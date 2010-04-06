GoldSmart
- Experten
- Dechathorn Meetip
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
# GoldSmartEA - RSI-Reversal-Strategie mit Smart Recovery
## Überblick
GoldSmartEA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das RSI-Umkehrsignale mit einem intelligenten Erholungsgittermechanismus kombiniert. Entwickelt für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen.
## Hauptmerkmale
✅ **RSI-Umkehrstrategie** - Gegen den Trend während der Sitzung, trendfolgend außerhalb der Sitzung
✅ **Smart Recovery Grid** - Sichert automatisch ab und gleicht Positionen aus
✅ **Auto Lot Adjustment** - Funktioniert mit jedem Broker (unterstützt MIN Lot von 0.01 bis 1.0)
✅ **Gewinnziel** - Schließt alle Positionen, wenn das Ziel erreicht ist
✅ **Zeitfilter** - Handelt nur während der angegebenen Sitzung (Standard 19:00-21:00)
✅ **Vollständige Fehlerbehandlung** - Überprüft Marge, Volumen und Füllmodus
✅ **Magische Zahl** - Kann sicher mit anderen EAs betrieben werden
## Strategie-Logik
1. **Einstieg**: RSI > 71 oder RSI < 29
- Während der Sitzung: Gegentrend (RSI 71 = Verkaufen, RSI 29 = Kaufen)
- Außerhalb der Sitzung: Trendfolgend (RSI 71 = Kaufen, RSI 29 = Verkaufen)
2. **Hedging**: Eröffnet eine entgegengesetzte Position, wenn sich der Kurs 300 Punkte gegen den Trend bewegt.
3. **Erholung**: Erhöht das Volumen auf der kleineren Seite, um die Positionen auszugleichen
4. **Ausstieg**: Schließt alles, wenn das Gewinnziel erreicht ist
## Eingabeparameter
- **MagicNumber**: Eindeutiger Bezeichner (Standard: 202412)
- **LotGröße**: Basis-Lotgröße (Standard: 0.01, passt sich automatisch an Broker MIN an)
- **ZielPunkt**: Gewinnziel in Punkten (Standardwert: 150)
## Empfehlungen 1
- **Symbol**: EURUSD
- **Zeitrahmen**: M1
- **Empfohlen**: $1,000 / STD / CENT
- **Kontotyp**: Absicherung aktiviert
- **Gewichtung**: 1:500 oder höher
## Empfehlungen 2
- **Symbol**: XAUUSD
- **Zeitrahmen**: M1
- **Empfohlen**: $10.000 / STD / CENT
- **Kontotyp**: Absicherung aktiviert
- **Gewichtung**: 1:500 oder höher
## Risikowarnung
⚠️ Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser EA verwendet einen Recovery-Grid-Mechanismus, der zu mehreren offenen Positionen führen kann. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.
## Unterstützung
Für Fragen oder Support, kontaktieren Sie uns über MQL5 private Nachricht.