Single Sniper mz

"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4!

A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos!

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA.
- As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%.
- O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próprio para proteção da conta.
- Implementação do método dos juros compostos.
- Sensor de abertura de encomendas para configuração da sensibilidade das entradas.
- EA define SL dinâmico automaticamente em função da volatilidade do mercado.
- Não durante as negociações de fim de semana.
- Filtro de tempo de funcionamento preciso com precisão de 1 minuto.
- Alavancagem de conta: de 1:30 a 1:2000.
- Os pares recomendados são GBPAUD e GBPCAD.
- Visor SPREAD integrado.
- Tempo de operação: a EA está à procura de oportunidades de entrada desde o final da sessão de negociação dos EUA até ao meio da sessão da Ásia, de acordo com o filtro de tempo nas definições. Se o sistema não abriu ordens durante o tempo de operação - significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico - não se esqueça que este EA está a atacar o sistema de negociação.
- Prazo: apenas M15.

Como instalar o EA:
- O sistema requer uma conta MT4 com spreads estreitos (spread bruto ou ECN).
- Abra os gráficos GBPCAD e GBPAUD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexar o EA a cada gráfico.
- Aplique "Set_file" ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.
- O Robot está a fazer tudo automaticamente - basta instalar no MT4 e deixar o PC a funcionar (ou apenas usar o VPS).

IMPORTANTE!!! Para um melhor desempenho do sistema de trading siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE TRABALHO: É altamente recomendável utilizar MT4 em que Market_watch = GMT+2 (no período padrão) e GMT+3 (no período de horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente - será necessário alterar as definições de horário do EA - basta enviar-me uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora) - ajudarei a verificar isso e fornecerei o Set_file relacionado, se necessário.
- SPREAD e BROKER: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (spread bruto ou ECN) para um melhor desempenho.
Os compradores deste produto também adquirem
