnung vor dem Handelsrisiko
- Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Risiko. Sie können Ihr gesamtes Kapital oder einen Teil davon verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionsweise dieses EA und die damit verbundenen Risiken verstanden haben, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.
