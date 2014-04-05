CCI with Dynamic OSB zones MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator „CCI mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT5, ohne Repainting.
– Der Commodity Channel Index (CCI) eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kaufpositionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen in Richtung des Haupttrends.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren.
– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.
– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der blauen Linie.
– Der CCI-Oszillator misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.
– Mit Alarmen für PC und Mobilgeräte.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.