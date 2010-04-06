Single Sniper mz
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 25.15
- Aggiornato: 4 gennaio 2025
- Attivazioni: 10
"SINGLE SNIPER" EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4!
L'High Win Ratio è di circa l'85-90%! Il sistema utilizza la gestione del rischio di interesse composto!
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
- Usa Set_file dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare la versione 25.15 dell'EA.
- Le negoziazioni sono molto accurate: circa l'85-90%.
- Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione dell'account.
- Implementato il metodo di interesse composto.
- Sensore di apertura degli ordini per l'impostazione della sensibilità delle voci.
- L'EA imposta automaticamente SL dinamici in base alla volatilità del mercato.
- Nessun trading durante il fine settimana.
- Filtro del tempo operativo preciso con accuratezza di 1 minuto.
- Leva dell'account: da 1:30 a 1:2000.
- Le coppie consigliate sono GBPAUD e GBPCAD.
- EA è pronto all'uso appena uscito dalla scatola - il Set_file corrispondente è disponibile nella sezione "Commenti".
- Display SPREAD integrato.
- Tempo di funzionamento: EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading degli Stati Uniti fino alla metà della sessione asiatica in base al filtro temporale nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante il tempo di funzionamento, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico: non dimenticare che questo EA sta prendendo di mira il sistema di trading.
- Intervallo di tempo: solo M15.
Come installare EA:
- Il sistema richiede un account MT4 con spread ristretti (spread grezzo o ECN).
- Apri i grafici GBPCAD e GBPAUD.
- Seleziona l'intervallo di tempo M15 su ogni grafico.
- Allega EA a ogni grafico.
- Applica "Set_file" a EA su ogni grafico (ottieni Set_file dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag = true.
- Il robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione (o semplicemente utilizzare VPS).
IMPORTANTE!!! Per le migliori prestazioni del sistema di trading, segui le raccomandazioni di seguito:
- ORARIO DI LAVORO: si consiglia vivamente di utilizzare MT4 dove Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni dell'ora EA: inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per controllare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e fornirò il Set_file correlato, se necessario.
- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un account con spread ridotti (spread grezzo o ECN) per le migliori prestazioni.