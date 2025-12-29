China Industrieproduktion y/y spiegelt die Wachstumsrate der Wertschöpfung der im jeweiligen Monat hergestellten Industrieprodukte im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Indikator wird auch als Output-Wachstumsrate bezeichnet.

Die folgenden Komponenten werden für die Bewertung der industriellen Produktion verwendet:

Verkaufsquote (das Verhältnis zwischen verkauften und hergestellten Produkten);

Versorgungskosten exportieren (diese Komponente bezieht sich auf die Exporte);

Tägliche Produktion;

Jährliche Wachstumsrate der Produktion.

Die Berechnung basiert auf Daten von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 20 Mio. Yuan. Die Unternehmen sind in geografische Regionen und Branchen unterteilt. Die drei Hauptbranchen der chinesischen Industrie sind der Bergbau, das verarbeitende Gewerbe und die Energiewirtschaft.

Der Indikator wird für die Bewertung des aktuellen Produktionszustandes und der kurzfristigen Aussichten sowie für die Analyse der Größenordnung der wirtschaftlichen Expansion verwendet. Die Produktion bleibt der größte Teil des chinesischen Exports, daher wird der Indikator von der chinesischen Regierung bei der Entwicklung und Anpassung der nationalen Wirtschaftspolitik verwendet.

Das Wachstum der Industrieproduktion deutet auf einen Anstieg der Wirtschaftstätigkeit hin und wirkt sich positiv auf das nationale BIP aus. Daher kann der Wertzuwachs als positiv für Yuan-Kurse angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: