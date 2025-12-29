Wirtschaftskalender
The People's Bank of China (PBC) M2 Geldmenge y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|Niedrig
|N/D
|8.1%
|
8.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|8.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
People's Bank of China Geldmenge M2 y/y spiegelt eine Veränderung in der Höhe der Geldmenge, die derzeit im Umlauf ist oder im Land existiert, im jeweiligen Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres.
Die Geldmenge M2 umfasst Bargeld im Umlauf (Banknoten und Münzen), Reiseschecks, Guthaben auf Abrechnungs- und laufenden Bankkonten (einschließlich Debitkarten), Sichteinlagen, sonstige kontrollierbare Einlagen und Spareinlagen.
Mit anderen Worten, die Geldmenge M2 kennzeichnet alle nationalen Währungen und flüssigen Mittel, die sich derzeit im Umlauf befinden. Es umfasst Vermögenswerte, die einen festen Nennwert haben und sofort in Bargeld umgewandelt werden können. Die Geldmenge ist ein wichtiger Indikator für die Inflation: Je mehr Geld im Land zirkuliert, desto höher ist der Inflationsdruck auf den Yuan-Wechselkurs.
Das Wachstum der Geldmenge M2 Wert kann sich auf den Yuan je nach dem Verhalten der anderen wichtigen makroökonomischen und finanziellen Parameter.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "The People's Bank of China (PBC) M2 Geldmenge y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
