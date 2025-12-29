Wirtschaftskalender
The People's Bank of China (PBC) Neue Kredite (The People's Bank of China (PBC) New Loans)
|Mittel
|N/D
|¥-0.050 T
|
¥-0.020 T
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|¥-0.050 T
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Statistik neuen Kredite der People's Bank of China (PBC) wird monatlich von der chinesischen Aufsichtsbehörde erhoben und veröffentlicht. Es charakterisiert den Gesamtbetrag der neuen Kredite in Yuan, die von chinesischen Banken an Privatpersonen und Unternehmen während des gegebenen Zeitraums vergeben wurden.
Das Kreditvolumen ist eng mit der nationalen Konsumtätigkeit korreliert, so dass der Indikator Neue Kredite von Analysten und Ökonomen genau beobachtet wird. Im Allgemeinen ist das Wachstum in der Höhe der neuen Kredite günstig für die Volkswirtschaft, da es den privaten Konsum (mit Krediten an Privatpersonen) und die Unternehmensentwicklung (gewerbliche Kredite) erhöht.
Das Wachstum in der Höhe der Kredite erhöht die Geldmenge im Umlauf und fördert die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird das Indexwachstum oft als positiv für den Yuan angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "The People's Bank of China (PBC) Neue Kredite (The People's Bank of China (PBC) New Loans)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
