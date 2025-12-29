KalenderKategorien

China Anlageinvestitionen y/y (China Fixed Asset Investment y/y)

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Nationales Amt für Statistik (National Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Mittel -2.6% -2.5%
-1.7%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Chinas Anlageinvestitionen (Fixed Asset Investment) y/y spiegelt die Dynamik der Veränderungen in der Höhe der Investitionen in das Anlagevermögen von nicht-landwirtschaftlichen chinesischen Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Indikatorberechnung berücksichtigt nur Investitionsprojekte über 500.000 Yuan.

Die Investitionen in das Anlagevermögen beziehen sich auf Ausgaben für nicht ländliche Kapitalanlagen in monetärer Hinsicht. Der Indikator umfasst Investitionen aus allen Quellen: Staatsfonds, private Fonds, Fonds, die von Ausländern in chinesische Unternehmen investiert werden etc. Investitionen in chinesische Unternehmen aller bestehenden Formen der Registrierung sind im Indikator enthalten.

Die Investitionen in Sachanlagen werden landesweit in vier Hauptgruppen unterteilt:

  • Investitionen in Investitionsgüter;
  • Investitionen in Innovation (Anschaffung und Installation neuer Anlagen, Einführung neuer Technologien, Umbau und Modernisierung von Unternehmen, etc.);
  • Investitionen in Immobilienentwicklung (inkl. Neubau von Wohn- und Verwaltungsgebäuden, Strom und sonstige Kommunikation, andere Infrastrukturprojekte);
  • Sonstige Investitionen in Sachanlagen (Bergbauprojekte, Ausbau von Bergbauunternehmen, Straßenumbau, Lagerprojekte, etc.).

Investitionen in das Anlagevermögen sind die wichtigste Methode zur sozialen Reproduktion des Anlagevermögens. Der Bau und Erwerb von Sachanlagen bringt moderne Technologien und Ausrüstungen in die Volkswirtschaft, die es ermöglichen, das Produktionsvolumen zu erhöhen und die Kosten zu senken.

Darüber hinaus ermöglicht das Wachstum der Investitionen in das Anlagevermögen die Prognose des Wachstums der nationalen Wirtschaftstätigkeit und charakterisiert das aktuelle Niveau der Geschäftstätigkeit positiv. Daher kann das Wachstum der Investitionen in das Anlagevermögen als positiv für die Yuan-Kurse angesehen werden.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-2.6%
-2.5%
-1.7%
Okt 2025
-1.7%
-0.6%
-0.5%
Sep 2025
-0.5%
0.4%
0.5%
Aug 2025
0.5%
1.0%
1.6%
Jul 2025
1.6%
2.2%
2.8%
Jun 2025
2.8%
3.2%
3.7%
Mai 2025
3.7%
2.9%
4.0%
Apr 2025
4.0%
4.4%
4.2%
Mär 2025
4.2%
3.8%
4.1%
Feb 2025
4.1%
2.9%
3.2%
Dez 2024
3.2%
3.1%
3.3%
Nov 2024
3.3%
3.1%
3.4%
Okt 2024
3.4%
3.7%
3.4%
Sep 2024
3.4%
3.3%
3.4%
Aug 2024
3.4%
3.0%
3.6%
Jul 2024
3.6%
3.9%
3.9%
Jun 2024
3.9%
4.2%
4.0%
Mai 2024
4.0%
3.6%
4.2%
Apr 2024
4.2%
4.3%
4.5%
Mär 2024
4.5%
4.7%
4.2%
Feb 2024
4.2%
2.7%
3.0%
Dez 2023
3.0%
2.7%
2.9%
Nov 2023
2.9%
3.0%
2.9%
Okt 2023
2.9%
3.1%
3.1%
Sep 2023
3.1%
3.2%
3.2%
Aug 2023
3.2%
3.5%
3.4%
Jul 2023
3.4%
3.8%
3.8%
Jun 2023
3.8%
4.3%
4.0%
Mai 2023
4.0%
4.8%
4.7%
Apr 2023
4.7%
5.2%
5.1%
Mär 2023
5.1%
5.2%
5.5%
Feb 2023
5.5%
5.1%
5.1%
Dez 2022
5.1%
5.5%
5.3%
Nov 2022
5.3%
5.8%
5.8%
Okt 2022
5.8%
5.8%
5.9%
Sep 2022
5.9%
5.7%
5.8%
Aug 2022
5.8%
5.8%
5.7%
Jul 2022
5.7%
6.1%
6.1%
Jun 2022
6.1%
6.4%
6.2%
Mai 2022
6.2%
7.9%
6.8%
Apr 2022
6.8%
10.6%
9.3%
Mär 2022
9.3%
8.4%
12.2%
Feb 2022
12.2%
5.0%
4.9%
Dez 2021
4.9%
5.6%
5.2%
Nov 2021
5.2%
6.6%
6.1%
Okt 2021
6.1%
8.0%
7.3%
Sep 2021
7.3%
9.5%
8.9%
Aug 2021
8.9%
11.3%
10.3%
Jul 2021
10.3%
13.8%
12.6%
Jun 2021
12.6%
17.5%
15.4%
1234
