BackgroundSubColor (Get-Methode)

Liefert die Farbe der Zwischenüberschrift.

color  BackgroundSubColor()

BackgroundSubColor (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Zwischenüberschrift.

void  BackgroundSubColor(
   const color  clr      // Farbe der 
   )

Parameter

clr

[in]  Farbe der Zwischenüberschrift.