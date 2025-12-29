KalenderKategorien

China Einzelhandelsumsätze y/y (China Retail Sales y/y)

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Nationales Amt für Statistik (National Bureau of Statistics)
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 1.3% 2.7%
2.9%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Chinas Einzelhandelsumsätze (Retail Sales) y/y zeigt die Veränderungen in der Menge der im jeweiligen Monat verkauften Handelswaren im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Der allgemeine Einzelhandelsumsatz umfasst alle Sektoren der Volkswirtschaft und den Transfer von Waren zwischen Einzelhandelsgeschäften und Verbrauchern. Die Berechnung des Einzelhandelsumsatzes beinhaltet:

  • tägliche Waren, die an Land und Stadtbewohner verkauft werden, sowie Bau- und Dekorationsmaterial;
  • Büromaschinen und Schreibwaren, Lebensmittel und Brennstoffe, die von Unternehmen für ihre Mitarbeiter gekauft wurden (nicht für den Wiederverkauf);
  • Konsumgüter, die an Ausländer und Einwohner von Taiwan, Macao und Hongkong während ihres Aufenthaltes auf dem chinesischen Festland verkauft werden;
  • Mediziner und medizinische Geräte (sowohl chinesische als auch ausländische), die von chinesischen Einwohnern gekauft wurden;
  • Bücher, Printmedien, Sammelmarken, Notizbücher und andere Schreibwaren, die von Druckereien verkauft werden;
  • Konsumgüter, die in Gebrauchtwarenläden weiterverkauft werden;
  • Waren, die von Landwirten an nichtlandwirtschaftliche Gebiete und andere soziale Gruppen verkauft werden.

Nicht in die Berechnung einbezogen sind Rohstoffe, Brennstoffe und Ausrüstungen, die an Unternehmen für den Produktionszyklus verkauft werden; Waren, die zum Wiederverkauf gekauft werden; Briefmarken, die in Postämtern verkauft werden; landwirtschaftliche Erzeugnisse, die an Landwirte verkauft werden. Auch der Online-Verkauf von virtuellen Produkten und Dienstleistungen ist in der Berechnung nicht enthalten.

Der Indikator basiert auf Daten aus einer Umfrage bei großen Unternehmen mit einem Jahreseinkommen von nicht weniger als 20 Millionen Yuan und deren Niederlassungen.

Die Daten über die Einzelhandelsumsätze ermöglichen die Bewertung der Intensität der nationalen Handelsströme und der Verbraucherausgaben. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze kann als positiv für den Yuan angesehen werden.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
1.3%
2.7%
2.9%
Okt 2025
2.9%
3.7%
3.0%
Sep 2025
3.0%
3.8%
3.4%
Aug 2025
3.4%
3.9%
3.7%
Jul 2025
3.7%
4.0%
4.8%
Jun 2025
4.8%
4.2%
6.4%
Mai 2025
6.4%
4.0%
5.1%
Apr 2025
5.1%
4.2%
5.9%
Mär 2025
5.9%
4.1%
4.0%
Feb 2025
4.0%
2.2%
3.7%
Dez 2024
3.7%
3.5%
3.0%
Nov 2024
3.0%
4.8%
4.8%
Okt 2024
4.8%
2.8%
3.2%
Sep 2024
3.2%
3.7%
2.1%
Aug 2024
2.1%
4.4%
2.7%
Jul 2024
2.7%
5.1%
2.0%
Jun 2024
2.0%
8.5%
3.7%
Mai 2024
3.7%
2.1%
2.3%
Apr 2024
2.3%
-1.1%
3.1%
Mär 2024
3.1%
6.3%
5.5%
Feb 2024
5.5%
3.8%
7.4%
Dez 2023
7.4%
5.2%
10.1%
Nov 2023
10.1%
6.5%
7.6%
Okt 2023
7.6%
5.0%
5.5%
Sep 2023
5.5%
3.5%
4.6%
Aug 2023
4.6%
2.8%
2.5%
Jul 2023
2.5%
7.8%
3.1%
Jun 2023
3.1%
15.4%
12.7%
Mai 2023
12.7%
14.5%
18.4%
Apr 2023
18.4%
7.0%
10.6%
Mär 2023
10.6%
0.8%
3.5%
Feb 2023
3.5%
-3.8%
-1.8%
Dez 2022
-1.8%
-3.2%
-5.9%
Nov 2022
-5.9%
1.0%
-0.5%
Okt 2022
-0.5%
3.9%
2.5%
Sep 2022
2.5%
4.0%
5.4%
Aug 2022
5.4%
2.9%
2.7%
Jul 2022
2.7%
-1.8%
3.1%
Jun 2022
3.1%
-8.8%
-6.7%
Mai 2022
-6.7%
-7.2%
-11.1%
Apr 2022
-11.1%
1.6%
-3.5%
Mär 2022
-3.5%
4.1%
6.7%
Feb 2022
6.7%
2.8%
1.7%
Dez 2021
1.7%
4.3%
3.9%
Nov 2021
3.9%
4.6%
4.9%
Okt 2021
4.9%
3.4%
4.4%
Sep 2021
4.4%
5.4%
2.5%
Aug 2021
2.5%
10.2%
8.5%
Jul 2021
8.5%
12.2%
12.1%
Jun 2021
12.1%
14.9%
12.4%
1234
