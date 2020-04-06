Single Sniper mz

Советник "SINGLE SNIPER" — это мощная скальпинговая торговая система для платформы MT4!

Высокий процент выигрышей — около 85–90%! Система использует управление рисками с помощью сложных процентов!

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите EA set_file
- Сделки очень точны: около 85–90%.
- Система НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для защиты счета.
- Реализован метод сложных процентов.
- Датчик открытия ордеров для настройки чувствительности входов.
- Советник автоматически устанавливает динамический SL в зависимости от волатильности рынка.
- Нет торговли через выходные.
- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Кредитное плечо счета: от 1:30 до 1:2000.
- Рекомендуемые пары: GBPAUD и GBPCAD.
- Встроенный дисплей SPREAD.
- Время работы: EA ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии в соответствии с временным фильтром в настройках. Если система не открывала ордера во время работы - это значит, что на графике не было доступных сигналов входа - не забывайте, что этот EA - снайперская торговая система.
- Таймфрейм: только M15.

Как установить EA:
- Для системы требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw spread или ECN).
- Откройте графики GBPCAD и GBPAUD.
- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.
- Прикрепите EA к каждому графику.
- Примените "Set_file" к EA на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это установить его на MT4 и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).

ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если сервер вашего брокера имеет другой часовой пояс GMT, необходимо будет сместить настройки времени EA — просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) — я помогу это проверить и предоставлю соответствующий Set_file при необходимости.
- СПРЕД и БРОКЕР: Для лучшей производительности очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN).
