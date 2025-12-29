Wirtschaftskalender
Die Nationalbank von China (People's Bank of China, PBC) Wachstum ausstehender Kredite y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)
|Niedrig
|N/D
|6.4%
|
6.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|6.4%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
People's Bank of China Wachstum ausstehender Kredite y/y spiegelt eine Veränderung in der Höhe der von chinesischen Banken an Privatpersonen und Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Statistiken werden monatlich von PBC erhoben und veröffentlicht.
Das Kreditvolumen ist eng mit der nationalen Konsumtätigkeit korreliert, so dass der Indikator Neue Kredite von Analysten und Ökonomen genau beobachtet wird. Im Allgemeinen ist das Wachstum in der Höhe der neuen Kredite günstig für die Volkswirtschaft, da es den privaten Konsum (mit Krediten an Privatpersonen) und die Unternehmensentwicklung (gewerbliche Kredite) erhöht.
Das Wachstum in der Höhe der Kredite erhöht die Geldmenge im Umlauf und fördert die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird das Indexwachstum oft als positiv für den Yuan angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Die Nationalbank von China (People's Bank of China, PBC) Wachstum ausstehender Kredite y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
