GOLD Apex AI
- Experten
- Yusuke Matsuya
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 18 November 2025
- Aktivierungen: 10
(Regulärer Preis: $299 → Jetzt 70%OFF)
GOLD APEX AI ist ein gewinnoptimierter Expert Advisor
, der ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Um die Veröffentlichung zu feiern, ist er jetzt für nur $89 erhältlich .
Sobald das begrenzte Kontingent erreicht ist,
wird der Preis wieder auf den regulären $299.
GOLD APEX AI - Gewinnoptimierter Algorithmus für den XAUUSD
========================================
GOLD APEX AI ist ein gewinnorientierter Expert Advisor, der so entwickelt wurde, dass er
nur die günstigsten Momente auf dem schnellen, hochvolatilen Goldmarkt anvisiert.
Von April bis November 2025 lieferte er eine bemerkenswert gleichmäßige Aufwärtskurve,
wobei der Oktober mit PF 2,39 eine außergewöhnliche Performance zeigte.
Seine wahre Stärke ergibt sich aus der Kombination von:
-
Adaptive Risikokontrolle
-
Aufstockung
-
Trenderkennung
-
Volatilitätsabhängiges Verhalten
Alles vollautomatisch innerhalb einer präzisen Handelsmaschine.🚀 Hauptmerkmale - Fortschrittliches Gewinn- und Kapitalmanagement
✅ 1. Adaptive SL/TP (marktabhängige Risikokontrolle)
Der EA passt SL/TP automatisch auf der Grundlage der Echtzeit-Marktbedingungen an.
-
Stark tendierende oder sich schnell bewegende Märkte → fängt größere Gewinnabstände ein
-
Schwankende Märkte → minimiert unnötige Verluste
Diese Anpassungsfähigkeit führt zu einer stabilen und konsistenten langfristigen Aktienkurve.
✅ 2. Compounding-Modus für beschleunigtes Wachstum
Die Losgröße wird automatisch entsprechend dem Kontostand optimiert,
wodurch ein starkes Wachstumstempo erreicht wird, das beim Handel mit festen Losen nicht möglich ist.
🛡 3. Optionaler Trailing-Lock (KI-gestützter Gewinnschutz)
Benutzer können das Trailing frei ein- und ausschalten:
EIN:
Priorisiert den Kapitalschutz → ideal bei volatilen Bedingungen
AUS:
Maximiert PF → ideal für lange, saubere Trendläufe
✔ Trendmärkte neigen dazu, höhere PF mit Trailing OFF zu erzielen
✔ Volatile Märkte profitieren von Trailing ON für zusätzliche Sicherheit
Wählen Sie den optimalen Gewinnstil je nach Marktumfeld.
✅ 4. Kontrolle einer Position und Überwachung des Spreads
Verhindert Over-Trading durch Beschränkung der Ausführung auf die günstigsten Bedingungen.📈 Backtest-Ergebnisse (April-November 2025)
(Screenshot ①)
-
Gesamt-Nettogewinn: 310.701 USD
-
Gewinn-Faktor: 1,58
-
Erholungsfaktor: 6.79
-
Maximaler Drawdown: Ca. 21%
-
Abschlüsse: 236
Eine glatte, beständige Aufwärtskurve, die auch bei gelegentlichen Verlustphasen Gewinne aufbaut.🔥 Oktober Performance - PF 2.39
(Screenshot ②)
In aktiven Marktphasen entfaltet GOLD APEX AI sein volles Gewinnpotenzial.
PF 2.39 demonstriert die Fähigkeit des EA, aus starken Trendimpulsen Kapital zu schlagen.
Es werden nur die wichtigsten Parameter angezeigt.
Alle internen Entscheidungsprozesse werden von der KI-Engine vollständig automatisiert.
-
Einen auf Gold spezialisierten EA, der für konsistente Erträge ausgelegt ist
-
Starke Performance in Trendmärkten
-
Effizientes mittel- bis langfristiges Kontowachstum
-
Minimale Handelsverluste und präzise Ausführung
-
Paar: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Konto-Typ: Low-Spread ECN / Null-Konto
📌 Empfohlene Einstellungen (XAUUSD M5)
-
RisikoStopFaktor: 1.8~3.1
-
RisikoZielFaktor: 2,0~6,0
-
Nachlaufsperre: 1.8 / 1.0
-
Spread-Limit: 200~500 Punkte
-
Lots: 0.1〜3
-
Compounding: wahr
-
Aktiviertes dynamisches Locking: falsch
-
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Gold ist sehr volatil - richtiges Risikomanagement ist unerlässlich
Mit den wählbaren Trailing-Modi
können Sie je nach Marktbedingungen zwischen dem Profit-Max-Modus und dem Sicherheitsmodus wechseln.
Die kombinierte Kraft von
Compounding × Adaptive Risk × Selectable Trailing
sorgt für außergewöhnliches Wachstum in verschiedenen Marktumgebungen.