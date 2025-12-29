Chinas Einzelhandelsumsätze (Retail Sales) y/y zeigt die Veränderungen in der Menge der im jeweiligen Monat verkauften Handelswaren im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Der allgemeine Einzelhandelsumsatz umfasst alle Sektoren der Volkswirtschaft und den Transfer von Waren zwischen Einzelhandelsgeschäften und Verbrauchern. Die Berechnung des Einzelhandelsumsatzes beinhaltet:

tägliche Waren, die an Land und Stadtbewohner verkauft werden, sowie Bau- und Dekorationsmaterial;

Büromaschinen und Schreibwaren, Lebensmittel und Brennstoffe, die von Unternehmen für ihre Mitarbeiter gekauft wurden (nicht für den Wiederverkauf);

Konsumgüter, die an Ausländer und Einwohner von Taiwan, Macao und Hongkong während ihres Aufenthaltes auf dem chinesischen Festland verkauft werden;

Mediziner und medizinische Geräte (sowohl chinesische als auch ausländische), die von chinesischen Einwohnern gekauft wurden;

Bücher, Printmedien, Sammelmarken, Notizbücher und andere Schreibwaren, die von Druckereien verkauft werden;

Konsumgüter, die in Gebrauchtwarenläden weiterverkauft werden;

Waren, die von Landwirten an nichtlandwirtschaftliche Gebiete und andere soziale Gruppen verkauft werden.

Nicht in die Berechnung einbezogen sind Rohstoffe, Brennstoffe und Ausrüstungen, die an Unternehmen für den Produktionszyklus verkauft werden; Waren, die zum Wiederverkauf gekauft werden; Briefmarken, die in Postämtern verkauft werden; landwirtschaftliche Erzeugnisse, die an Landwirte verkauft werden. Auch der Online-Verkauf von virtuellen Produkten und Dienstleistungen ist in der Berechnung nicht enthalten.

Der Indikator basiert auf Daten aus einer Umfrage bei großen Unternehmen mit einem Jahreseinkommen von nicht weniger als 20 Millionen Yuan und deren Niederlassungen.

Die Daten über die Einzelhandelsumsätze ermöglichen die Bewertung der Intensität der nationalen Handelsströme und der Verbraucherausgaben. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze kann als positiv für den Yuan angesehen werden.

