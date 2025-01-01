DokumentationKategorien
BackgroundSubSize (Get-Methode)

Liefert die Schriftgröße der Zwischenüberschrift

int BackgroundSubSize()

Setzt die Größe der Zwischenüberschrift

void  BackgroundSubSize(
   const int  size      // Schriftgröße der Zwischenüberschrift
   )

Parameter

size

[in]  Schriftgröße der Zwischenüberschrift

 