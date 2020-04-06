「SINGLE SNIPER」EAは、MT4プラットフォーム用の強力なスキャルピング取引システムです！





勝率は約85～90%です！システムは複利リスク管理を使用しています！





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

- 取引は非常に正確です：約85～90%。

- システムは、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法を使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自のSLがあります。

- 複利メソッドを実装しました。

- エントリー感度設定用の注文オープニングセンサー。

- EAは、市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。

- 週末の取引はありません。

- 1分精度の正確な動作時間フィルター。

- アカウントのレバレッジ：1：30～1：2000。

- 推奨ペアは、GBPAUDとGBPCADです。

- スプレッド表示が組み込まれています。

- 動作時間: EA は、設定の時間フィルターに従って、米国取引セッションの終了からアジア セッションの途中までエントリー チャンスを探しています。システムが動作時間中に注文を開かなかった場合は、チャート上にエントリー シグナルがなかったことを意味します - この EA はスナイピング トレーディング システムであることを忘れないでください。

- 時間枠: M15 のみ。





EA のインストール方法:

- システムには、スプレッドが狭い MT4 アカウント (Raw スプレッドまたは ECN) が必要です。

- GBPCAD および GBPAUD チャートを開きます。

- 各チャートで M15 時間枠を選択します。

- 各チャートに EA を添付します。

- 各チャートで EA に「Set_file」を適用します 。パラメータ Trading_Flag = true であることを確認してください。

- ロボットがすべてを自動的に実行します - 必要なのは、MT4 にインストールして PC を実行したままにしておくことだけです (または VPS を使用するだけです)。





重要!!! 取引システムの最高のパフォーマンスを得るには、以下の推奨事項に従ってください。

- 営業時間: Market_watch = GMT+2 (標準時間) および GMT+3 (夏時間) の MT4 を使用することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーの GMT タイムゾーンが異なる場合は、EA の時間設定をシフトする必要があります。そのことについて私にメッセージを送ってください (ブローカーのタイムゾーンを確認するため)。確認をお手伝いし、必要に応じて関連する Set_file を提供します。

- スプレッドとブローカー: 最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドが狭いアカウント (Raw スプレッドまたは ECN) を選択することが非常に重要です。