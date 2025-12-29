Wirtschaftskalender
China, Industrieproduktion seit Jahresbeginn (Year to Date, YTD) y/y (China Industrial Production Year to Date y/y)
|Mittel
|6.0%
|
6.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die chinesische Industrieproduktion YTD y/y spiegelt die Wachstumsrate der Wertschöpfung von Industrieprodukten wider, die vom Beginn des Kalenderjahres bis zum aktuellen Datum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres hergestellt wurden. Der Indikator spiegelt Daten aus einer Umfrage unter Großunternehmen mit einem Jahreseinkommen von nicht weniger als 20 Millionen Yuan wider. Das Wachstum der Industrieproduktion wirkt sich positiv auf das nationale BIP aus. Daher kann ein Werteanstieg als positiv für die Yuan-Kurse angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China, Industrieproduktion seit Jahresbeginn (Year to Date, YTD) y/y (China Industrial Production Year to Date y/y)".
