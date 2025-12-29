KalenderKategorien

Die Nationalbank von China (People's Bank of China, PBC) Wachstum ausstehender Kredite y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
The People's Bank of China
Sektor:
Geld
Niedrig N/D 6.4%
6.5%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
6.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
People's Bank of China Wachstum ausstehender Kredite y/y spiegelt eine Veränderung in der Höhe der von chinesischen Banken an Privatpersonen und Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Statistiken werden monatlich von PBC erhoben und veröffentlicht.

Das Kreditvolumen ist eng mit der nationalen Konsumtätigkeit korreliert, so dass der Indikator Neue Kredite von Analysten und Ökonomen genau beobachtet wird. Im Allgemeinen ist das Wachstum in der Höhe der neuen Kredite günstig für die Volkswirtschaft, da es den privaten Konsum (mit Krediten an Privatpersonen) und die Unternehmensentwicklung (gewerbliche Kredite) erhöht.

Das Wachstum in der Höhe der Kredite erhöht die Geldmenge im Umlauf und fördert die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird das Indexwachstum oft als positiv für den Yuan angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Die Nationalbank von China (People's Bank of China, PBC) Wachstum ausstehender Kredite y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
6.4%
6.5%
Okt 2025
6.5%
6.5%
6.6%
Sep 2025
6.6%
6.8%
Aug 2025
6.8%
6.9%
6.9%
Jul 2025
6.9%
7.0%
7.1%
Jun 2025
7.1%
7.0%
7.1%
Mai 2025
7.1%
7.1%
7.2%
Apr 2025
7.2%
7.2%
7.4%
Mär 2025
7.4%
7.2%
7.3%
Feb 2025
7.3%
7.4%
7.5%
Jan 2025
7.5%
7.4%
7.6%
Dez 2024
7.6%
7.5%
7.7%
Nov 2024
7.7%
7.7%
8.0%
Okt 2024
8.0%
8.0%
8.1%
Sep 2024
8.1%
8.2%
8.5%
Aug 2024
8.5%
8.1%
8.7%
Jul 2024
8.7%
8.7%
8.8%
Jun 2024
8.8%
9.4%
9.3%
Mai 2024
9.3%
9.5%
9.6%
Apr 2024
9.6%
9.4%
9.6%
Mär 2024
9.6%
9.9%
10.1%
Feb 2024
10.1%
10.2%
10.4%
Jan 2024
10.4%
10.4%
10.6%
Dez 2023
10.6%
10.5%
10.8%
Nov 2023
10.8%
10.9%
10.9%
Okt 2023
10.9%
11.0%
10.9%
Sep 2023
10.9%
11.1%
11.1%
Aug 2023
11.1%
11.2%
11.1%
Jul 2023
11.1%
11.3%
11.3%
Jun 2023
11.3%
11.6%
11.4%
Mai 2023
11.4%
11.8%
11.8%
Apr 2023
11.8%
11.7%
11.8%
Mär 2023
11.8%
11.4%
11.6%
Feb 2023
11.6%
11.2%
11.3%
Jan 2023
11.3%
11.0%
11.1%
Dez 2022
11.1%
11.0%
11.0%
Nov 2022
11.0%
11.1%
11.1%
Okt 2022
11.1%
11.0%
11.2%
Sep 2022
11.2%
10.9%
10.9%
Aug 2022
10.9%
11.1%
11.0%
Jul 2022
11.0%
11.4%
11.2%
Jun 2022
11.2%
10.9%
11.0%
Mai 2022
11.0%
11.1%
10.9%
Apr 2022
10.9%
11.3%
11.4%
Mär 2022
11.4%
11.3%
11.4%
Feb 2022
11.4%
11.4%
11.5%
Jan 2022
11.5%
11.4%
11.6%
Dez 2021
11.6%
11.6%
11.7%
Nov 2021
11.7%
11.8%
11.9%
Okt 2021
11.9%
11.7%
11.9%
123
