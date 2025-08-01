END OF THE YEAR Rabatt !!!!! (baldiges Ende!) Ursprünglicher Preis $508 (vor Rabatt) :

Donchian Kanal Ausbruch



Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt?

Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi an, die jeweils auf unterschiedliche Risikoniveaus und Marktverhalten abgestimmt sind. Dies ermöglicht es Händlern, sich an veränderte Bedingungen anzupassen, den Stil zu wechseln oder die Modi zu kombinieren und dabei eine konsistente Kernstrategie beizubehalten.

Goldplup ist für XAU/USD optimiert, mit Spread- und Gap-Schutz, der auf die Volatilität von Gold zugeschnitten ist. Er kann auch auf andere Symbole angewandt werden, was eine marktübergreifende Flexibilität ermöglicht.

Ein hybrider Ansatz kombiniert ein sicheres Breakout-Entry-System mit einer optionalen Martingale-Komponente mit geringem Drawdown für Konten mit kleinem Guthaben. In den historischen Tests hat das System über längere Zeiträume ein starkes Wachstumspotenzial gezeigt. (Hinweis: Die Ergebnisse der historischen Tests sind kein Indikator für die zukünftige Performance).

Hauptmerkmale

Donchian-Channel-Breakout-Logik mit 2 wählbaren Handelsmodi

Einstellbare Risikoeinstellungen für unterschiedliche Marktbedingungen

Optimiert für Gold, anpassbar an andere Symbole

Eingebaute Risikokontrollen: Spread-Filter, Gap-Schutz und optionale Zeitfilter

Entwickelt, um auch mit kleinen Einlagen und mäßigem Leverage zu funktionieren

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M15 oder H1

Empfohlene Einzahlung: $200

Konto-Typ: Raw Spread(derzeit verwendet)

Hebelwirkung: 1:500

Goldplup EA bietet einen strukturierten Ansatz für den Breakout-Handel mit klaren, einstellbaren Parametern, die es dem Händler ermöglichen, Strategie, Risiko und Stil auf seine eigenen Ziele abzustimmen.





Schnellstart



Aktivieren Sie den Algo-Handel Verbinden Sie den EA mit Ihrem XAU/USD-Chart Wählen Sie Ihren bevorzugten Strategiemodus Legen Sie Ihr Risikoniveau fest Lassen Sie den EA selbstständig laufen Verwenden Sie für das Backtesting immer 'Every tick based on real tick'.

Keine externen Indikatoren oder Set-Dateien erforderlich. Alle Steuerelemente sind in die EA-Oberfläche integriert.

NACHTEIL DIESES EAS :

- SCHLECHT FÜR SEITWÄRTS LAUFENDE MÄRKTE

- SCHLECHT FÜR SYMBOLE MIT GERINGER VOLATILITÄT

