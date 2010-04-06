# GoldSmartEA - RSI-Reversal-Strategie mit Smart Recovery





## Überblick

GoldSmartEA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das RSI-Umkehrsignale mit einem intelligenten Erholungsgittermechanismus kombiniert. Entwickelt für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen.





## Hauptmerkmale

✅ **RSI-Umkehrstrategie** - Gegen den Trend während der Sitzung, trendfolgend außerhalb der Sitzung

✅ **Smart Recovery Grid** - Sichert automatisch ab und gleicht Positionen aus

✅ **Auto Lot Adjustment** - Funktioniert mit jedem Broker (unterstützt MIN Lot von 0.01 bis 1.0)

✅ **Gewinnziel** - Schließt alle Positionen, wenn das Ziel erreicht ist

✅ **Zeitfilter** - Handelt nur während der angegebenen Sitzung (Standard 19:00-21:00)

✅ **Vollständige Fehlerbehandlung** - Überprüft Marge, Volumen und Füllmodus

✅ **Magische Zahl** - Kann sicher mit anderen EAs betrieben werden





## Strategie-Logik

1. **Einstieg**: RSI > 71 oder RSI < 29

- Während der Sitzung: Gegentrend (RSI 71 = Verkaufen, RSI 29 = Kaufen)

- Außerhalb der Sitzung: Trendfolgend (RSI 71 = Kaufen, RSI 29 = Verkaufen)





2. **Hedging**: Eröffnet eine entgegengesetzte Position, wenn sich der Kurs 300 Punkte gegen den Trend bewegt.





3. **Erholung**: Erhöht das Volumen auf der kleineren Seite, um die Positionen auszugleichen





4. **Ausstieg**: Schließt alles, wenn das Gewinnziel erreicht ist





## Eingabeparameter

- **MagicNumber**: Eindeutiger Bezeichner (Standard: 202412)

- **LotGröße**: Basis-Lotgröße (Standard: 0.01, passt sich automatisch an Broker MIN an)

- **ZielPunkt**: Gewinnziel in Punkten (Standardwert: 150)





## Empfehlungen 1

- **Symbol**: EURUSD

- **Zeitrahmen**: M1

- **Empfohlen**: $1,000 / STD / CENT

- **Kontotyp**: Absicherung aktiviert

- **Gewichtung**: 1:500 oder höher

## Empfehlungen 2

- **Symbol**: XAUUSD

- **Zeitrahmen**: M1

- **Empfohlen**: $10.000 / STD / CENT

- **Kontotyp**: Absicherung aktiviert

- **Gewichtung**: 1:500 oder höher

## Risikowarnung

⚠️ Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser EA verwendet einen Recovery-Grid-Mechanismus, der zu mehreren offenen Positionen führen kann. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.





## Unterstützung

Für Fragen oder Support, kontaktieren Sie uns über MQL5 private Nachricht.



