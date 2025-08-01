Goldplup

4.75
  • Experten
  • Wesley
  • Version: 1.8
  • Aktualisiert: 10 September 2025
  • Aktivierungen: 20

END OF THE YEAR Rabatt !!!!! (baldiges Ende!)

Ursprünglicher Preis $508 (vor Rabatt) :
  Aktueller Preis: $254 USD (+Steuer)
  • Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor es zu spät ist!


HANDELN Sie jetzt!!! oder nie...

Donchian Kanal Ausbruch

Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt?

Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi an, die jeweils auf unterschiedliche Risikoniveaus und Marktverhalten abgestimmt sind. Dies ermöglicht es Händlern, sich an veränderte Bedingungen anzupassen, den Stil zu wechseln oder die Modi zu kombinieren und dabei eine konsistente Kernstrategie beizubehalten.

Goldplup ist für XAU/USD optimiert, mit Spread- und Gap-Schutz, der auf die Volatilität von Gold zugeschnitten ist. Er kann auch auf andere Symbole angewandt werden, was eine marktübergreifende Flexibilität ermöglicht.

Ein hybrider Ansatz kombiniert ein sicheres Breakout-Entry-System mit einer optionalen Martingale-Komponente mit geringem Drawdown für Konten mit kleinem Guthaben. In den historischen Tests hat das System über längere Zeiträume ein starkes Wachstumspotenzial gezeigt. (Hinweis: Die Ergebnisse der historischen Tests sind kein Indikator für die zukünftige Performance).

Hauptmerkmale

  • Donchian-Channel-Breakout-Logik mit 2 wählbaren Handelsmodi

  • Einstellbare Risikoeinstellungen für unterschiedliche Marktbedingungen

  • Optimiert für Gold, anpassbar an andere Symbole

  • Eingebaute Risikokontrollen: Spread-Filter, Gap-Schutz und optionale Zeitfilter

  • Entwickelt, um auch mit kleinen Einlagen und mäßigem Leverage zu funktionieren

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAU/USD (Gold)

  • Zeitrahmen: M15 oder H1

  • Empfohlene Einzahlung: $200

  • Konto-Typ: Raw Spread(derzeit verwendet)

  • Hebelwirkung: 1:500

Goldplup EA bietet einen strukturierten Ansatz für den Breakout-Handel mit klaren, einstellbaren Parametern, die es dem Händler ermöglichen, Strategie, Risiko und Stil auf seine eigenen Ziele abzustimmen.


Schnellstart

  1. Aktivieren Sie den Algo-Handel

  2. Verbinden Sie den EA mit Ihrem XAU/USD-Chart

  3. Wählen Sie Ihren bevorzugten Strategiemodus

  4. Legen Sie Ihr Risikoniveau fest

  5. Lassen Sie den EA selbstständig laufen

  6. Verwenden Sie für das Backtesting immer 'Every tick based on real tick'.

Keine externen Indikatoren oder Set-Dateien erforderlich. Alle Steuerelemente sind in die EA-Oberfläche integriert.

NACHTEIL DIESES EAS :

- SCHLECHT FÜR SEITWÄRTS LAUFENDE MÄRKTE

- SCHLECHT FÜR SYMBOLE MIT GERINGER VOLATILITÄT

Suchen Sie Unterstützung und erhalten Sie den kostenlosen Indikator nur hier.


    Wichtige Hinweise

    • Der Quellcode steht nicht zum Verkauf.

    • Mit dem Kauf des Produktes erwerben Sie nicht das Recht, den Quellcode zu besitzen (nicht zum Verkauf)

    • Testen Sie den Indikator immer in einer Demo, bevor Sie ihn in einer Live-Umgebung verwenden.

    • Sie sind allein verantwortlich für die Nutzung und die Ergebnisse dieses EA.

    • Nach dem Kauf, lassen Sie einen Kommentar auf Kommentare Abschnitt für die Unterstützung

    Warnung vor dem Handelsrisiko

    • Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Risiko. Sie können Ihr gesamtes Kapital oder einen Teil davon verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionsweise dieses EA und die damit verbundenen Risiken verstanden haben, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.
    Bewertungen 5
    Tony Stark
    24
    Tony Stark 2025.10.08 05:53 
     

    BOOOM, especially when we lose, this EA can recover us quickly, don't give up, keep growing Wesley

    Ahmad Rafizi
    115
    Ahmad Rafizi 2025.09.20 03:31 
     

    Have been using the EA for about 2 weeks now and I can confirm that the results match the author's live signal account. I am very pleased with the performance so far and have not had to bother the author too much as the settings are quite straightforward. My opinion is that the live signal account is a bit aggressive and I would suggest slightly lowering the lot recovery factor, of course this is is up to your risk appetite.

    Christian Quintavalle
    453
    Christian Quintavalle 2025.09.13 10:31 
     

    ho deciso di modificare la recensione perchè il fornitore si è scusato dell'inconveniente,mi ha fornito i set file e spero siano funzionanti, aggiornerò la recensione in futuro, credo che se non sia importante che l'Expert funzioni e guadagni soldi perchè il mercato è sempre imprevedibile, ma fornire la corretta impostazione dopo l'acquisto sia importante.

