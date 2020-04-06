Single Sniper mz

"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4!





A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos!





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA.

- As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%.

- O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próprio para proteção da conta.

- Implementação do método dos juros compostos.

- Sensor de abertura de encomendas para configuração da sensibilidade das entradas.

- EA define SL dinâmico automaticamente em função da volatilidade do mercado.

- Não durante as negociações de fim de semana.

- Filtro de tempo de funcionamento preciso com precisão de 1 minuto.

- Alavancagem de conta: de 1:30 a 1:2000.

- Os pares recomendados são GBPAUD e GBPCAD.

- Visor SPREAD integrado.

- Tempo de operação: a EA está à procura de oportunidades de entrada desde o final da sessão de negociação dos EUA até ao meio da sessão da Ásia, de acordo com o filtro de tempo nas definições. Se o sistema não abriu ordens durante o tempo de operação - significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico - não se esqueça que este EA está a atacar o sistema de negociação.

- Prazo: apenas M15.





Como instalar o EA:

- O sistema requer uma conta MT4 com spreads estreitos (spread bruto ou ECN).

- Abra os gráficos GBPCAD e GBPAUD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexar o EA a cada gráfico.

- Aplique "Set_file" ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- O Robot está a fazer tudo automaticamente - basta instalar no MT4 e deixar o PC a funcionar (ou apenas usar o VPS).





IMPORTANTE!!! Para um melhor desempenho do sistema de trading siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE TRABALHO: É altamente recomendável utilizar MT4 em que Market_watch = GMT+2 (no período padrão) e GMT+3 (no período de horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente - será necessário alterar as definições de horário do EA - basta enviar-me uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora) - ajudarei a verificar isso e fornecerei o Set_file relacionado, se necessário.

- SPREAD e BROKER: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (spread bruto ou ECN) para um melhor desempenho.