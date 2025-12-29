KalenderKategorien

China, Ausländischen Direktinvestitionen seit Jahresbeginn y/y (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Handelsministerium (Ministry of Commerce)
Sektor:
Geld
Niedrig -7.5% -10.1%
-10.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-9.4%
-7.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Indikator "Ausländische Direktinvestitionen YTD y/y" spiegelt eine Veränderung der ausländischen Investitionen in die chinesische Wirtschaft seit Beginn des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wider. Die Daten werden vom Handelsministerium der Volksrepublik China veröffentlicht.

China ist eine der führenden Volkswirtschaften der Welt, die ausländische Investitionen anzieht. Derzeit gibt es einen Trend, dass Investoren von arbeitsintensiven Industrien auf Dienstleistungen und Hightech-Industrien umsteigen. Die chinesische Regierung hat die Bedeutung ausländischer Investitionen erkannt und führt Reformen durch, um die Verfahren zu rationalisieren, die Transparenz zu erhöhen und die Investoren zu schützen.

Chinas Wirtschaft zieht Investitionen aus mehr als 200 Ländern an. Die Mehrheit aller ausländischen Investoren in die chinesische Wirtschaft sind ethnische Chinesen, die im Ausland leben.

Die Dynamik der Direktinvestitionen spiegelt die Attraktivität der Wirtschaft des Landes wider. Das Investitionswachstum ist ein günstiger Faktor für die Entwicklung der Wirtschaft und kann als positiv für die Notierungen des chinesischen Yuan angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China, Ausländischen Direktinvestitionen seit Jahresbeginn y/y (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-7.5%
-10.1%
-10.3%
Okt 2025
-10.3%
-9.7%
-10.4%
Sep 2025
-10.4%
-12.7%
Aug 2025
-12.7%
-8.4%
-13.4%
Jul 2025
-13.4%
-15.2%
Jun 2025
-15.2%
-7.2%
-13.2%
Mai 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
Apr 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
Mär 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
Feb 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
Jan 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
Dez 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
Nov 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
Okt 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
Sep 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
Aug 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
Jul 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
Jun 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
Mai 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
Apr 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
Mär 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
Feb 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
Jan 2024
-11.7%
-8.0%
Dez 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
Nov 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
Okt 2023
-9.4%
-8.4%
Sep 2023
-8.4%
-5.1%
Aug 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
Jul 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
Jun 2023
3.8%
4.3%
0.1%
Mai 2023
0.1%
6.7%
8.5%
Apr 2023
8.5%
5.5%
4.9%
Mär 2023
4.9%
6.2%
6.1%
Feb 2023
6.1%
6.3%
6.3%
Jan 2023
6.3%
8.1%
6.3%
Dez 2022
6.3%
12.2%
9.9%
Nov 2022
9.9%
15.1%
14.4%
Okt 2022
14.4%
16.2%
15.6%
Sep 2022
15.6%
17.1%
16.4%
Aug 2022
16.4%
17.6%
17.3%
Jul 2022
17.3%
17.6%
17.4%
Jun 2022
17.4%
19.2%
17.3%
Mai 2022
17.3%
23.6%
20.5%
Apr 2022
20.5%
32.9%
25.6%
Mär 2022
25.6%
50.9%
37.9%
Feb 2022
37.9%
2.8%
11.6%
Jan 2022
11.6%
6.0%
14.9%
Dez 2021
14.9%
14.0%
15.9%
Nov 2021
15.9%
23.3%
17.8%
Okt 2021
17.8%
27.1%
19.6%
1234
