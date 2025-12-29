Die Statistik neuen Kredite der People's Bank of China (PBC) wird monatlich von der chinesischen Aufsichtsbehörde erhoben und veröffentlicht. Es charakterisiert den Gesamtbetrag der neuen Kredite in Yuan, die von chinesischen Banken an Privatpersonen und Unternehmen während des gegebenen Zeitraums vergeben wurden.

Das Kreditvolumen ist eng mit der nationalen Konsumtätigkeit korreliert, so dass der Indikator Neue Kredite von Analysten und Ökonomen genau beobachtet wird. Im Allgemeinen ist das Wachstum in der Höhe der neuen Kredite günstig für die Volkswirtschaft, da es den privaten Konsum (mit Krediten an Privatpersonen) und die Unternehmensentwicklung (gewerbliche Kredite) erhöht.

Das Wachstum in der Höhe der Kredite erhöht die Geldmenge im Umlauf und fördert die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird das Indexwachstum oft als positiv für den Yuan angesehen.

