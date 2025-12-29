KalenderKategorien

China, Industriegewinne seit Jahresbeginn (Year to Date, YTD) y/y (China Industrial Profit Year to Date y/y)

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Nationales Amt für Statistik (National Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 0.1%
1.9%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Der Industriegewinn YTD y/y spiegelt die prozentuale Veränderung der Einkommen der chinesischen Industrieunternehmen abzüglich ihrer Ausgaben vom Beginn des Kalenderjahres bis zum aktuellen Datum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres wider. Höhere als erwartete Werte können die Yuan-Kurse positiv beeinflussen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
0.1%
1.9%
Okt 2025
1.9%
3.2%
Sep 2025
3.2%
0.9%
Aug 2025
0.9%
-1.7%
Jul 2025
-1.7%
-1.8%
Jun 2025
-1.8%
-1.1%
Mai 2025
-1.1%
1.4%
Apr 2025
1.4%
0.8%
Mär 2025
0.8%
-0.3%
Feb 2025
-0.3%
-3.3%
Dez 2024
-3.3%
-4.7%
Nov 2024
-4.7%
-4.3%
Okt 2024
-4.3%
-3.5%
Sep 2024
-3.5%
0.5%
Aug 2024
0.5%
3.6%
Jul 2024
3.6%
3.5%
Jun 2024
3.5%
3.4%
Mai 2024
3.4%
4.3%
Apr 2024
4.3%
4.3%
Mär 2024
4.3%
10.2%
Feb 2024
10.2%
-2.3%
Dez 2023
-2.3%
-4.4%
Nov 2023
-4.4%
-7.8%
Okt 2023
-7.8%
-9.0%
Sep 2023
-9.0%
-11.7%
Aug 2023
-11.7%
-15.5%
Jul 2023
-15.5%
-16.8%
Jun 2023
-16.8%
-18.8%
Mai 2023
-18.8%
-20.6%
Apr 2023
-20.6%
-21.4%
Mär 2023
-21.4%
-22.9%
Feb 2023
-22.9%
-4.0%
Dez 2022
-4.0%
-3.6%
Nov 2022
-3.6%
-3.0%
Okt 2022
-3.0%
-2.3%
Sep 2022
-2.3%
-2.1%
Aug 2022
-2.1%
-1.1%
Jul 2022
-1.1%
1.0%
Jun 2022
1.0%
1.0%
Mai 2022
1.0%
3.5%
Apr 2022
3.5%
8.5%
Mär 2022
8.5%
5.0%
Feb 2022
5.0%
34.3%
Dez 2021
34.3%
38.0%
Nov 2021
38.0%
42.2%
Okt 2021
42.2%
44.7%
Sep 2021
44.7%
49.5%
Aug 2021
49.5%
57.3%
Jul 2021
57.3%
66.9%
Jun 2021
66.9%
83.4%
12
