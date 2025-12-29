KalenderKategorien

The People's Bank of China (PBC) M2 Geldmenge y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
The People's Bank of China
Sektor:
Geld
Niedrig N/D 8.1%
8.2%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
8.1%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
People's Bank of China Geldmenge M2 y/y spiegelt eine Veränderung in der Höhe der Geldmenge, die derzeit im Umlauf ist oder im Land existiert, im jeweiligen Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres.

Die Geldmenge M2 umfasst Bargeld im Umlauf (Banknoten und Münzen), Reiseschecks, Guthaben auf Abrechnungs- und laufenden Bankkonten (einschließlich Debitkarten), Sichteinlagen, sonstige kontrollierbare Einlagen und Spareinlagen.

Mit anderen Worten, die Geldmenge M2 kennzeichnet alle nationalen Währungen und flüssigen Mittel, die sich derzeit im Umlauf befinden. Es umfasst Vermögenswerte, die einen festen Nennwert haben und sofort in Bargeld umgewandelt werden können. Die Geldmenge ist ein wichtiger Indikator für die Inflation: Je mehr Geld im Land zirkuliert, desto höher ist der Inflationsdruck auf den Yuan-Wechselkurs.

Das Wachstum der Geldmenge M2 Wert kann sich auf den Yuan je nach dem Verhalten der anderen wichtigen makroökonomischen und finanziellen Parameter.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "The People's Bank of China (PBC) M2 Geldmenge y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
8.1%
8.2%
Okt 2025
8.2%
8.2%
8.4%
Sep 2025
8.4%
8.8%
Aug 2025
8.8%
8.7%
8.8%
Jul 2025
8.8%
8.2%
8.3%
Jun 2025
8.3%
8.3%
7.9%
Mai 2025
7.9%
8.3%
8.0%
Apr 2025
8.0%
7.1%
7.0%
Mär 2025
7.0%
6.9%
7.0%
Feb 2025
7.0%
6.7%
7.0%
Jan 2025
7.0%
7.1%
7.3%
Dez 2024
7.3%
7.6%
7.1%
Nov 2024
7.1%
7.6%
7.5%
Okt 2024
7.5%
6.6%
6.8%
Sep 2024
6.8%
5.9%
6.3%
Aug 2024
6.3%
5.7%
6.3%
Jul 2024
6.3%
6.0%
6.2%
Jun 2024
6.2%
6.8%
7.0%
Mai 2024
7.0%
7.5%
7.2%
Apr 2024
7.2%
8.4%
8.3%
Mär 2024
8.3%
8.4%
8.7%
Feb 2024
8.7%
8.4%
8.7%
Jan 2024
8.7%
9.4%
9.7%
Dez 2023
9.7%
9.7%
10.0%
Nov 2023
10.0%
10.3%
10.3%
Okt 2023
10.3%
10.3%
10.3%
Sep 2023
10.3%
10.4%
10.6%
Aug 2023
10.6%
10.5%
10.7%
Jul 2023
10.7%
10.9%
11.3%
Jun 2023
11.3%
11.4%
11.6%
Mai 2023
11.6%
12.5%
12.4%
Apr 2023
12.4%
13.0%
12.7%
Mär 2023
12.7%
13.0%
12.9%
Feb 2023
12.9%
12.2%
12.6%
Jan 2023
12.6%
11.6%
11.8%
Dez 2022
11.8%
12.1%
12.4%
Nov 2022
12.4%
11.7%
11.8%
Okt 2022
11.8%
12.1%
12.1%
Sep 2022
12.1%
12.4%
12.2%
Aug 2022
12.2%
12.3%
12.0%
Jul 2022
12.0%
11.2%
11.4%
Jun 2022
11.4%
10.9%
11.1%
Mai 2022
11.1%
10.5%
10.5%
Apr 2022
10.5%
9.6%
9.7%
Mär 2022
9.7%
9.5%
9.2%
Feb 2022
9.2%
10.0%
9.8%
Jan 2022
9.8%
9.2%
9.0%
Dez 2021
9.0%
8.9%
8.5%
Nov 2021
8.5%
8.8%
8.7%
Okt 2021
8.7%
8.1%
8.3%
1234
