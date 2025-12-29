Wirtschaftskalender
China Anlageinvestitionen y/y (China Fixed Asset Investment y/y)
|Mittel
|-2.6%
|-2.5%
|
-1.7%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Chinas Anlageinvestitionen (Fixed Asset Investment) y/y spiegelt die Dynamik der Veränderungen in der Höhe der Investitionen in das Anlagevermögen von nicht-landwirtschaftlichen chinesischen Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Indikatorberechnung berücksichtigt nur Investitionsprojekte über 500.000 Yuan.
Die Investitionen in das Anlagevermögen beziehen sich auf Ausgaben für nicht ländliche Kapitalanlagen in monetärer Hinsicht. Der Indikator umfasst Investitionen aus allen Quellen: Staatsfonds, private Fonds, Fonds, die von Ausländern in chinesische Unternehmen investiert werden etc. Investitionen in chinesische Unternehmen aller bestehenden Formen der Registrierung sind im Indikator enthalten.
Die Investitionen in Sachanlagen werden landesweit in vier Hauptgruppen unterteilt:
- Investitionen in Investitionsgüter;
- Investitionen in Innovation (Anschaffung und Installation neuer Anlagen, Einführung neuer Technologien, Umbau und Modernisierung von Unternehmen, etc.);
- Investitionen in Immobilienentwicklung (inkl. Neubau von Wohn- und Verwaltungsgebäuden, Strom und sonstige Kommunikation, andere Infrastrukturprojekte);
- Sonstige Investitionen in Sachanlagen (Bergbauprojekte, Ausbau von Bergbauunternehmen, Straßenumbau, Lagerprojekte, etc.).
Investitionen in das Anlagevermögen sind die wichtigste Methode zur sozialen Reproduktion des Anlagevermögens. Der Bau und Erwerb von Sachanlagen bringt moderne Technologien und Ausrüstungen in die Volkswirtschaft, die es ermöglichen, das Produktionsvolumen zu erhöhen und die Kosten zu senken.
Darüber hinaus ermöglicht das Wachstum der Investitionen in das Anlagevermögen die Prognose des Wachstums der nationalen Wirtschaftstätigkeit und charakterisiert das aktuelle Niveau der Geschäftstätigkeit positiv. Daher kann das Wachstum der Investitionen in das Anlagevermögen als positiv für die Yuan-Kurse angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "China Anlageinvestitionen y/y (China Fixed Asset Investment y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
