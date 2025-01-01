Visible (Get-Methode)

Gibt das Flag zurück, das angibt, ob die Funktion auf dem Chart sichtbar ist.

void Visible(

const bool visible

)

Rückgabewert

Wert des Flags, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

Visible (Set-Methode)

Setzt das Flag zurück, das angibt, ob die Funktion auf dem Chart sichtbar ist.

void Visible(

const bool visible

)

Parameter

visible

[in] Wert des Flags, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.