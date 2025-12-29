People's Bank of China Geldmenge M2 y/y spiegelt eine Veränderung in der Höhe der Geldmenge, die derzeit im Umlauf ist oder im Land existiert, im jeweiligen Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres.

Die Geldmenge M2 umfasst Bargeld im Umlauf (Banknoten und Münzen), Reiseschecks, Guthaben auf Abrechnungs- und laufenden Bankkonten (einschließlich Debitkarten), Sichteinlagen, sonstige kontrollierbare Einlagen und Spareinlagen.

Mit anderen Worten, die Geldmenge M2 kennzeichnet alle nationalen Währungen und flüssigen Mittel, die sich derzeit im Umlauf befinden. Es umfasst Vermögenswerte, die einen festen Nennwert haben und sofort in Bargeld umgewandelt werden können. Die Geldmenge ist ein wichtiger Indikator für die Inflation: Je mehr Geld im Land zirkuliert, desto höher ist der Inflationsdruck auf den Yuan-Wechselkurs.

Das Wachstum der Geldmenge M2 Wert kann sich auf den Yuan je nach dem Verhalten der anderen wichtigen makroökonomischen und finanziellen Parameter.

Grafik der letzten Werte: