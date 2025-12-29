Wirtschaftskalender
China, Einzelhandelsumsätze seit Jahresbeginn (Year to Date, YTD) y/y (China Retail Sales Year to Date y/y)
|Niedrig
|4.0%
|
4.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Einzelhandelsumsatz YTD y/y spiegelt die prozentuale Veränderung der Einzelhandelsumsätze in China vom Beginn des Kalenderjahres bis zum aktuellen Datum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres wider. Die Berechnung erfolgt inflationsbereinigt. Der Index wird oft als Indikator für die Konsumausgaben bezeichnet und ermöglicht die Beurteilung der Inflation in China. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Yuan-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China, Einzelhandelsumsätze seit Jahresbeginn (Year to Date, YTD) y/y (China Retail Sales Year to Date y/y)".
