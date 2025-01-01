DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveVisible 

Visible (Get-Methode)

Gibt das Flag zurück, das angibt, ob die Funktion auf dem Chart sichtbar ist.

void  Visible(
   const bool  visible      // 
   )

Rückgabewert

Wert des Flags, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

Visible (Set-Methode)

Setzt das Flag zurück, das angibt, ob die Funktion auf dem Chart sichtbar ist.

void  Visible(
   const bool  visible      // Wert des Flags
   )

Parameter

visible

[in]  Wert des Flags, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.