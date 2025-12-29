People's Bank of China Wachstum ausstehender Kredite y/y spiegelt eine Veränderung in der Höhe der von chinesischen Banken an Privatpersonen und Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Statistiken werden monatlich von PBC erhoben und veröffentlicht.

Das Kreditvolumen ist eng mit der nationalen Konsumtätigkeit korreliert, so dass der Indikator Neue Kredite von Analysten und Ökonomen genau beobachtet wird. Im Allgemeinen ist das Wachstum in der Höhe der neuen Kredite günstig für die Volkswirtschaft, da es den privaten Konsum (mit Krediten an Privatpersonen) und die Unternehmensentwicklung (gewerbliche Kredite) erhöht.

Das Wachstum in der Höhe der Kredite erhöht die Geldmenge im Umlauf und fördert die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird das Indexwachstum oft als positiv für den Yuan angesehen.

