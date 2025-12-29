Wirtschaftskalender
China, Ausländischen Direktinvestitionen seit Jahresbeginn y/y (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)
|Niedrig
|-7.5%
|-10.1%
|
-10.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-9.4%
|
-7.5%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator "Ausländische Direktinvestitionen YTD y/y" spiegelt eine Veränderung der ausländischen Investitionen in die chinesische Wirtschaft seit Beginn des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wider. Die Daten werden vom Handelsministerium der Volksrepublik China veröffentlicht.
China ist eine der führenden Volkswirtschaften der Welt, die ausländische Investitionen anzieht. Derzeit gibt es einen Trend, dass Investoren von arbeitsintensiven Industrien auf Dienstleistungen und Hightech-Industrien umsteigen. Die chinesische Regierung hat die Bedeutung ausländischer Investitionen erkannt und führt Reformen durch, um die Verfahren zu rationalisieren, die Transparenz zu erhöhen und die Investoren zu schützen.
Chinas Wirtschaft zieht Investitionen aus mehr als 200 Ländern an. Die Mehrheit aller ausländischen Investoren in die chinesische Wirtschaft sind ethnische Chinesen, die im Ausland leben.
Die Dynamik der Direktinvestitionen spiegelt die Attraktivität der Wirtschaft des Landes wider. Das Investitionswachstum ist ein günstiger Faktor für die Entwicklung der Wirtschaft und kann als positiv für die Notierungen des chinesischen Yuan angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China, Ausländischen Direktinvestitionen seit Jahresbeginn y/y (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
