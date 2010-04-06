GoldSmart

# GoldSmartEA - RSI-Reversal-Strategie mit Smart Recovery


## Überblick

GoldSmartEA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das RSI-Umkehrsignale mit einem intelligenten Erholungsgittermechanismus kombiniert. Entwickelt für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen.


## Hauptmerkmale

✅ **RSI-Umkehrstrategie** - Gegen den Trend während der Sitzung, trendfolgend außerhalb der Sitzung

✅ **Smart Recovery Grid** - Sichert automatisch ab und gleicht Positionen aus

✅ **Auto Lot Adjustment** - Funktioniert mit jedem Broker (unterstützt MIN Lot von 0.01 bis 1.0)

✅ **Gewinnziel** - Schließt alle Positionen, wenn das Ziel erreicht ist

✅ **Zeitfilter** - Handelt nur während der angegebenen Sitzung (Standard 19:00-21:00)

✅ **Vollständige Fehlerbehandlung** - Überprüft Marge, Volumen und Füllmodus

✅ **Magische Zahl** - Kann sicher mit anderen EAs betrieben werden


## Strategie-Logik

1. **Einstieg**: RSI > 71 oder RSI < 29

- Während der Sitzung: Gegentrend (RSI 71 = Verkaufen, RSI 29 = Kaufen)

- Außerhalb der Sitzung: Trendfolgend (RSI 71 = Kaufen, RSI 29 = Verkaufen)


2. **Hedging**: Eröffnet eine entgegengesetzte Position, wenn sich der Kurs 300 Punkte gegen den Trend bewegt.


3. **Erholung**: Erhöht das Volumen auf der kleineren Seite, um die Positionen auszugleichen


4. **Ausstieg**: Schließt alles, wenn das Gewinnziel erreicht ist


## Eingabeparameter

- **MagicNumber**: Eindeutiger Bezeichner (Standard: 202412)

- **LotGröße**: Basis-Lotgröße (Standard: 0.01, passt sich automatisch an Broker MIN an)

- **ZielPunkt**: Gewinnziel in Punkten (Standardwert: 150)


## Empfehlungen 1

- **Symbol**: EURUSD

- **Zeitrahmen**: M1

- **Empfohlen**: $1,000 / STD / CENT

- **Kontotyp**: Absicherung aktiviert

- **Gewichtung**: 1:500 oder höher

## Empfehlungen 2

- **Symbol**: XAUUSD

- **Zeitrahmen**: M1

- **Empfohlen**: $10.000 / STD / CENT

- **Kontotyp**: Absicherung aktiviert

- **Gewichtung**: 1:500 oder höher

## Risikowarnung

⚠️ Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser EA verwendet einen Recovery-Grid-Mechanismus, der zu mehreren offenen Positionen führen kann. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.


## Unterstützung

Für Fragen oder Support, kontaktieren Sie uns über MQL5 private Nachricht.


Empfohlene Produkte
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Eldan
Danail Palhutev
Experten
Swing Trading Expert Advisor - ein zuverlässiges Werkzeug für den effizienten Markthandel. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Swing-Trading-Strategien auf den Finanzmärkten zu automatisieren. Er verwendet bewährte Indikatoren wie Moving Average (MA) und Average True Range (ATR), um die am besten geeigneten Ein- und Ausstiegspunkte zu ermitteln. So können Sie den aktuellen Marktbewegungen folgen und in Richtung des Trends handeln. Der Advisor arbeitet mit einem festen Volumen und verfü
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Zeitlich begrenztes Angebot: 50% Rabatt auf den Einführungspreis für einen Tag! Opal ist ein leistungsstarkes Tool, das modernste Algorithmen und KI-gesteuerte Berechnungen verwendet. Dieser vollautomatische EA umfasst die außergewöhnlichen Qualitäten, die wir mit dem opulenten Edelstein verbinden: richtige Entscheidungsfindung, Besonnenheit und starker Schutz. Das Kapital wird durch fortschrittliche Money-Management-Module, Filter, zweistufige Trailing-Stops und flexible Anpassungsmöglichke
VTech 3in1 Gold EA
Hasmukh B Kholia
Experten
VTech 3in1 EA - GOLD Edition ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Es kombiniert Grid-, Hedge- und Martingale-Strategien mit fortschrittlichen Filtern und intelligenten Kontrollfunktionen und bietet Ihnen eine starke Performance in trendigen, schwankenden und seitwärts tendierenden Goldmärkten. Hinweis: Dieser EA ist nur für den XAUUSD (Gold) konzipiert. Er funktioniert möglicherweise nicht mit anderen Instrumenten. Hauptmerkmale: 50 Buy +
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Experten
König Ruay Scalper GOLD Plus EA Der King Ruay Scalper GOLD Plus EA basiert auf einer echten Ausbruchsstrategie - keine KI, kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Er identifiziert wichtige Kauf- und Verkaufsniveaus und platziert dementsprechend Stop-Buy/Sell-Orders. Sobald eine Order ausgeführt wird, übernimmt die Scalper-Engine die effiziente Verwaltung der Position. Dieser EA ist vielseitig und arbeitet mit verschiedenen Paaren, einschließlich GOLD und mehr. Das Standard-Preset ist für GOL
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experten
Der Snake Sclaper EA ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine optimierte Breakout-Strategie verwendet. Für den Einstieg werden Stop-Orders verwendet, um die schnellstmögliche Ausführung zu gewährleisten. Der ausgelöste Trailing-Stop kann die Erträge schützen. Bitte testen Sie den EA zunächst in einem Demokonto. Wir empfehlen die Verwendung eines Brokers mit niedrigem Spread und eines VPS mit niedriger Latenzzeit. Dieser EA verwendet keine Grid- oder Martingale-Funktionalitäten ! Üb
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Princess of Milana MT5 — Automatisiertes Handelssystem Princess of Milana MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Princess of Milana MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: p
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Experten
NOVA EA   Es   ist ein       Vollautomatisches, zugängliches Indexsystem [DE40 / GER40]   mit offenen Optimierungsparametern und einem optionalen   Wiederherstellungsmechanismus. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 890 $   NOVA-FÜHRER Signale Rückerstattung der Maklerprovision Aktualisierungen Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Jede Posit
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
Uranus STO
Encho Enev
Experten
Der Uranus STO-Experte wurde auf der Grundlage einer tiefgreifenden mathematischen Analyse entwickelt, die die gängigen Indikatoren verwendet: Stochastik, WPR, ATR, RSI. Der Experte ist für den EURUSD-Handel optimiert . Der Experte analysiert vergangene Perioden und vergleicht sie mit der aktuellen Periode. Je nach Wahrscheinlichkeitsgrad und Marktverhalten platziert der Experte Orders auf Niveaus, die für das beste Ergebnis berechnet wurden. Die Strategie verfügt auch über ein Durchlässigkeits-
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension