Single Sniper mz
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 25.15
- アップデート済み: 4 1月 2025
- アクティベーション: 9
「SINGLE SNIPER」EAは、MT4プラットフォーム用の強力なスキャルピング取引システムです！
勝率は約85～90%です！システムは複利リスク管理を使用しています！
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
テストと取引にはSet_fileを使用します: EA set_fileをダウンロード
- 取引は非常に正確です：約85～90%。
- システムは、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法を使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自のSLがあります。
- 複利メソッドを実装しました。
- エントリー感度設定用の注文オープニングセンサー。
- EAは、市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。
- 週末の取引はありません。
- 1分精度の正確な動作時間フィルター。
- アカウントのレバレッジ：1：30～1：2000。
- 推奨ペアは、GBPAUDとGBPCADです。
- スプレッド表示が組み込まれています。
- 動作時間: EA は、設定の時間フィルターに従って、米国取引セッションの終了からアジア セッションの途中までエントリー チャンスを探しています。システムが動作時間中に注文を開かなかった場合は、チャート上にエントリー シグナルがなかったことを意味します - この EA はスナイピング トレーディング システムであることを忘れないでください。
- 時間枠: M15 のみ。
EA のインストール方法:
- システムには、スプレッドが狭い MT4 アカウント (Raw スプレッドまたは ECN) が必要です。
- GBPCAD および GBPAUD チャートを開きます。
- 各チャートで M15 時間枠を選択します。
- 各チャートに EA を添付します。
- 各チャートで EA に「Set_file」を適用します 。パラメータ Trading_Flag = true であることを確認してください。
- ロボットがすべてを自動的に実行します - 必要なのは、MT4 にインストールして PC を実行したままにしておくことだけです (または VPS を使用するだけです)。
重要!!!取引システムの最高のパフォーマンスを得るには、以下の推奨事項に従ってください。
- 営業時間: Market_watch = GMT+2 (標準時間) および GMT+3 (夏時間) の MT4 を使用することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーの GMT タイムゾーンが異なる場合は、EA の時間設定をシフトする必要があります。そのことについて私にメッセージを送ってください (ブローカーのタイムゾーンを確認するため)。確認をお手伝いし、必要に応じて関連する Set_file を提供します。
- スプレッドとブローカー: 最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドが狭いアカウント (Raw スプレッドまたは ECN) を選択することが非常に重要です。