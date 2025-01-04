Single Sniper mz

"SINGLE SNIPER" EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4 !





Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système utilise la gestion des risques à intérêts composés !





Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5.





- Utilisez Set_file de la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA.

- Les transactions sont très précises : environ 85-90 %.

- Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.

- Méthode d'intérêt composé implémentée.

- Capteur d'ouverture des ordres pour la configuration de la sensibilité des entrées.

- L'EA définit automatiquement le SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.

- Pas de trading pendant le week-end.

- Filtre de temps de fonctionnement précis avec une précision de 1 minute.

- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.

- Les paires recommandées sont GBPAUD et GBPCAD.

- EA est prêt à fonctionner dès sa sortie de la boîte - le Set_file correspondant est disponible dans la section "Commentaires".

- Affichage SPREAD intégré.

- Temps de fonctionnement : EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la session de trading américaine jusqu'au milieu de la session asiatique en fonction du filtre temporel dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant le temps de fonctionnement - cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique - n'oubliez pas que cet EA est un système de trading de sniping.

- Période : uniquement M15.





Comment installer EA :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques GBPCAD et GBPAUD.

- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.

- Attachez EA à chaque graphique.

- Appliquez "Set_file" à EA sur chaque graphique (obtenez Set_file dans la section "Commentaires" de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.

- Le robot fait tout automatiquement - tout ce dont vous avez besoin est de l'installer sur MT4 et de laisser le PC fonctionner (ou simplement d'utiliser VPS).





IMPORTANT !!! Pour une performance optimale du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_watch = GMT+2 (en période d'heure normale) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier) - Je vous aiderai à vérifier cela et fournirai le fichier Set_file associé si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour une performance optimale.