OrderBlock EA

🔹 Beschreibung

Order Block EA ist ein automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der auf der institutionellen Order Block (OB) Logik basiert.

Der Expert Advisor analysiert die Preisstruktur, erkennt Bullish und Bearish Order Blocks und eröffnet Trades, wenn ein bestätigter Impuls gebildet wird.

Die Strategie ist vollständig regelbasiert und stützt sich nicht auf Martingale, Grids oder Mittelwertbildungstechniken.

Alle Handelsentscheidungen werden streng nach dem Preisverhalten getroffen.

🔹 Hauptmerkmale

✅ Automatische Erkennung von Bullish & Bearish Order Blocks

✅ Trade Entry basierend auf bestätigten OB-Signalen

✅ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (vom Benutzer wählbar)

✅ Eine Position pro Symbol für bessere Risikokontrolle

✅ Optionaler Stop Loss und Take Profit

✅ Eingebauter Trailing Stop

✅ Kein Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung

✅ Marktsichere Architektur, konform mit den MQL5-Marktregeln

✅ Funktioniert mit kleinen Einlagen und verschiedenen Brokern