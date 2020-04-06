Single Sniper mz

“SINGLE SNIPER” EA 是一款功能强大的 MT4 平台剥头皮交易系统！





赢率高达 85-90% 左右！系统采用复利风险管理！





它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。

- 交易非常准确：大约 85-90%。

- 系统不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。

- 实施复利方法。

- 订单开仓传感器用于设置入场敏感度。

- EA 根据市场波动自动设置动态 SL。

- 不进行周末交易。

- 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。

- 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。

- 推荐货币对为 GBPAUD 和 GBPCAD。

- 内置 SPREAD 显示。

- 操作时间：EA 根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在操作时间内没有打开订单 - 这意味着图表上没有可用的入场信号 - 不要忘记这个 EA 是狙击交易系统。

- 时间范围：仅 M15。





如何安装 EA：

- 系统需要具有窄点差（原始点差或 ECN）的 MT4 账户。

- 打开 GBPCAD 和 GBPAUD 图表。

- 在每个图表上选择 M15 时间范围。

- 将 EA 附加到每个图表。

- 在每个图表上将“Set_file”应用于 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并让 PC 运行（或仅使用 VPS）。





重要！！！ 为了使交易系统发挥最佳性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）。如果您的经纪商服务器有不同的 GMT 时区 - 则需要更改 EA 时间设置 - 只需向我发送有关该信息（以检查您的经纪商时区） - 我将帮助检查并在必要时提供相关的 Set_file。

- 点差和经纪商：选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）以获得最佳性能非常重要。