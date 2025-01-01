Wissenschaftliche Grafiken

Eine grafische Bibliothek, die Klassen und globale Funktionen für schnelles Zeichnen benutzerdefinierter Charts beinhaltet. Die Bibliothek bietet einfache fertige Lösungen für das Zeichnen von Achsen und Kurven sowie Methoden des schnellen Zugangs zur Änderung allgemeiner Eigenschaften eines benutzerdefinierten Charts.

Um die Arbeit mit der Bibliothek zu beginnen, lesen Sie einfach den Artikel Visualisierung! Eine grafische MQL5 Bibliothek ähnlich 'plot' der Sprache R.

Die grafische Bibliothek ist im Ordner Include\Graphics im Verzeichnis des Terminals gespeichert.